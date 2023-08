De Italiaanse nationale trainer tritt erneut vorzeitig zurück

Der 58-jaren mancini verloren meerdere vorzeitig einen Vertrag auf. Ik ben achter de Squadra Azzurra die langer bezig is.

Keine Richtungsweisungen mehr: Der Nationaltrainer Roberto Mancini (hier met Marco Verratti) verloor het Italiaanse team. Imago/Laci Perenyi / www.imago-images.de

De Calcio wordt gebruikt in Turbulelenen. Bereits am Samstagabend teilte Roberto Mancini dem nationalen Verband FIGC seinen Abschied as Commissario Tecnico mit. Ben Sonntag verundete die FIGC dann die Trennung in drie dürren Sätzen. Man habe «Kenntnis genommen vom Rücktritt», hiess es. «Het lijkt erop dat een Kapitel in de Geschichte der Azzurri, die in mei 2018 begon en met de finale van de Nations League endete en dazwischen den Gewinn der Euro 2020 hatte, een Triumph, der von einer Equipe errungen wurde, in der es alle Einzelnen schafft hatten, zu einem Team zusterammenzuwachsen», ist in der Stellungnahme zu lesen.