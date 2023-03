JABA, Westelijke Jordaanoever (AP) — Een Palestijnse schutter opende donderdag het vuur op een drukke straat in het centrum van Tel Aviv en verwondde drie mensen voordat hij werd neergeschoten en gedood, aldus Israëlische functionarissen. De schietpartij kwam uren nadat een Israëlische militaire inval drie Palestijnse militanten op de bezette Westelijke Jordaanoever doodde.

De incidenten waren het laatste geweld in een jarenlange golf van Israëlisch-Palestijnse gevechten die geen tekenen van vertraging vertoont.

De schietpartij in Tel Aviv vond plaats in Dizengoff Street, een populaire verkeersader vol met winkels en restaurants. De stad was gevuld met mensen op donderdagavond, het begin van het Israëlische weekend, en terwijl er protesten tegen de regering plaatsvonden.

De MADA-reddingsdienst zei dat een van de gewonden in kritieke toestand verkeerde, terwijl Zaka, een andere medische dienst, zei dat de schutter was gedood.

Eerder donderdag werden drie Palestijnse militanten gedood in een vuurgevecht met Israëlische troepen op de noordelijke Westelijke Jordaanoever.

Israëlische veiligheidstroepen zeiden dat ze het dorp Jaba binnenvielen om verdachten te arresteren die gezocht werden voor aanvallen op Israëlische soldaten in het gebied. De verdachten openden het vuur op Israëlische troepen, die terugschoten en drie mensen doodden, allen gelieerd aan de militante Palestijnse Islamitische Jihad-groep, aldus de politie.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid identificeerde de mannen als Sufyan Fakhoury, 26, Nayef Malaisha, 25 en Ahmed Fashafsha, 22, en zei dat ze waren neergeschoten door Israëlisch vuur tijdens de militaire operatie. Een vierde man werd in het ziekenhuis opgenomen met een schotwond in het hoofd, voegden de autoriteiten eraan toe.

De Israëlische politie heeft een foto vrijgegeven van aanvalsgeweren, pistolen, munitie en explosieven die volgens troepen in beslag zijn genomen in Jaba, net ten zuiden van de vlampuntstad Jenin. Gewapende mannen schoten tijdens de schermutselingen een Israëlische drone neer, aldus het leger.

De militante Jaba-groep, een jonge militie van gedesillusioneerde jonge Palestijnen die wapens hebben opgenomen tegen de Israëlische bezetting, zei dat leden het vuur openden en explosieven naar Israëlische troepen slingerden vanuit een sedan – die nu vernield en bebloed in het centrum van de stad staat. Inwoners zeiden dat Israëlische troepen leden van de groep hebben gedood die onlangs door Israël waren opgesloten en een recente schietpartij hadden uitgevoerd bij een nabijgelegen controlepost.

Dit jaar werd gekenmerkt door escalerende onrust op de Westelijke Jordaanoever, terwijl Israëlische arrestatie-invallen uitmondden in langdurige vuurgevechten met gewapende Palestijnen.

Tijdens een bezoek aan Israël vertelde de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, donderdag aan verslaggevers dat hij zijn bezorgdheid over de toename van het geweld op de bezette Westelijke Jordaanoever besprak met zijn Israëlische tegenhanger, minister van Defensie Yoav Gallant.

De Verenigde Staten “drongen er bij iedereen op aan om te de-escaleren”, zei de minister van Defensie, vooral in de aanloop naar de islamitische heilige maand Ramadan, die dit jaar samenvalt met de joodse feestdag Pesach.

“De VS blijven resoluut gekant tegen daden die verdere instabiliteit kunnen veroorzaken, inclusief uitbreiding van nederzettingen en opruiende retoriek”, zei Austin, eraan toevoegend dat hij “vooral verontrust” was door het geweld van kolonisten tegen Palestijnen. “We zullen ons blijven verzetten tegen acties die een tweestatenoplossing buiten bereik brengen.”

De extreemrechtse regering van premier Benjamin Netanyahu, die eind vorig jaar aantrad, heeft al duizenden nieuwe nederzettingen goedgekeurd, ongeautoriseerde buitenposten gelegaliseerd die gedeeltelijk op particulier Palestijns land zijn gebouwd en beloofd de Israëlische heerschappij over het bezette gebied verder te verankeren. Vorige maand, als reactie op een Palestijnse aanval waarbij twee Israëli’s om het leven kwamen, raasde een menigte kolonisten door de Palestijnse stad Hawara en staken tientallen huizen en bedrijven in brand, waarbij één man om het leven kwam.

Het Israëlische leger bracht donderdag een rapport uit over de rampspoed waarin een reeks mislukkingen werd geïdentificeerd, waaronder een onvoldoende aantal soldaten in het gebied en de noodzaak om sneller versterkingen te sturen. Het zei dat “er lessen zijn getrokken” over de coördinatie tussen het leger, de politie en interne veiligheidsagenten.

“Dit is een ernstig incident dat onder onze verantwoordelijkheid plaatsvond en niet had mogen gebeuren”, zei de Israëlische militaire chef, luitenant-kolonel Herzi Halevi. “We zullen de nodige lessen trekken en deze bestuderen om te voorkomen dat soortgelijke gebeurtenissen zich in de toekomst opnieuw voordoen.”

Austin drong aan op kalmte, zelfs toen de in Gaza gevestigde Islamitische Jihad een verhulde dreiging uitte en zei dat zijn strijders zouden reageren op de ochtendaanval “om de vijand af te schrikken en het bloed van de martelaren te wreken”. Raketvuur vanuit de Gazastrook volgde eerder op geweld op de Westelijke Jordaanoever.

De gewapende groep Jaba bestaat uit schutters van verschillende facties, waaronder de Islamitische Jihad en de gewapende uitloper van de nationalistische Fatah-partij. Militanten in het dorp zeggen dat de Islamitische Jihad de groep steunt en leden van wapens voorziet.

De groep maakt deel uit van een grotere trend van opkomende gewapende groepen op de Westelijke Jordaanoever die aanvallen hebben uitgevoerd op Israëlische soldaten en burgers en het vuur hebben geopend tijdens Israëlische invallen in hun steden, waarmee ze de steeds impopulairere Palestijnse Autoriteit trotseren. In gebieden van de noordelijke Westelijke Jordaanoever waar veel van de gevechten geconcentreerd waren, neemt de controle van de PA af naarmate de hoop van jonge Palestijnen op een eigen staat vervaagt.

De ruige straten van Jaba wemelden van jonge Palestijnen in het zwart die scandeerden tegen de Israëlische bezetting en in de lucht schoten terwijl ze de lichamen van militanten omhoog hielden.

Yousef Hammour, een 28-jarige in de begrafenisstoet, zei dat de Palestijnse woede tegen Israël alleen maar toeneemt met de opgevoerde arrestatie-invallen.

“Iedereen is in shock, iedereen is boos”, zei Hammour. ‘Elke dag vermoorden ze meer en meer van ons. Als zij ons aanvallen, vallen wij hen aan.”

Eerder deze week kwamen zeker zes Palestijnen om het leven bij een Israëlische inval in het vluchtelingenkamp Jenin. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zei dat de 14-jarige Walid Nasser donderdag is overleden aan verwondingen opgelopen tijdens de inval van dinsdag.

Ten minste 74 Palestijnen, van wie ongeveer de helft banden heeft met militante groeperingen, zijn sinds begin dit jaar omgekomen bij Israëlische invallen op de Westelijke Jordaanoever. In dezelfde tijd werden 14 mensen, op één na allemaal burgers, gedood bij Palestijnse aanvallen op Israëli’s.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, samen met de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, in de oorlog in het Midden-Oosten van 1967, gebieden die de Palestijnen zoeken voor hun toekomstige staat. In de decennia daarna hebben meer dan 700.000 Joodse kolonisten hun intrek genomen in tientallen nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem, die door de internationale gemeenschap als illegaal en als een obstakel voor vrede worden beschouwd.

DeBre rapporteerde vanuit Jeruzalem. Associated Press-schrijver Ilan Ben Zion in Jeruzalem heeft bijgedragen aan dit rapport.

