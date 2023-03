Etgar Keret is een superster van de Israëlische literaire scene. Het Joods Museum in Berlijn wijdt momenteel een tentoonstelling aan hem met de titel “Inside Out”, waarin het werk en leven van de auteur worden gepresenteerd. Keret, die in 1967 in Israël werd geboren, wordt beschouwd als een meester in het schrijven van korte verhalen en staat pal voor zijn politieke opvattingen, waaronder protest tegen de hervorming van het gerecht in zijn land. “Alle demonstranten hebben één ding gemeen”, zei Keret in februari in een interview met journalist Uri Schneider die verslag deed voor DW uit Israël, “ze willen niet dat de democratie van hen wordt beroofd.”

Keret is ook een van de ondertekenaars van een brief aan de ambassadeurs van Duitsland en het VK in Israël. In de brief riepen ongeveer 1.000 Israëlische kunstenaars, schrijvers en intellectuelen op om de inaugurele bezoeken van premier Benjamin Netanyahu aan Berlijn en Londen af ​​te gelasten.

Volgens een rapport in het Israëlische nieuwscentrum Haaretz zeggen de culturele activisten die de brief hebben ondertekend dat Israël zich in de ernstigste crisis in zijn geschiedenis bevindt en “op weg is van een levendige democratie naar een theocratische dictatuur”. Prominente ondertekenaars zijn schrijver David Grossmann en beeldhouwer Sigalit Landau. Niettemin arriveerde Netanyahu op 16 maart in de Duitse hoofdstad, waar hij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier ontmoette.

Israëli’s protesteren tegen voorgestelde gerechtelijke revisie Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Minder macht voor de Hoge Raad

De nieuwe hervorming vraagt ​​om meer macht voor de regering en minder rechtsstaat gecontroleerd door een onafhankelijke rechterlijke macht. Critici beschuldigen Netanyahu en zijn rechtse religieuze coalitie ervan het rechtssysteem te verzwakken en daarmee de democratie te ondermijnen. De regering in Jeruzalem, die sinds december in functie is, wil met de hervorming haar invloed versterken bij onder meer de selectie van rechters.

Onder de nieuwe wet zullen de bevoegdheden van de Hoge Raad worden beperkt. Autoriteiten rechtvaardigen een dergelijke stap met beweringen dat rechters zich met de politiek hebben bemoeid. Netanyahu, die een coalitie vormt met ultraorthodoxe en rechtsextremisten, wordt momenteel berecht wegens beschuldigingen van corruptie. ‘De hele staat’, zegt Keret, ‘is gegijzeld door deze man die – net als Nero of Caligula – zichzelf belangrijker vindt dan de staat.’

“Deze protestbeweging heeft geen schrijvers nodig om de wereld uit te leggen”, zei Keret in het interview. “Elke liberaal-democraat begrijpt dat een rechtbank onder controle van de premier een zwakke rechtbank is.” Hetzelfde geldt, zei hij, als de regering een “vrouwenhater, homofobe racist” in dienst neemt bij het ministerie van Onderwijs. “Mijn zoon leert dan vrouwonvriendelijke en homofobe houdingen aan. Je hoeft geen genie te zijn om dat te begrijpen. Dat snapt iedereen.”

Benjamin Netanyahu bezocht bondskanselier Scholz in Berlijn op 16 maart 2023 Afbeelding: Matthias Rietschel/REUTERS

Een wijdverspreide protestbeweging

Volgens Keret verenigt de protestbeweging mensen in Israël, over politieke scheidslijnen heen. “In mijn hele leven ben ik nog nooit naar demonstraties geweest met zoveel mensen met wie ik bijna niets gemeen heb”, meldt Keret. “Links van mij staan ​​hipsters met een joint in hun mond, rechts van mij hightech ondernemers en achter mij communisten. Een keur aan rijk en arm, mensen uit het leger en gewetensbezwaarden.” Wat ze allemaal gemeen hebben, zei hij, is de angst om de democratie te verliezen.

Vooral ouderen gingen de straat op. Daar is een reden voor, zei Keret, en wel omdat Israël een immigratieland is. “Een groot deel van de mensen die hier kwamen, deed dat omdat ze de democratieën waar ze vandaan kwamen, zagen instorten.” Vooral ouderen vormden het beeld van de demonstraties vandaag, zei hij: “Zij zijn degenen die week na week komen. In de regen. In de kou. Misschien omdat ze weten welke prijs we zullen betalen als deze regeringsplannen doorgaan. “

De afgelopen weken zijn demonstranten tegen de justitiële hervorming de straat op gegaan Afbeelding: Saeed Qaq/imago-afbeeldingen/ZUMA Wire

Religieuze fundamentalisten in de regering

De staat Israël, gesticht in 1948, omschrijft zichzelf als joods en democratisch, zei Keret. “Maar het is eigenlijk een joodse staat die ook democratisch is als hobby.” Degenen die met leden van het religieuze kamp praten, zei hij, krijgen te horen: “Democratie is een tijdelijk fenomeen.” Het jodendom bestond al vóór en zal bestaan ​​na de democratie, zei hij. “Ze geven niets om de verzwakking van de democratie, want uiteindelijk beslist toch alleen God.”

Het interview werd afgenomen door Uri Schneider en dit artikel is vertaald uit het Duits.