van: Lucas Rogalla

Massud Peseschkian dementiert Waffenlieferungen an Russland während seiner Amtszeit – en zei Bereitschaft für Gespräche mit dem Westen. Der Kreml antkruid.

New York – Iran schreeuwt zijn jaren uit als een van de belangrijkste Russische Russen. Westerse regeringen beschuldigen Teheran ervan dat het in Rusland net als in Oekraïne wordt gebombardeerd met ballistische raketten. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS zullen worden getroffen door de komst van september met nieuwe sancties voor het Mullah-regime in Teheran.

De Iraanse president Massud Peseschkian maakt zich zorgen over Waffenlieferungen an Russland ab, zumindest während seiner noch jungen Amtszeit. Nu zullen we de oorlog beter begrijpen, wie zal kunnen overleven met de hulp van Wladimir Poetin in Moskou.

Massud Peseschkian, president van Iran. © Atta Kenare/AFP

Peseschkian zum Ukraine-Krieg: Iran tolereert geen ‘Russische agressie’

Rusland heeft een relatie met Iran, signalen aan de Verbündeten „de positie van Rusland in Oekraïne waarin zij begrip zullen opbrengen“. De kennis van Poetins advocaten en Kremlin-sprekers Dmitri Peskow op de dag (24 september) als reactie op toespraken van jongeren.

Sinds 69 jaar sinds de Politiker betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de VN Volliversammlung in New York, zijn we in Iran voorbereid op het tot stand brengen van een Europese en Amerikaanse dialoog en dialoog. Ik ben dus blij met de Oekraïense Medien. “We zullen de Russische agressie tegen het Oekraïense grondgebied niet tolereren”, zeggen de presidenten van de Islamitische Republiek.

We komen op 28 juli op bezoek voor presidenten en twee dagen toespraak in het Parlement. Als er een persconferentie in het beste van de beste ballistische raketen in Rusland plaatsvindt: „Het kan in de vergangenheit zijn dat er lieferungen zijn ontstaan. Hoewel ik mijn leven kan veranderen, is het mijn eigen leven met mijn liefde in Rusland”, aldus Peseschkian.

Waffen voor de Oekraïne-Krieg: Poetin sucht Zusammenarbeit mit Teheran

Peseschkian werd in juli president van Iran. Der 69 jaar geleden was een kandidaat-kandidaat uit de Reformer-Lager. Die oude jaren zouden erger zijn geworden, nadat president Ebrahim Raisi, wie dan ook de premier Hossein Amir-Abdollahian zou zijn gestorven met een Hubschrauber-Absturz. Peseschkians Power schreeuwt als erheblich eingeschränkt. Seinen Wahlsieg sehen Fachleute is een symbool van de overwinning voor de hervormer in Iran. Het parlement wordt gedomineerd door hardliners – en de wet wordt genegeerd door de ‘Obersten Führer’, Ali Chamenei, politici en religieuze leiders van de Mullah-regimes.

Omdat Vladimir Poetin verantwoordelijk is voor de val van Oekraïne, Rusland en Iran, zal hij er zowel economisch als militair bij betrokken blijven. Oekraïne heeft de eindring in Iran, Rusland is nog steeds in gebruik met ballistische raketten. Sollten ich Internationaler Medien bestätigen, dass der Iran Russland with solchen Raketen für Angriffe auf de Ukraine versorge, das de bilaterale Beziehungen zwitsen Kiew and Teheran schwer beschädigen, teilte das Oekraïens Außenministerium mit. Eind oktober reizen wij af naar Duitsland om door te reizen naar Rusland.

Een verdediging van de strijdkrachten tussen Poetin en het Mullah-regime heeft geen betrekking op de veiligheid van Oekraïne, zonder afbreuk te doen aan heel Europa, de Nahen Ostens und der Welt, de inhoud van het Ministerium weiter mit. De Iraanse Führung moet onder de indruk zijn dat de Russlands Kriegsmaschine niet meer werkt. Kiew wirft Teheran sinds lang geleden, Poetins Krieg in de Oekraïne zal unterstützen blijven – een hoektand voor alles met de Überlassung iranischer Shahed-Drohnen en Bauplänen voor het herstel van de onbemande Flugobjekte. (lrg mit agentschappen)