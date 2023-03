De iQOO Z7i is officieel en staat voor pre-order en de rest van de Z7-serie staat op het punt zich erbij aan te sluiten. De aankondiging vindt plaats op 20 maart wanneer het merk vivo nog twee telefoons onthult: iQOO Z7 en iQOO Z7x.











vivo iQOO Z7 officiële promotieposters

Het duo zal snel opladen en grote batterijen hebben, onthulde iQOO op zijn Weibo-profiel. De Z7-variant heeft een 5.000 mAh-sappakket met 120 W-herlaadbeurten, terwijl de Z7x een machtige 6.000 mAh-cel heeft met iets langzamer opladen van 80 W. De twee telefoons hebben een vergelijkbaar ontwerp met twee camera’s aan de achterkant.

We verwachten meer details te leren in de zeven dagen voorafgaand aan het evenement. Volgens geruchten van vorige week zal de iQOO Z7 een Snapdragon 695-chipset hebben, terwijl de iQOO Z7x een Snapdragon 782G zal hebben. De tijd zal uitwijzen of beide telefoons alleen voor China zullen blijven, terwijl het merk vivo geheel andere handsets onder dezelfde namen in het buitenland lanceert als bij de Z6-serie.

Bron (in het Chinees) | Via