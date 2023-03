Grece gaat onder het motto: “Stijl heeft geen leeftijd.” De 58-jarige heeft TikTok stormenderhand veroverd door haar dagelijkse outfits te posten, de nieuwste trends te rocken en samen te werken met modemerken om haar tijdloze ‘fits’ te laten zien.

“Ik heb er altijd goed voor gezorgd om mezelf te stylen en mijn persoonlijke stijl te ontdekken”, vertelde ze Glamour in 2021. “Ik zou investeren in het opbouwen van mijn garderobe met kwaliteitsstukken, en ik hield ook van het lezen en verzamelen van modebladen.”

Als de belichaming van chic, sprak Grece over waarom ze vindt dat er niet meer stijlaccounts worden gerund door vrouwen ouder dan 40.

“Ik denk dat de mode-industrie nog steeds een beetje verlegen is om vrouwen van mijn leeftijd naar voren te schuiven”, deelde ze. “De markt voelt oververzadigd met jonge mode-accounts, meisjes van in de twintig. Er zijn echter geweldige accounts van vrouwen van in de veertig, vijftig en ouder die hun gevoel voor stijl delen.”

Grece gelooft niet dat leeftijd een beperking zou moeten hebben op hoe je je kleedt.

“Het is geen geheim dat ik er sterk van overtuigd ben dat vrouwen ongeacht hun leeftijd zichtbaar moeten blijven en de vrijheid moeten hebben om zich te kleden zoals ze willen”, zei ze. “Zolang je je zelfverzekerd kleedt, kun je elke look dragen.”