Pressemitteilung nr. 376 gedateerd 30 september 2024

Verbraucherpreisindex, september 2024:

+1,6% voor voorschot (voorschot)

0,0% van de vorm (voorwaarde)

Harmonisierter Verbraucherpreisindex, september 2024:

+1,8% voor voorschot (voorschot)

-0,1% van vorm (voorwaarde)

WIESBADEN – Het inflatiecijfer in Duitsland zal naar verwachting in september 2024 +1,6% bedragen. Naar berichten wordt verwezen als de Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) ook blijft ervaren, zal de Verbraucherpreise augustus 2024 ongewijzigd blijven ontvangen. Het inflatiepercentage, afhankelijk van de energiebron en energie, of zelfs als het kerninflatiepercentage in acht wordt genomen, wordt geschat op +2,7%.

Jährliche Veränderung des Verbraucherpreisindex

en ausgewählter Gütergruppen Gesamtindex / Teilindex Gewicht juni

2024 juli

2024 augustus

2024 september

20241 in Permille in % 1 Vorlaufige Werte.

2 Sogenannte kerninflatie.

3 Haushaltsenergie en Kraftstoffe. Gesamtindex 1 000 2.2 2.3 1.9 1.6 Gesamtindex van Nahrungsmittel en Energie2 821.41 2.9 2.9 2.8 2.7 Servicebegeleiding 503,36 3.9 3.9 3.9 3.8 Waren 496,64 0,8 0,9 0,0 -0,3 durver: Energie3 73,90 -2.1 -1,7 -5,1 -7,6 Nahrungsmittel 104,69 1.1 1.3 1.5 1.6

Inflatieonderzoek geeft informatie over persoonlijke inflatiecijfers:

Met de persoonlijke inflatiegegevens van het Federale Bureau voor de Statistiek kan men hun relaties en hun financiële relaties met elkaar vergelijken en hun eigen persoonlijke inflatiecijfers berekenen.

Methodisch Hinweise:

In de Euroraum zu Zwecken der Geldpolitik wordt de Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gebruikt. De Verbraucherpreisindex (VPI) en de HVPI verschillen afhankelijk van de ervaring, methode en gewicht. Deze ontleedt de afwijkende VPI en HVPI voor Duitsland. Beide beslissingen van de VPI waren verschillend van de HVPI-zuster van hun privéwoningen voor hun eigen woonruimte, voor hun geluk en voor hun openbaar genot. Dit zijn de Güterweighte des HVPI jährlich aktualisiert. Hier zijn de resultaten uit de internetdatabase van het Federaal Bureau voor de Statistiek en een methodpaper gepubliceerd.

Meer informatie:

De definitieve data voor september 2024 zijn bekendgemaakt op 11 oktober 2024.