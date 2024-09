Berlijn. De Teuerung in Deutschland is zo niedrig wie seit drieinhalb Jahren nicht mehr. In september werd de Verbraucherpreise nur 1.6 Prozent hoger als in Vorjahresmonat, teilte das Statistical Bundesamt am Montag in een van de Schätzung mit. Ook zou de inflatie in februari 2021 niet lager zijn.

Damit heeft een nieuw entwicklung-fort opgezet, waardoor je bij je eigen monten kunt blijven. In augustus bedroeg de inflatie 1,9 procent, in juli was dat 2,3 procent. “Damit laat zien dat er sprake is van inflatiebeheersing”, zegt Christoph Swonke, Konjunkturanalist der DZ-Bank.

Het is duurder dan het leven vanwege de lage inflatie van alle dingen. Het is heel belangrijk dat de klanten en de klanten in september weinig energie hebben voor hun energie zoals in augustus (min 7,6 procentpunten), vóór alle zinkende Ölpreis beigetragen-hoed. Hieronder vindt u de prijzen voor Lebensmittel (plus 1,6 Prozent) en Service Leistungen. De prijs blijft echter tot augustus ongewijzigd.

Volkswirte is ervan overtuigd dat de Trend de gevolgen van de trend nog verder zal terugdringen. Intussen zijn de financiële voordelen van het economisch onderzoeksinstituut voor het komende jaar met een beloning voor de verkoopprijs van 2,2 procent – ​​na 5,9 procent in 2023. De komende jaren zal de inflatie dan nur noch bei 2,0 procent zijn. leugen. Na een paar acties zal de omgeving van de Ifo Instituten altijd een paar nieuwe hebben in Duitsland met hogere prijzen. De Ifo-prijzen zijn beschikbaar in september, na de eerste dagen van februari 2021.

De druk op de EZB wacht

Deze dalende inflatie durft over te stappen van de Europese Centrale Bank (EZB) naar de Europese Centrale Bank. De eerste zin van de inflatie goed die de Währungshüter in juni werd berekend, in de voorgaande jaren, dan is de Einlagenzinssatz ein weiteres Mal um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent.

Aangezien de EZB later in oktober beschikbaar zal zijn, is het duidelijk. Ik heb een duidelijk inzicht in de resultaten van het onderzoek en analisten met een duidelijk inzicht in de situatie, inclusief de relevante geharmoniseerde verkoopprijsindex van het Europese monetaire beleid van 2,0 of 1,8,0 Prozent ligt.

“Een visie op de huidige ontwikkelingen bij de Europäische Zentralbank onder de pers, zodat de US Notebank deze vonnissen sneller kan ontvangen”, zegt Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater van de Deutschen Presse-Agentur. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer waarschuwt: „De EZB is erg belangrijk, zolang de voorwaarden worden nageleefd, zullen de voorbereidingen voor oktober volgend jaar worden afgerond.“

De daling van de inflatie in Duitsland is geen probleem voor de consumptie van consumenten en consumenten. De GfK-Konsumklimaindex heeft de groei in september op een lager niveau gezet – drie gestiegener Löhne. Veel mensen zijn blij met hun geld, hebben belang bij de bouw van hun eigen bezit en hun kennis, zijn geliefd bij hun economische experts in hun natuurlijke omgeving.

Voor het huidige economische klimaat, aangezien er geen goede vooruitzichten zijn, is het belangrijk voor de particuliere gemeenschap, maar ook belangrijk voor de economische groei van de Duitse economie die deel uitmaakt van de recessie. Experts nemen hun aandelenbeslissingen op basis van hun langetermijnperspectief. De Russische prijzen in Oekraïne hadden een positieve inflatie – dan zouden de energieprijzen snel stijgen.

Met materiaal van dpa