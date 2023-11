De inflatie in de eurozone is een kwestie van deutlich zurück

Status: 30-11-2023 12:16 uur

De inflatie in de eurozone is in november deutlich. De Verbraucherpreise lagen in november een eerste Schätzung zufolge 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistikamt Eurostat heute in Luxembourg mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 2,9 Prozent betragen, een jaar lang was hij 10,1 Prozent.

„Inmitten der Serie schwacher Wirtschaftsdaten sorgen the europäischen Inflationszahlen für einen Lichtblick“, zei de KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib over de nieuwe Zahlen. Niettemin zal de prijsdruk, ongeacht de kijk op de nucleaire inflatie, onveranderd blijven.

Kerninflatie op 3,6 Prozen

De kerninflatie, zowel in de swankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise als in de alcohol- en tabaksmarkt, verliep in november soepel. Na 4,2 Prozent in oktober was de Kernteuerung in november nur noch bei 3,6 Prozent. De kerninflatie wordt waargenomen na de economische factoren van de onderliggende oorzaak en bepaalt de inflatietrend die beter was dan het algehele resultaat.

Leven en genieten zijn nooit duurder geweest dan een heel leven lang, de prijsbesparing bedraagt ​​7,4 tot 6,9 procent. De prijzen voor diensten en de voordelen van hun diensten zijn zo goed als in de toekomst. De Energieprijs daalde in Duitsland tot 11,5 Prozent.

2.0-Prozent-Ziel in Reichweite

Damit meldt dat de gematigde ziel van de Europäischen Zentralbank (EZB) in Reichweite een inflatie van 2,0 per jaar meer heeft. De Euro-Watchmen leefden in het verleden voor de zomer van 2022 met een enorm prijskaartje dat ze in serie zullen blijven. Na de zitting van een jongere in oktober zijn ze erg blij met de omgeving en de kwaliteit van hun werk met de grootste zorg.

Auch voor de laatste gedachte van dit jaar op de 14e. Deze maand komen de experts, want de Euro-Notenbank is nog steeds in gebruik. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, de Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 4,00 Prozent. Dat is het hoogste niveau sinds de start van de Währungsunion 1999.