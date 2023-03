Josh Butler, de CEO van CompScience, een start-up voor veiligheidsanalyse op de werkplek, zei dat hij donderdag of vóór de ineenstorting van de bank op vrijdag niet in staat was om het geld van zijn bedrijf van de bank te krijgen. De laatste dag, zei hij, was zenuwslopend geweest.

“Iedereen, van mijn investeerders tot werknemers tot mijn eigen moeder, neemt contact op om te vragen wat er aan de hand is”, zei de heer Butler. “De grote vraag is hoe snel we toegang kunnen krijgen tot de rest van het geld, hoeveel of helemaal niet? Dat is absoluut eng.”

CompScience stopte de uitgaven voor marketing, verkoop en werving totdat het meer urgente problemen oploste, zoals de salarisadministratie. De heer Butler zei dat hij voorbereid was op een grote crisis, gezien de kommer en kwel die door de industrie wervelde.

Maar “had ik verwacht dat het Silicon Valley Bank zou zijn?” hij zei. “Nooit.”

Camp, een start-up die cadeaus en ervaringen voor kinderen verkoopt, voegde vrijdag een banner toe aan zijn website met de tekst: “ONZE BANK IS NET GESLOTEN – DUS ALLES IS TE KOOP!”

De site bood 40 procent korting met de promotiecode ‘bankrun’ naast een meme met de woorden ‘ik hield nooit van de baai’ en ‘hoe kon dit gebeuren’. Een vertegenwoordiger van Camp zei dat de verkoop verband hield met de ineenstorting van Silicon Valley Bank en weigerde verder commentaar te geven.

Sheel Mohnot, een investeerder bij Better Tomorrow Ventures, zei dat zijn venture-firma zijn start-ups donderdag adviseerde om geld naar Treasuries te verplaatsen en andere bankrekeningen te openen uit voorzichtigheid.

“Als een bankrun eenmaal is begonnen, is het moeilijk te stoppen”, zei hij.

Sommige van de start-ups waarin het bedrijf van dhr. Mohnot heeft geïnvesteerd, kozen ervoor hun geld niet te verhuizen, terwijl anderen niet in staat waren om op tijd te handelen voordat de bank failliet ging, zei hij. Nu was hun grootste zorg het maken van de loonlijst, gevolgd door uitzoeken hoe ze hun rekeningen konden betalen, zei hij.