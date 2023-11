De Ier Paul Lynch wint de Booker Literatuurprijs

De Ierse schrijver Paul Lynch heeft de British Booker Literature Prize 2023 ontvangen voor zijn roman ‘Prophet Song’. Daarin vertelt hij het verhaal van een gezin dat lijdt onder een tirannieke Ierse regering. Met zijn vijfde roman beschrijft de 46-jarige onrust in westerse democratieën en toont hij hun onverschilligheid voor catastrofes zoals de implosie van Syrië.

“Vanaf de eerste klop op de deur dwingt ‘Prophet Song’ ons uit onze zelfgenoegzaamheid terwijl we het verschrikkelijke lot volgen van een vrouw die haar familie probeert te beschermen in een Ierland dat afglijdt naar totalitarisme”, aldus Esi Edugyan, voorzitter van de Booker-jury. Het boek is een “triomf van emotionele verhalen, stimulerend en moedig.”

Lynch, voorheen hoofdfilmcriticus van de Ierse krant Sunday Tribune, zei dat hij wilde dat lezers het totalitarisme zouden begrijpen door de dystopie te versterken met het intense realisme van zijn schrijven. „Ik wilde de onderdompeling van de lezer verdiepen, zodat zij aan het einde van het boek zelf dit probleem voelen“, zei Lynch in een commentaar op de Booker Prize-website.

Lynch is de vijfde Ierse auteur die de prestigieuze Booker Literatuurprijs wint, naast Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle en Anne Enright. De Noord-Ierse Anna Burns won in 2018 de prijs, die jaarlijks de beste Engelstalige roman beloont. De prijs, ter waarde van 50.000 pond (circa 57.500 euro), werd in 1969 voor het eerst uitgereikt. Prominente winnaars zijn onder meer Margaret Atwood , Salman Rushdie en Yann Martel.