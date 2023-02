CNN

Verscholen tussen de duizenden iconische Yoshino-kersenbomen in het Tidal Basin in Washington, DC, staat de ‘indicatorboom’, die wel 10 dagen eerder dan zijn buren in volle bloei komt en ambtenaren van de National Park Service een goed idee geeft wanneer de rest begint te bloeien.

Dit jaar al de indicatorboom begon te ontluiken – de eerste fase van de bloeicyclus – midden februari. Dat kan maar één ding betekenen: de lente (en het kersenbloesemseizoen) komt vroeg.

Experts zeiden dat dit jaar een recordbrekende vroege bloei zou kunnen zijn, aangezien de temperaturen in februari ver boven het gemiddelde stijgen. In de afgelopen eeuw was de historisch gemiddelde piekbloeidatum in het Getijbekken 4 april, maar uit gegevens blijkt dat het de afgelopen decennia eerder is gekomen dan normaal.

De vroegste piekbloei ooit geregistreerd was op 15 maart 1990. Michael Litterst, communicatiechef voor National Mall en Memorial Parks bij de National Park Service, zei dat hij gelooft dat die datum “dit jaar zeker in het spel is”.

Het gebeurd! Kleine groene knoppen zitten aan de Yoshino-kersenbomen en markeren de eerste van zes stadia op weg naar de piekbloei.

🌸/🌸🌸🌸🌸🌸

Meer informatie over de bloesems: https://t.co/h04Gu0ksc1 NPS foto #Kersenbloesem #BloomWatch #NationaleMall #WashingtonDC pic.twitter.com/pbjqjjCY0Q — Nationaal Winkelcentrum NPS (@NationalMallNPS) 23 februari 2023

“Alles wijst erop dat het eerder zal zijn dan gemiddeld”, vertelde Litterst aan CNN. De piekbloei van vorig jaar was 25 maart. “We zijn ongeveer een maand verwijderd, maar gezien wat we tot nu toe hebben gezien en gezien wat de voorspelling is, denk ik dat we waarschijnlijk naar iets eerder kijken.”

De piekbloei varieert elk jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden. Volgens de National Park Service bereiken Yoshino-bomen meestal hun piekbloei tussen de laatste week van maart en de eerste week van april. En de bloeiperiode zelf kan enkele dagen duren – het hangt allemaal af van het weer.

Maar met de opkomst van vervuiling die de planeet opwarmt, worden de temperaturen warmer. En warme winters zorgen ervoor dat planten en bomen vroeg bloeien. Zo stonden er rond de National Mall eind januari al verschillende Japanse pruimenbomen, meestal de vroegst bloeiende bomen.

“Warmte is wat dergelijke bomen gedeeltelijk tot bloei brengt,” zei Litterst. “En als je kijkt naar hoe mild deze winter is geweest en het feit dat we dit jaar geen sneeuw of bevroren neerslag hebben gehad, is het geen verrassing dat we dit zien.”

Litterst zei dat hij een verband heeft opgemerkt tussen warmere temperaturen en eerdere piekbloei. Zo is de gemiddelde jaartemperatuur bij het Martin Luther King Memorial en rond het Tidal Basin “tussen 1895 en 2017 statistisch significant met 2,5 graden Fahrenheit gestegen”, zei hij.

Terwijl de temperaturen aan het opwarmen waren, zijn de bloeipiekdata ook met ongeveer zes dagen vervroegd verschoven.

“En het is niet verrassend dat we mensen zien die eerder naar binnen komen” om de iconische kersenbloesems van de hoofdstad te zien, voegde hij eraan toe.

Het is niet alleen Washington, DC. Spring leaf out – wanneer de eerste kleine blaadjes tevoorschijn komen uit knoppen van planten die in de winter inactief zijn – is volgens het National Phenology Network al de vroegste ooit geregistreerd in delen van het zuidoosten, het zuidelijke middenwesten en het midden van de Atlantische Oceaan.

Zelfs New York City ziet de lente 32 dagen eerder uitkomen dan normaal.

Status van de voorjaarsupdate: het voorjaarsblad is aangekomen in New York City, 32 dagen eerder dan normaal (periode 1991-2020). Lenteblad is het vroegst geregistreerd in delen van het ZO, zuidelijk MW en het midden van de Atlantische Oceaan, het laatst geregistreerd in delen van AZ. Volg de lente op https://t.co/IBXIxQmQiw pic.twitter.com/SXpkgimSYT — VS Nationaal Fenologie Netwerk (@USANPN) 21 februari 2023

“De lente komt vroeg in een groot deel van het zuiden en oosten van de VS”, vertelde Brad Rippey, meteoroloog bij het Amerikaanse ministerie van landbouw, eerder aan CNN. “Hier in het midden van de Atlantische Oceaan betekent dat alles, van ontluikende bomen tot bloeiende krokussen tot voorjaarspiepers die veel lawaai maken – en in februari niet minder.”

Veel plantensoorten buiten de kersenbloesem – waaronder narcissen, toverhazelaar en forsythia – beginnen in het oosten uit te bladeren. Theresa Crimmins, directeur van het Amerikaanse National Phenology Network, zei dat het de planten zijn die reageren op zeer vroege warme temperaturen.

“Planten, vooral die van gematigde systemen, reageren op een aantal signalen om wakker te worden in de lente, waaronder blootstelling aan kou in de winter, blootstelling aan warmte in de lente en daglengte”, vertelde ze aan CNN.

Maar gezien de recente grillige veranderingen in weerpatronen, is het mogelijk dat de temperaturen weer verschuiven.

Volgens de National Park Service verlengt koel en kalm weer doorgaans de lengte van de bloei, terwijl een regenachtige en winderige dag een abrupt einde kan maken aan de kortstondige bloesems.

En een late nachtvorst kan ervoor zorgen dat de bomen helemaal niet meer bloeien.

Dit betekent dat als er na deze vroege warme periode weer een koudegolf optreedt, dit volgens Crimmins de cyclus van de plant kan verstoren en beschadigen. Naarmate bloemknoppen zich ontwikkelen, verliezen veel soorten hun vermogen om koude temperaturen te verdragen, wat betekent dat een bevriezing bloemen kan doden en fruitgewassen en andere producten kwetsbaar kan maken voor bevriezing in de lente.

Rippey zei dat warme winters gevolgd door bevriezing in de lente de laatste jaren vaker voorkomen. In 2017, bijvoorbeeld, beschadigde een strenge lentevorst in maart verschillende fruitgewassen – perziken, bosbessen, appels en aardbeien – in staten zoals Georgia en South Carolina, wat een economische tol van ongeveer $ 1,2 miljard met zich meebracht.

“Hoe fijn het ook voelt om temperaturen in de jaren ’70 en ’80 te hebben in deze tijd van het jaar, het feit dat het niet ‘normaal’ is, kan een grote impact hebben op het ecosysteem,” zei Rippey. “Zelfs een typische voorjaarsvorst kan schade toebrengen aan commerciële fruitgewassen en fruitgewassen in de achtertuin die door de warmte van de late winter tot bloei zijn gekomen.”

De Litterst van de National Park Service zei dat ze van plan zijn om de verwachte piekbloeidatum op 1 maart aan te kondigen. Voor nu is het waarschijnlijk veilig om te zeggen dat je je plannen voor het maken van foto’s van DC-kersenbloesem kunt opschuiven.