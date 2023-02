“Deze enorme bedrijven die grote belastingvoordelen krijgen en een zeer goed handelsbeleid hebben waardoor ze miljarden in China konden investeren en Amerikanen over het hoofd zagen terwijl ze al deze belastingvoordelen plukten – dat is iets waar we naar gaan kijken.”

Dat alles brengt K Street in de war.

Lobbyisten op het gebied van vennootschapsbelasting zijn niet gewend om kritiek te krijgen van Republikeinen, en velen weten niet wat ze van Smith moeten denken.

Ze kenden hem niet goed voordat hij vorige maand verrassend won voor de voorzittershamer van twee meer traditionele, zakenvriendelijke Republikeinen.

En ze weten niet zeker of dit slechts een verschuiving in retoriek is, zonder veel daadwerkelijke verandering in het beleid, of dat het iets diepers betekent. Donald Trump sloeg een vergelijkbare populistische noot tijdens zijn presidentiële campagne van 2016, toen hij tekeer ging tegen ‘carried interest’. Maar toen hij eenmaal in functie was, bracht hij slechts bescheiden wijzigingen aan in het belastingbeleid als onderdeel van een grotendeels traditioneel Republikeins belastingpakket.

Het komt neer op een veel dubbelzinnigere situatie voor K Streeters dan toen de Democraten de leiding hadden over het Huis, een reeks belastingverhogingen opdringen aan bedrijven en de rijken die weinig twijfel lieten bestaan ​​over waar ze aan toe waren.

“Mensen vragen zich af hoe ze hem het beste kunnen benaderen met zakelijke kwesties”, zei een voormalige Republikeinse belastingadviseur. “Mensen zijn razend geworden, maar hij is nog steeds een Republikein.”

De onzekerheid komt op een slecht moment voor het bedrijfsleven.

Het is niet zo dat er grote verwachtingen waren dat een diep verdeeld congres grote belastingwijzigingen zou kunnen doorvoeren. Maar grote bedrijven willen nog steeds dat sommige dingen worden aangepakt, en er zal dit jaar wetgeving komen die moet worden aangenomen – met betrekking tot de schuldlimiet, de FAA, hulp aan boeren – die ook kan worden gebruikt om belastingbepalingen te wijzigen.

Veel bedrijfsleiders kunnen niet geloven dat het Congres heeft toegestaan ​​dat een reeks uitgestelde belastingverhogingen, die deel uitmaakten van de belastingverlagingen van de Republikeinen in 2017, daadwerkelijk van kracht worden en hopen nog steeds dat wetgevers de bepalingen zullen heroverwegen, waardoor het moeilijker wordt om onderzoek, rente en kapitaaluitgaven af ​​te trekken.

Bovendien is er de nieuwe minimumbelasting voor ‘boekinkomsten’ van de Democraten voor grote bedrijven, een bijzonder gecompliceerde heffing die de belastingafdelingen van bedrijven schikt.

Belastingbetalingen door grote bedrijven zullen dit jaar naar verwachting met 12 procent “grotendeels” stijgen als gevolg van die verhogingen, zeiden budgetvoorspellers vorige week.

De opkomst van Smith komt ook te midden van een slow-motion breuk tussen Republikeinen en grote bedrijven.

De laatste keer dat ze het Huis leidden, drongen de Republikeinen door tot de grootste verlaging van het vennootschapsbelastingtarief in decennia.

Sindsdien hebben ze grote ruzies gehad met grote bedrijven over alles, van Trump tot stembeperkingen door de staat tot de rellen in het Capitool in 2021 tot de opkomst van sociaal bewust investeren.

Voor Smith, zegt hij, is het een kwestie van nadruk.

Hij is niet anti-business en het is onwaarschijnlijk dat hij iemands belastingen wil verhogen – niemand zou hem verwarren met Sen. Bernie Sanders (I-Vt.). Op de vraag welk deel van de Tax Cuts and Jobs Act niet moet worden verlengd, wijst Smith niet op belastingverlagingen waarvan hij denkt dat ze zouden moeten komen te vervallen, maar op Opportunity Zones, die volgens hem moeten worden herschreven om plattelandsgebieden beter te laten profiteren.

Het is meer dat hij zich op andere dingen wil concentreren.

De 42-jarige Smith maakt deel uit van een contingent van jongere Republikeinse wetgevers die denken dat het politiek voor de partij beter is om zich te concentreren op arbeiders – iets dat toevallig ook past in het district van Smith, een arm gebied dat de zuidoostelijke hoek van Missouri beslaat. Het onpartijdige Cook Political Report noemt het het zesde meest conservatieve district van het land. Trump won daar de vorige keer met 75 procent van de stemmen.

En Smith benadrukt dat hij geen stereotiepe Republikein is.

“Ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin. Mijn moeder was een fabrieksarbeider en mijn vader was automonteur en predikant, en ik heb het grootste deel van mijn leven in een enkele brede aanhangwagen gewoond, ‘zei hij. “Mijn achtergrond is wat mij drijft en het beleid dat ik nastreef.”

Dingen als de nieuwe minimumbelasting voor bedrijven zijn het ‘laatste’ waar hij zich op richt, zei Smith.

Dat probeert hij te onderstrepen door de Wegen en Middelencommissie mee op pad te nemen, naar de wijken van zijn collega’s. Na de eerste reis, naar West Virginia, waar wetgevers hoorden van lokale eigenaren van kleine bedrijven, plant Smith volgende maand nog een hoorzitting in Oklahoma City.

‘Ze hebben geen lobbyisten in Washington, DC,’ zei hij.

Toch negeert hij niet volledig dingen die het Amerikaanse bedrijfsleven graag zou steunen.

Smith zei dat zijn topprioriteit op het gebied van belastingen het gebruik van de code is om de toeleveringsketens van bedrijven te ondersteunen – iets dat tijdens de pandemie veel aandacht kreeg en wat ook veel Democraten willen.

“We moeten onze belasting- en handelsmechanismen gebruiken om ervoor te zorgen dat we onze strategische toeleveringsketens helpen”, zei hij. “We hebben de afgelopen jaren gezien dat we veel gaten hebben.”

En hij zegt dat hij nog steeds voorstander is van het ongedaan maken van nieuwe beperkingen op onderzoek en kapitaaluitgaven. “Sommige van die problemen, zoals versnelde afschrijving, R&D – ze helpen veel kleine bedrijven en ze helpen veel Amerikaanse werknemers.”

Smith is ook verdrietig dat hij met de Democraten kan werken aan het belastingkrediet voor kinderen – wat in ieder geval het vooruitzicht vergroot op het nieuw leven inblazen van een deal die de Democraten vorig jaar voorstelden om een ​​uitbreiding van dat krediet in te ruilen voor versterkte bedrijfsonderbrekingen.

Net als andere Republikeinen is hij niet bereid een einde te maken aan de werkvereisten die lang aan het krediet verbonden waren, zoals de Democraten tijdelijk deden tijdens de pandemie. Maar “als het gaat om kijken naar een aantal om het te verhogen — dat is heel bespreekbaar. Ik wil iets betekenen voor arbeidersgezinnen – het belastingkrediet is iets dat iets voor hen oplevert.”

Hij heeft eerder voorgesteld om zwangere vrouwen toe te staan ​​de eer op te eisen, iets dat veel democraten niet zullen steunen vanwege de banden met het abortusdebat.

Zelfs als hij een verzoenende noot laat horen over het kinderkrediet, verzengt Smith de Democraten over andere kwesties, en roept hij vragen op over hoeveel tweeledigheid er eigenlijk in het verschiet ligt.

Hij beschuldigde de regering van “samenzwering” met de OESO tegen de Verenigde Staten, bijvoorbeeld met hun streven naar een wereldwijde minimumbelasting, en dreigt met wat ongetwijfeld een enorm partijdig onderzoek zou worden naar de belastingen van Hunter Biden.

Wat K Street betreft, zeggen velen dat ze nu een strategie bedenken om de commissie voor zich te winnen.

Een oude lobbyist richt zich op andere Republikeinse leden van het panel – 40 procent van hen sloot zich vorige maand aan bij Ways and Means. Het idee is dat ze ontvankelijker zullen zijn en dat Smith het moeilijker zal hebben om nee tegen ze te zeggen.

“Je zult andere leden van het Congres nog harder moeten laten werken”, zei de lobbyist, sprekend op voorwaarde van anonimiteit.

“Hij zal leden van de commissie niet negeren die naar hem toe komen en zeggen: ‘We denken echt dat je dit moet doen.'”