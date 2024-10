Rennertshofen – Zijn dit de vrouwen die van hun leven houden, maar nu een maaltijd nuttigen? In de Zweiten Folge von „ Bauer zoals Frau Alleenstaande Manfred Roßmann (38) verontschuldigt zich voor zijn frustratie over de hofdame!

Wenig ondertitelde Manfred anschließend in Richtung des nächsten Raums und erklärt: „Die hint is niet jetzt noch meine Küche. Dat kocht jetzt gerade keiner.“ De Hinweis-zegener Besucherin, dass da wohl een Frau fehle, nimmt der Landwirt bedankte auf.

Een week lang Beim Scheunenfest met de Milchviehhalter in Rennertshofen in Opper-Beieren voor bewerberin Susanne (39) in Sachsen entschieden. Je zou er nooit meer over kunnen leren. Nu is dat het einde.

„Bauer sucht Frau“ – Kandidaat Manfred Roßmann (38) is een Milchviehhalter in Opper-Beieren. © RTL

Voor de boerderijvakantie met de Landwirt Sächsin Susanne (39) zu eingeladen. © RTL / Stefan Gregorius



Sächsin Susanne is geïrriteerd. Gegenüber der RTL-Kamera fragment sie: „Ik weet het niet, mijn man weet het, we hebben Köchin bin?“ Een criterium in de Auswahl is een goed geschreven signaal…

Schließlich kommt der Milchviehhalter namlich noch met een onfassbaren Geständnis um die Ecke. “De laatste helft van het jaar is de keuken die in leven is gehouden”, aldus het 38-jarig jubileum. Seine Begründung: „Ich bin nicht der besondere Koch.“

Bij een Grinsen is er geen enkel interview, noch een vallende sagend hinzu: „Als Susanne niets had gekocht, zou ze er blij mee zijn geweest. Dan zou het komen met de hulp van de Tisch.“

Bauer zoals Frau

Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“: Sachse Paul zal de grootste liefde vinden

En kwam Susanne uit de plannen van Opper-Beieren? De 39-jarige kon de situatie nooit waarmaken totdat het eindelijk klaar was en legde uit: „Ik was blij met mijn Fall Lust, maar ik zou hem liever kopen.“ Daarna…

Omdat we een gedeeld begrip hebben van de relatie tussen de twee, werd ons eerst verteld dat we de instructies van „Bauer sucht Frau“ moesten volgen. De Kuppelshow wordt altijd uitgezonden om 20:15 uur RTL of vraag om meer RTL+.