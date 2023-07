De historicus James Hawes heeft een gründe cultuur

De Britse historicus James Hawes is onder meer: ​​Nicht Habecks Heizungsgesetz of Merkel’s Migrationspolitik erklären den Erfolg der AfD in den ostlichen Bundesländern. Will man fündig zijn, muss man im 12. Jahrhundert beginnen.

«Wir sind das Volk»: een Wahlveranstaltung der AfD in juli 2020 in Thüringischen Altenburg. Jens Schlüter / EPA

Herr Hawes, als de heer Hawes niet wist dat hij gewiekst was, zou de AfD jetzt in de eerste Landratsposten in Ostdeutschland en niet in het Westen hebben gewonnen, of? Aus Ihrer Sicht tickt der Osten Deutschlands schon seit Jahrhunderten different.