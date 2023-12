De grote jury van Nevada klaagt zes nepkiezers die pro-Trump zijn aan

CNN

Een grand jury in Nevada heeft zes personen aangeklaagd die optraden als valse kiezers in een plan dat bedoeld was om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in 2020 ongedaan te maken., aldus de procureur-generaal van de staat.

De aanklachten maken van Nevada de derde staat, naast Michigan en Georgia, die aanklachten indient tegen degenen die na de verkiezingen van 2020 als nep-pro-Trump-kiezers hebben gediend.

De zes aangeklaagde Nevadanen zijn valse kiezers: Michael McDonald, Jesse Law, Jim DeGraffenreid, Durward James Hindle III, Shawn Meehan en Eileen Rice.

Het kantoor van procureur-generaal Aaron Ford bracht een korte verklaring uit waarin stond: “We kunnen niet toestaan ​​dat aanvallen op de democratie onbetwist blijven. De aanklachten van vandaag zijn het resultaat van een lang en grondig onderzoek, en terwijl we deze vervolging voortzetten, heb ik er vertrouwen in dat ons rechtssysteem gerechtigheid zal laten geschieden.”

Als onderdeel van de poging om de toenmalige president Donald Trump te helpen herkozen te worden, ondertekenden zes Republikeinen in Nevada in december 2020 valse stemmen van het Electoral College voor Trump, die de staat verloor aan Biden, volgens de federale aanklacht van speciaal aanklager Jack Smith, de commissie van het Huis van Afgevaardigden. dat onderzoek deed naar 6 januari 2021, en het kantoor van de procureur-generaal van Nevada.

Nevada is een van de vijf staten die strafrechtelijk onderzoek hebben ingesteld naar pogingen om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Twee van die staten – Michigan en Georgia – hebben al strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen een aantal mensen die zich hebben aangesloten bij de alternatieve lijst van valse kiezers, en er zouden binnenkort nog meer aanklachten kunnen worden ingediend.

De zaak in Nevada nam toe nadat aanklagers de medewerking kregen van een kroongetuige, Kenneth Chesebro, een advocaat die hielp bij het orkestreren van het valse electorale complot in meerdere staten. Eind 2020 schreef Chesebro een reeks memo’s waarin hij uiteenzette wat de pro-Trump-kiezers in hun respectieve staten zouden moeten doen.

In één memo erkende Chesebro dat hij een ‘controversiële strategie’ propageerde die zelfs het Hooggerechtshof met zijn conservatieve supermeerderheid ‘waarschijnlijk’ zou verwerpen.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende details.