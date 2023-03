Terwijl HBO’s De laatste van ons bracht gedurende het eerste seizoen nogal wat acteurs van de originele videogame terug voor cameo-rollen, de show zorgde er altijd voor dat ze niet te veel aandacht op hen vestigden om de focus niet te trekken van het grotere verhaal dat werd verteld. Maar voor de finale van seizoen één, De laatste van ons haalde een van de grotere wapens tevoorschijn voor een spannende en ontroerende scène. Het is een moment waarop seriemakers Craig Mazin en Neil Druckmann het ethos van de hele serie wilden vastleggen.

Let op, dit bericht bevat spoilers voor de finale van seizoen één van The Last of Us.

Hoewel het grootste deel van “Look for the Light” zich afspeelt in De laatste van ons‘ aanwezig terwijl Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) het laatste deel van hun reis naar Salt Lake City voltooien, begint de aflevering in het niet zo verre verleden, net als Ellie op het punt staat geboren te worden. Afgezien van het feit dat ze hard aan het bevallen is, op de vlucht is voor een infectie en alleen gewapend is met een zakridder, onthult “Look for the Light” niet zo veel over Ellie’s moeder Anna (Ashley Johnson) terwijl ze rent voor haar leven en vindt onderdak in een klein, verlaten huis ergens op het platteland.

De aflevering stelt echter vast hoe Anna Ellie baarde en tegelijkertijd een geïnfecteerde afweerde die erin slaagde haar te bijten terwijl zij en haar dochter nog verbonden waren via een navelstreng. Hoe schrijnend het ook is, de flashback naar Ellie’s geboorte en hoe Anna haar goede vriendin Marlene (Merle Dandrige) de bescherming van haar pasgeboren baby toevertrouwde, suggereert beide een interessante reden voor Ellie’s immuniteit voor de cordyceps-infectie en maakt Marlene’s lot in “Look for the Light” dat veel meer impact heeft.

Maar volgens De laatste van ons showrunner Craig Mazin en co-creator Neil Druckmann, hun redenen om “Look for the Light” op Anna te openen en te willen dat Johnson haar portretteerde, waren altijd veel groter dan simpelweg willen beschrijven wat Ellie zo speciaal maakt. Toen we onlangs met het creatieve duo spraken tijdens een ontmoeting voorafgaand aan de seizoensfinale van de show, onthulde Druckmann dat hij eigenlijk aan Anna was gaan denken en hoe hij haar verhaal zou kunnen onderzoeken toen de eerste De laatste van ons kwam in eerste instantie uit.

“Toen we de game aan het afronden waren, waren er kansen om andere kunstwerken te maken of verhalen te vertellen om de game te promoten”, herinnert Druckmann zich. “Dus we hebben dit stripboek genaamd Amerikaanse dromen – daar hebben we Riley ontwikkeld – wat leidde tot de Achtergelaten (DLC), en er was een mogelijkheid om een ​​korte animatiefilm te maken.”

Troy Baker verdwijnt in duizend rollen, maar Ashley klinkt als Ellie en Ellie klinkt als Ashley

Druckmann begon snel met het schrijven van een script over de bevalling van Anna, dat hij beschreef als een ‘klein personagedrama dat aanvoelde alsof het sprak over de thema’s van de game: ouderlijke liefde voor hun kind, en hoeveel je bereid bent te doen, zelfs als je dat bent. aan de doodsdeur.” Toen plannen voor een korte animatiefilm niet uitkwamen, ging Druckmann in gesprek met een nieuwe gamestudio om “mogelijk (Anna’s verhaal) als een heel ander spel te doen”, en toen die plannen Ook viel, begon hij een live-action short te overwegen waarin Ashley Johnson de hoofdrol zou kunnen spelen.

Op een gegeven moment nam Druckmann contact op met Johnson, en de twee bespraken de mogelijkheid om weer samen te werken aan een ander De laatste van ons projecteren. Tussen hun tegenstrijdige schema’s leek het er echter op dat ze de dingen niet zouden kunnen laten werken. Een tijdlang dacht Druckmann dat zijn idee misschien nooit gerealiseerd zou worden. Maar wanneer de mogelijkheid voor een De laatste van ons serie zich aandiende en Druckmann Mazin ontmoette, dook het idee organisch weer op als onderdeel van een gesprek dat Mazin omschreef als “een van de meest bevredigende momenten” van hun samenwerkingsproces.

“Ik zeg vaak: Troy Baker verdwijnt in duizend rollen; Ik kan niet geloven dat hij al de verschillende personages heeft die hij speelt,’ beschreef Mazin. ‘Maar Ashley klinkt als Ellie en Ellie klinkt als Ashley. Ze is al een soort quasi-mythologisch wezen voor mij, en om haar zichzelf te zien baren – in zekere zin – en om die genetische connectie te creëren tussen haar optreden als Ellie, en het oorsprongsverhaal van Bella-as-Ellie was gewoon diepgaand.”

Hoewel de scène waarin Anna bevalt sterk impliceert dat Ellie’s immuniteit voor cordyceps in het heden te wijten is aan blootstelling aan de schimmel door navelstrengbloed, zei Druckmann dat “Look for the Light” niet bedoeld is om “dat afdoende te beantwoorden”. Het is interessant om te bedenken hoe meer kennis over de omstandigheden van Ellie’s geboorte Marlene’s benadering van het zoeken naar genezing, en bij uitbreiding haar uiteindelijke lot in “Look for the Light” zou kunnen hebben beïnvloed. Maar in plaats van zich te concentreren op hoe de dingen anders hadden kunnen aflopen, of de details van waarom Ellie’s special is, wat Druckmann wil dat kijkers meenemen uit de flashback van de finale, is een diepere waardering voor alle vrouwen rond Ellie die wilden dat ze grote dingen deed met haar leven.