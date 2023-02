“Deze verkiezing is onaangenaam”, zei Ben Wikler, voorzitter van de Democratische Staatspartij. “Het is buiten de hitlijsten wat betreft de inzet, het is buiten de hitlijsten wat betreft hoeveel geld waarschijnlijk aan beide kanten zal worden geïnvesteerd, het is buiten de hitlijsten wat betreft het aantal mensen dat gaat stemmen.”

De verkiezingen, voegde hij eraan toe, ‘zijn het scharnier waarop de politieke toekomst van Wisconsin zal slingeren. En Wisconsin is het scharnier waarop de nationale politiek zwaait.”

De race is een volledige sprint tussen Janet Protasiewicz, een liberale rechter uit Milwaukee County, en de conservatieve voormalige rechter van het Hooggerechtshof Daniel Kelly. De twee waren dinsdag respectievelijk de eerste en tweede plaats in een viervoudige voorverkiezing. Protasiewicz en een andere liberaal neigende rechter in de race kregen samen bijna 54 procent van de stemmen, terwijl Kelly en een andere conservatief neigende rechter 46 procent hadden.

De wedstrijd heeft belangrijke implicaties voor de toekomst van de toegang tot abortus in Wisconsin. Staatsprocureur-generaal Josh Kaul, een democraat, heeft een rechtszaak aangespannen om de abortuswet van de staat uit 1849, die de procedure in bijna alle omstandigheden verbiedt, ongedaan te maken. Aanbieders zijn gestopt met het uitvoeren van abortussen terwijl de juridische uitdaging zich een weg baant door het rechtssysteem, waar het naar verwachting uiteindelijk voor het Hooggerechtshof van Wisconsin zal komen.

En het Hooggerechtshof van de staat zou zich ook kunnen mengen in de strijd over politieke grenzen – en uiteindelijk politieke controle – in de staat. Republikeinen hebben een in principe onbreekbare controle over het Statehouse, ondanks het feit dat races over de hele staat bijna 50-50 zijn.

De opkomst was ook hoog voor de voorverkiezingen van dit jaar – 960.000, waarmee het vorige record van de voorverkiezingen in februari 2020 werd verpletterd – en degenen in de staat verwachten dat de verkiezingen in april zullen volgen, ondanks dat het een slecht jaar is.

“Ik denk dat we van beide kanten een hoge opkomst zullen zien, en waarom zouden we dat niet doen?” zei Mark Jefferson, uitvoerend directeur van de Republikeinse Partij. “Alles staat op het spel.”

Jefferson verwierp het lezen van te veel in de cijfers van dinsdag, met het argument dat Republikeinse bolwerken die niet zoveel opleverden als de rest van de staat in de voorverkiezingen dat in het algemeen zullen doen. Wikler, van zijn kant, zei dat hij niet dacht dat het totaal aantal stemmen bijzonder voorspellend was, maar werd aangemoedigd door de hoge opkomst in Democratische gebieden in een voorverkiezing buiten het jaar.

Protasiewicz en haar aanhangers hebben aangegeven dat ze Kelly zouden aanvallen op de kwestie van abortus en zijn verleden als advocaat. Haar eerste twee tv-advertenties voor algemene verkiezingen, die woensdag werden uitgebracht, noem hem een ​​”extremist” op het gebied van abortus en zeg hij “zal onze gemeenschappen niet veilig houden” voor het verdedigen van “kinderseksroofdieren die zich voordeden als ministers.” En a Better Wisconsin Together, een liberale groep die miljoenen in de voorverkiezingen heeft uitgegeven om Jennifer Dorow aan te vallen – de conservatieve rechter die in de voorverkiezingen werd uitgeschakeld en die door sommige democraten werd gezien als een hardere tegenstander dan Kelly – heeft al tv-tijd geboekt voor de algemene verkiezingen.

En in een interview bracht Protasiewicz Kelly ter sprake toen hij de Republikeinse Partij van de staat adviseerde over een “nepkiezers” -plan in 2020. Milwaukee Journal Sentinel meldde eerder deze maand dat de voormalige GOP-voorzitter van de staat de selectiecommissie van het Amerikaanse Huis van 6 januari vertelde dat hij en Kelly “behoorlijk uitgebreide gesprekken” hadden over de nep-kiezers. Kelly heeft ook gediend als betaalde adviseur van zowel het Republikeinse Nationale Comité als de staatspartij.

“Kijk naar wat er gebeurde tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 en hoe de resultaten van de verkiezingen in Wisconsin in de kamer van het Hooggerechtshof terechtkwamen”, zei ze. “Ik denk dat het waarschijnlijker is dat de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2024 ook in de kamer van het Hooggerechtshof terechtkomen.”

Kelly’s campagne maakte hem niet beschikbaar voor een interview. Maar in een recente, pre-primary interview met de New York Times Kelly weigerde te zeggen hoe hij zou hebben geoordeeld over een staatsrechtzaak van december 2020 waarin Donald Trump probeerde de verkiezingsuitslag van de staat ongedaan te maken.

Hij vertelde de Times echter dat hij “geen reden had om aan te nemen” dat de verkiezing van de staat in 2020 niet correct was beslist, en een woordvoerder vertelde eerder aan Journal Sentinel dat Kelly geloofde dat “Joe Biden de naar behoren gekozen president van de Verenigde Staten is. ”

Ben Voelkel, een senior adviseur van Kelly’s campagne, zei dat hij het “ongelooflijk kortzichtig” vond dat de Democraten probeerden om van de race een “single-issue”-wedstrijd over abortus te maken. Hij zei dat conservatieven zich tegen Protasiewicz zouden verzetten vanwege de dreiging die ze vormde met betrekking tot zaken als handvestscholen en wapenrechten, en gaf aan dat ze zouden proberen haar strafblad te vernietigen. Conservatief-georiënteerde groeperingen hadden haar tijdens de voorverkiezingen aangevallen als zwak voor misdaad, een casus onder de aandacht brengen waarin ze “proeftijd voor een kinderverkrachter” gaf.

“Ze had zeer, zeer milde straffen voor sommige mensen die zeer gruwelijke misdaden begingen,” zei hij. “Er komt meer naar buiten over wat haar gerechtelijke staat van dienst precies is.”

Kelly’s campagne heeft nog geen tv-advertenties voor de algemene verkiezingen onthuld. Maar Fair Courts America, een conservatieve groep gesteund door GOP-megadonor Richard Uihlein, heeft miljoenen uitgegeven aan tv om Kelly in de voorverkiezingen een boost te geven, en degenen in de staat verwachten dat het door zal gaan met haar uitgavensperk.

En degenen aan beide kanten van het debat over abortusrechten maken zich al op voor een intense algemene verkiezingsstrijd. Aan de kant van de pro-abortusrechten is Planned Parenthood van plan zeven cijfers aan de race uit te geven in samenwerking met zijn lokale filiaal, dat al personeel in verschillende steden heeft aangenomen om zijn inspanningen om uit de stemming te komen te ondersteunen.

Steven Webb, uitvoerend directeur van Planned Parenthood Advocates of Wisconsin, zei dat het naast veldwerk ook besteedt aan digitale reclame, radio en direct mail-campagnes – de grootste investering in een gerechtelijke race.

Students for Life is ook van plan om deel te nemen aan de race met digitale media en outreach naar activisten ter plaatse in Wisconsin, terwijl Susan B. Anthony Pro-Life America, die een investering van zes cijfers deed in de voorverkiezingen, van plan is om nog een investering van zes cijfers in de algemene verkiezingen, gericht op mail, sms, live-oproepen en mogelijk digitaal.

‘Dit is van Wisconsin Roe moment. Dit is de meest invloedrijke verkiezing vanuit een pro-life-perspectief die we hebben gehad sinds pre-1973”, zegt Gracie Skogman, wetgevend en PAC-directeur van Wisconsin Right to Life, een derde anti-abortusgroep. “Dat is ons geval tegenover kiezers: als ze pro-life zijn, staan ​​er levens op het spel, we hebben een wet die levens redt, maar de effectiviteit van die wet zal door deze rechtbank worden bepaald.”