YouTube kondigt aan dat podcasts naar YouTube Music komen

Graag wat nieuws op Hot Pod Summit. Ik had de gelegenheid om te praten met Kai Chuk, hoofd podcasting bij YouTube, en Steve McLendon, Google’s productleider voor podcasting, en te praten over hun plannen voor het medium. De crux: podcasts zijn binnenkort beschikbaar op YouTube Music in zowel de gratis als de betaalde versie. Het markeert een belangrijke afwijking van YouTube’s video-eerste benadering van podcasting tot nu toe.

“Er is een heel nieuw cohort van gebruikers en makers voor wie we niet echt zo goed mogelijk hebben geoptimaliseerd”, zegt YouTube-podcastingchef Kai Chuk. “Dat is iets dat we wel willen veranderen.”

Ze waren zich terdege bewust van de nieuwe machtspositie van YouTube in de branche en ook van de nadelen van hun platform. Hoewel het het meest gebruikte podcastplatform op de markt is geworden, is het nog steeds het beste voor videopodcasts. Podcasts met alleen audio werken op dezelfde manier, maar met een statisch beeld en geen van de luisterfuncties die consumenten gewend zijn van andere platforms. “Het is vrij duidelijk dat we nog geen geweldige oplossing voor audio hebben gehad. En er is een heel nieuw cohort gebruikers en makers voor wie we niet echt zo goed mogelijk hebben geoptimaliseerd, ‘zei Chuk. “Dat is iets dat we wel willen veranderen.”

Op YouTube Music hebben luisteraars toegang tot het soort functies dat ze op andere platforms gewend zijn, zoals luisteren op de achtergrond, downloads, snelheidsregeling en de mogelijkheid om te schakelen tussen video en audio. McLendon zei ook dat het team werkt aan de integratie van RSS in het platform; bij de lancering maakt het platform in wezen alleen een betere consumptie-ervaring mogelijk voor bestaande videopodcasts. Hoewel dat allemaal groots klinkt, is YouTube Music veel kleiner dan YouTube zelf: 80 miljoen abonnees versus 2,5 miljard gebruikers. Het voordeel van YouTube is de doorzoekbaarheid en het bereik. Chuk en McLendon zeiden dat het geen of/of-benadering hoeft te zijn.

“Ik verwacht niet dat podcasts alleen op YouTube Music te zien zijn, dat is de enige manier waarop mensen podcasts op YouTube gebruiken”, zei Chuk. “We verwachten dat er een soort heen en weer tussen de twee zal zijn.”

McLendon gebruikte zijn eigen ervaring als voorbeeld, toen hij een Kevin Systrom-podcastinterview op YouTube vond toen hij achter zijn werkcomputer zat en vervolgens overschakelde op de audioversie toen hij in zijn auto stapte om naar huis te gaan. Consumenten laten overstappen van de ene naar de andere zal een prioriteit worden. “We zullen een aantal van die ervaringen op een naadloze manier voor de gebruiker overbruggen en ons echt concentreren op het gebruikerstraject”, aldus McLendon.

Dat is toch al het aantal mensen dat YouTube-podcasts gebruikt (of ik tenminste): het vinden via Google en dan overschakelen naar een luisterplatform. De sleutel, denk ik, zal zijn om ervoor te zorgen dat ze in het YouTube-ecosysteem blijven. Op dit moment kun je iets beginnen op YouTube en de rest afmaken op Spotify of Apple. Ik ben benieuwd of en hoe gebruikers rechtstreeks naar het YouTube Music-platform worden geleid, en of dit kan helpen om het aantal abonnees van YouTube Music te vergroten.

Hoe de economie van audioboeken kan veranderen

Ik was ook erg enthousiast om me te verdiepen in de wereld van audioboeken, die een nieuwe grote speler kreeg in Spotify toen het bedrijf vorig jaar de aankoop van Findaway voltooide. Ik sprak met Spotify’s hoofd audioboeken, Nir Zicherman, evenals auteur en podcaster Gretchen Rubin en Penguin Random House Audio’s senior vice president of production, Dan Zitt. Met de hele pijplijn vertegenwoordigd – maker, uitgever en platform – konden we onderzoeken hoe de plannen van Spotify om het bedrijfsmodel van audioboeken te veranderen, van invloed zouden kunnen zijn op de branche.

Als verlengstuk van de traditionele uitgeverij-economie is het luisterboekmodel al een tijdje vrij stabiel. Consumenten, die meestal als boeklezers naar het medium komen, kopen premium titels à la carte op iets als Apple Books (meestal voor $ 10- $ 20 per stuk) of hebben een abonnement op Audible of audiobooks.com voor ongeveer $ 15 per maand. Het houdt de prijzen nauw in lijn met de drukprijzen. Spotify heeft gekozen voor de a la carte-route om te beginnen, maar Zicherman zegt dat het bedrijf zal proberen uit te breiden hoe het geld verdient met audioboeken.

“Het toepassen van een algemene benadering op alles – elk stuk inhoud, elke maker, net als bij podcasting – ik denk dat het de industrie echt schaadt”, zei Zicherman. “Dus de toekomst die ik bij Spotify zie, zijn veel verschillende bedrijfsmodellen ter ondersteuning van alle verschillende soorten podcast-inhoud die bestaat en alle verschillende soorten audioboek-inhoud die bestaat.”

Voormalig Spotify-chef voor inhoud en reclame, Dawn Ostroff, zei vorig jaar tijdens een investeerdersevenement dat audioboeken gratis beschikbaar zouden kunnen zijn, ondersteund door advertenties. Zicherman wilde niet zeggen of Spotify die weg zou inslaan, maar zei alleen dat het model “interessant” zou zijn (cryptisch!). Hij zei ook dat Spotify ook een abonnementsoptie in Netflix-stijl onderzoekt.

Rubin, van wie dit voorjaar nog een boek uitkomt, nam de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van door advertenties ondersteunde distributie voor haar eigen werk door. “Aan de ene kant kan een luisteraar reclame-ondersteuning echt leuk vinden, want dan is het voor hem gratis. Dus dat zou mensen naar mijn werk kunnen halen die het anders niet zouden krijgen, ‘zei ze. “Aan de andere kant weten we allemaal dat als mensen gewend zijn ergens voor te betalen, je liever hebt dat ze ervoor blijven betalen dan dat je het ze gratis gaat geven. Want als mensen eenmaal iets gratis geven, kan het moeilijk zijn om dat terug te winnen.”

Zitt was ook geïntrigeerd, als hij zich zorgen maakte, over wat het zou kunnen betekenen voor het vermogen van makers om de kost te verdienen. “Ik denk dat een menu met opties voor de manier waarop mensen inhoud verkopen een goede zaak is, afgezien van het feit dat makers van inhoud eerlijk worden betaald voor de inhoud”, zei hij. “Sommige van de modellen die ik heb gezien die zijn gekomen en gegaan, waren niet gunstig voor de artiest, alleen voor het platform.”

Kunnen verhalende podcasts geld verdienen?

Dit is het gebied van Nick Quah, en helaas was zijn vlucht uit Idaho uitgesneeuwd. Dus stapte ik in met wisselend succes. (Je zult het de mensen moeten vragen die er getuige van waren.) Grote dank aan John Perotti, mede-oprichter en CCO van Rococo Punch, en Kate Osborn, EVP van ontwikkeling bij Kaleidoscope, voor het verdragen van mij. Ze gaven veel inzicht in hoe je tegenwoordig een premium verhalende podcast kunt maken, vooral wanneer studio’s kunnen kiezen voor chatshows die goedkoop te maken zijn met potentieel hoge opbrengsten.

Dus hoeveel kost het om een ​​fatsoenlijke verhalende podcast in beperkte oplage te maken? “$ 250.000 is de vloer om echt goede verhalende, boeiende inhoud te maken”, zei Osborn. “Ik verdien liever minder dan dat ik het red met de middelen die we (nodig hebben).” En als het verhaal reizen of langdurige onderzoeken vereist, zal dat het prijskaartje nog hoger opdrijven.

Perotti legde uit hoe, toen hij de show ging pitchen die vorig jaar de veelgeprezen serie werd Welkom in Provincetown, hij kreeg geen beten. Dus financierde hij het project zelf totdat hij een investering kreeg van Stitcher’s Witness Docs. Het risico was het waard. “Omdat we het op die manier hebben gedaan, zijn we eigenaar van het voer. We zijn niet alleen eigenaar van de feed, het wordt ook een televisieprogramma, of er is in ieder geval een optie voor televisie,’ zei hij. ‘Dus het is alsof, ja, dat is een loterijticket, ik snap het. Maar dat is waarde.”

Optie krijgen voor tv kan een lot zijn voor makers van podcasts, maar er zijn andere manieren om geld te verdienen met hun shows. “De IP-game is geweldig, maar dat is niet alles, toch?” zei Osborn. “Het kan een toneelstuk zijn, het kan een liveshow zijn, of letterlijk een fysiek product… om al die dingen samen te doen, denk ik, is logisch.”

Conal Byrne van iHeartMedia over het verhandelen van exclusiviteit voor een groot bereik

Vergeten hoofdredacteur Nilay Patel sprak met Conal Byrne, CEO van iHeartMedia’s digitale audiogroep, voor een live-interview. Ze bestreken veel terrein, maar een thema dat steeds weer terugkwam, was de strategie van iHeart om een ​​zo breed mogelijk publiek te krijgen en plaatsen als Spotify en Audible te laten spelen voor exclusieve inhoud.

“Ik wurg mijn publiek als ik ervoor kies om mijn RSS-feed uit een distributie-app te halen, omdat mensen die daarheen gaan en het daar verwachten, het niet meer zullen zien”, zei Byrne. “Daarom verspreiden we het op grote schaal. Anders zou ik hier zitten en zeggen: ‘We werken er echt hard aan om iedereen op de iHeartRadio-app te krijgen.’ Het bedrijf en de economie van podcasting zijn tegenwoordig nog steeds in handen van de maker en de uitgever, omdat jij de eigenaar bent van de pijp waarmee je je shows verspreidt. Ik heb nog geen businessmodel gevonden dat het tegendeel bewijst, dus ik denk dat het ons allemaal betaamt om die pijp op zoveel mogelijk distributiepunten aan te sluiten.”

“We hebben ongeveer 70 shows in het iHeart Podcast Network die meer dan 1 miljoen maandelijkse downloads of meer genereren”, aldus Conal Byrne, CEO van iHeartMedia’s digitale audiogroep. “De enige reden dat we dat nummer hebben, is vanwege radio-uitzendingen.”

Byrne benadrukte ook dat de marketing van podcasts op radio-uitzendingen van onschatbare waarde is geweest voor de podcastactiviteiten van het bedrijf. “We hebben ongeveer 70 shows in het iHeart Podcast Network die meer dan 1 miljoen maandelijkse downloads genereren”, zei hij. “De enige reden dat we dat nummer hebben, is vanwege radio-uitzendingen.” Dat is natuurlijk veel gemakkelijker te bereiken als uw moedermaatschappij meer dan 860 radiostations in het hele land bezit en er baat bij zou hebben als andere podcast-bedrijven in natura volgen!

Zoals Nilay opmerkte, zijn er risico’s verbonden aan het uitwerpen van zo’n breed net. Hij vroeg Byrne naar een Bloomberg rapporteerde vorig jaar dat ontdekte dat iHeart had samengewerkt met een bedrijf genaamd Jun Group om podcast-downloads te kopen via freemium mobiele games. Ten eerste ontkende Byrne zoiets te hebben gedaan. Daarna kwalificeerde hij de praktijk. “We hebben door de jaren heen geëxperimenteerd met Jun Group. Ik denk dat onze statistieken zoiets waren als nooit meer dan 1 procent, 2 procent, 2,5 procent van onze downloads in een bepaalde maand’, zei hij. “Wij gebruiken hem niet meer.”

Het was een fascinerend gesprek en je kunt ernaar luisteren overal waar je podcasts krijgt of bekijk het transcript op De rand.