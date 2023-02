Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

Onder een dekmantel van geheimhouding in het bevroren achterland van Lapland komen de presidenten van de centrale banken van de eurozone deze week bijeen om uit te pluizen hoe ze een digitale upgrade van het europroject aan een sceptisch publiek kunnen verkopen.

Niet sinds de Franse president Valéry Giscard d’Estaing in 1978 het idee voor een gemeenschappelijke munt opperde, heeft het Europese geld zo’n radicale opschudding ondergaan.

Een digitale euro, indien geïmplementeerd, zou de manier waarop activa en passiva worden beheerd op de balans van de centrale bank fundamenteel veranderen met als doel betalingen inclusiever en efficiënter te maken.

Maar de verhuizing brengt implicaties met zich mee voor de financiële stabiliteit en privacy te midden van beperkte betrokkenheid bij gewone mensen. Aan de invoering van de euro gingen daarentegen jaren van vaak verhitte en uiteindelijk gezonde politieke discussies vooraf.

Het debat over de voor- en nadelen van het aannemen van een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) is tot nu toe grotendeels beperkt gebleven tot technocratische of academische kringen.

De afgelopen maanden zijn de ondoorzichtigheid en het gebrek aan publieke betrokkenheid door velen aan de politieke rand opgemerkt. Beroemdheden zoals Russell Brand, komiek die sociaal-politieke commentator werd met miljoenen volgers op YouTube, hebben CBDC’s steeds vaker tot een centraal punt van hun berichtgeving gemaakt. In een recente video betoogde Brand dat ze de weg vrijmaken voor “globalistische decreten die van bovenaf komen en democratie vermijden”.

Dat soort discours heeft centrale bankiers overtuigd van de PR-uitdaging die voor hen ligt als ze ooit een brede publieke acceptatie van het idee willen bereiken.

Wie heeft je dat verteld?

Hoewel het feit van de bijeenkomst van woensdag in de Finse regio Inari openbaar is gemaakt, is de agenda dat niet. POLITICO heeft vernomen dat haar aanwezigen, gouverneurs van de 20 centrale banken van de eurozone en de zes leden van de directie van de ECB, onder andere zullen bespreken hoe het publiek het beste kan worden overtuigd dat een virtuele uitbreiding van eurobankbiljetten en -munten de moeite waard is en vormt geen bedreiging voor de democratie of vrijheden.

“Wie heeft je dat verteld?” De gouverneur van de Ierse centrale bank, Gabriel Makhlouf, vroeg in een interview wanneer POLITICO hem ondervroeg over de gesprekken in Lapland. Hij weigerde verder op de discussie in te gaan, maar voegde eraan toe: “de wereld evolueert in de richting van digitaal.”

“Het zal verkeerd zijn voor de staat, niet alleen voor de centrale bankwereld maar voor de staat, om te beslissen dat hij zal afzien van het verstrekken van een digitale fiatvaluta en deze volledig aan de particuliere sector zal overlaten”, zei hij.

Met een digitale valuta kunnen mensen, net als contant geld, dingen direct betalen via een virtuele portemonnee op een smartphone zonder dat een bankrekening nodig is. Het wordt ondersteund door een centrale bank en heeft dus niet dezelfde risico’s als cryptocurrencies.

De taak om het idee te verkopen is al begonnen. In een poging om de publieke bezorgdheid weg te nemen, verzekerde ECB-directeur Fabio Panetta vorige maand Europese politici dat de digitale euro nooit het sociale kredietsysteem van China zou evenaren door programmatische kenmerken op te nemen, zoals het instellen van tijdslimieten of het beperken van uitgaven in bepaalde scenario’s.

De ECB probeert de publieke bezorgdheid over cryptocurrencies te onderdrukken | Marvin Recinos/AFP via Getty Images

“De digitale euro zou nooit programmeerbaar geld zijn”, benadrukte de Italiaan tijdens een parlementaire hoorzitting in januari. “De ECB zou geen beperkingen stellen aan waar, wanneer of aan wie mensen met een digitale euro kunnen betalen.”

De ECB heeft ook meermaals verklaard dat zij er geen belang bij heeft het winkelgedrag van mensen te volgen en dat de digitale euro contant geld zou kunnen aanvullen in plaats van vervangen.

Democratische dreiging

Maar terwijl centrale bankiers graag de technische voordelen van CBDC’s prijzen, is er geen twijfel dat de ware motivaties voor een digitale euro veel dieper gaan.

Zonder een digitale verschuiving vrezen velen, waaronder het hoofd van de Bank voor Internationale Betalingen, Augustin Carstens, dat het gebruik van contant geld afneemt, de torenhoge populariteit van cryptocurrencies en door Big Tech gesponsorde “stablecoins” – zoals Meta’s inmiddels ter ziele gegane Libra-project – een bedreiging kunnen vormen de soevereiniteit en de bestaansreden van centralebankgeld.

Het publieke begrip van de problemen blijft echter beperkt. In de straten van Brussel leken de lokale bewoners zich grotendeels niet bewust.

“Voor mij verandert er niet veel”, zegt Ghuiriz Octavian, een 40-jarige stomerij. Hij was over het algemeen voorstander van het idee “mits gereguleerd door centrale banken en regeringen”, zelfs als “ze ook domme dingen doen”.

Lorenzo Moroni, een 23-jarige bij een Italiaanse delicatessenzaak, was beter geïnformeerd. “Je moet klaar zijn voor de metaverse,” zei hij, verwijzend naar Meta’s plannen om een ​​virtuele wereld te creëren. Voor hem zijn cryptocurrencies beter dan de digitale euro “omdat er geen (gevestigde) belangen achter zitten.”

“Ze willen niet dat mensen vrij zijn. Ze willen controle’, zei hij.

Digitale yuan

De toegenomen urgentie om een ​​digitale euro in te voeren kan ook in verband worden gebracht met de recente acties van Peking. De People’s Bank of China begon vorig jaar tijdens de Olympische Winterspelen met de uitrol van haar digitale yuan, waardoor de vrees ontstond in westerse democratieën dat de afwezigheid van hun eigen mededinger hen marktaandeel zou kunnen doen verliezen.

“Stel dat die munt over 20 jaar heel populair zou worden. Kunnen we de mogelijkheid uitsluiten dat we niet … worden binnengevallen door dat geld? Panetta vertelde sceptische EP-leden tijdens de hoorzitting in januari, waarbij hij specifiek China noemde.

Technici van de ECB lijken er zeker van te zijn dat een levensvatbare versie al in 2027 kan worden uitgerold, na bijna twee jaar intern experimenteren. Het definitieve groene licht zou berusten op de goedkeuring door de gouverneurs van eventuele risico’s voor de financiële stabiliteit die niet opwegen tegen de voordelen. Dit is niet gegarandeerd. De aantrekkingskracht van een risicovrij spaarinstrument bedreigt banken die deposito’s van klanten uithongeren – een essentiële financieringsbron voor leningen in de economie.

De Europese Commissie wil tegen mei een wettelijk kader voor het CBDC voorstellen. Maar de hoeveelheid werk die achter gesloten deuren wordt verricht, heeft sommige leden van het Europees Parlement zenuwachtig gemaakt.

“Er is een gebrek aan transparantie en communicatie naar het bredere publiek en de financiële sector”, zei het Tsjechische liberale EP-lid Ondřej Kovařík, die hielp bij het schrijven van het EU-regelboek voor de cryptomarkt. “Volledig vertrouwen van zowel burgers als bedrijven is nodig. het risico bestaat dat de digitale euro mislukt.”

Moeilijk te verkopen

Centrale bankiers zijn zich terdege bewust van de zware strijd die ze moeten voeren om het publiek aan boord te krijgen.

Uit een onderzoek onder 2.500 volwassenen in het VK voor POLITICO door Redfield & Wilton Strategies in 2021 bleek dat slechts 24 procent gelooft dat een digitaal pond meer voordelen dan schade kan opleveren. De ECB heeft ook in haar eigen onderzoek geconstateerd dat betalingsprivacy een van de grootste zorgen is onder burgers van de eurozone.

“Het project van de digitale euro kan ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving en de economie”, zei Ernest Urtasun, Europees Europarlementslid voor de Groenen. “Het kan niet worden overgelaten aan centrale banken en particuliere bedrijven.”

De ECB heeft gezegd bereid te zijn het aantal digitale euro’s dat mensen kunnen aanhouden te beperken en onaantrekkelijke tarieven toe te passen op grote CBDC-tegoeden om bankdeposito’s in trek te houden. Het sussen van bankiers zal de digitale euro echter moeilijker verkopen.

“Laten we hopen dat ze in Finland, ver weg, weer beseffen dat publieke en politieke steun essentieel is om dit project tot een succes te maken”, aldus het Nederlandse socialistische Europarlementariër Paul Tang.

Johanna Treeck heeft bijgedragen aan dit artikel