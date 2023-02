Inflatie en energieprijspieken wegen op de consumptie van huishoudens en kapitaalinvesteringen in Duitsland

De Duitse economie is in de laatste drie maanden van 2022 met 0,4% kwartaal-op-kwartaal gekrompen, meldde het Duitse federale bureau voor de statistiek vrijdag. De krimp was groter dan de eerder geschatte daling van 0,2% van het BBP.

Analisten schrijven de slechter dan verwachte cijfers toe aan de aanhoudend hoge inflatie en aanhoudende zorgen over de energievoorziening, die zwaar wegen op de gezinsconsumptie en kapitaalinvesteringen. Uit gegevens bleek dat de Duitse gezinsbestedingen in het vierde kwartaal met 1,0% daalden, terwijl de investeringen in de bouw met 2,9% daalden en in machines en uitrusting met 3,6%.

Ook de Duitse export van goederen en diensten daalde, met 1% ten opzichte van het derde kwartaal, als gevolg van aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en hoge energieprijzen.

De zwakker dan verwachte prestaties duiden op een risico op een recessie, vooral gezien het feit dat er in het huidige kwartaal ook sprake kan zijn van krimp, zeggen analisten. Technisch gezien wordt een land beschouwd als in recessie na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei.

Duitsland, de grootste economie van Europa, leed vorig jaar onder een recordinflatie als gevolg van een sterke stijging van de energieprijzen als gevolg van de daling van de leveringen uit Rusland te midden van aan Oekraïne gerelateerde sancties.

Volgens officiële cijfers die woensdag zijn vrijgegeven, steeg de inflatie op jaarbasis vorige maand tot 8,7% en 1% op maandbasis. Analisten waarschuwen dat Berlijn de komende maanden met verdere prijspieken te maken kan krijgen, wanneer het voor de komende winter grotendeels zonder Russische voorraden gasvoorraden zal moeten aanvullen.

