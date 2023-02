Eierrekken in New York op 21 januari 2023 met een briefje waarin excuses aan klanten worden aangeboden voor de prijsverhoging. Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

De groothandelsprijzen voor eieren zijn de afgelopen weken gekelderd vanaf recordhoogtes, wat betekent dat consumenten binnenkort verlichting zullen zien in de supermarkt. Maar de dynamiek van de prijsstelling van eieren van de groothandels- naar de retailmarkt, naast andere factoren, betekent dat dit op korte termijn geen zekerheid is. Volgens Urner Barry, een marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de groothandel industrie. De Midwest Large White Egg-prijsbenchmark is een veel geciteerde barometer in de eierindustrie. “De prijzen zijn ingestort”, zegt Angel Rubio, senior analist bij Urner Barry. “Dat is een grote, grote aanpassing naar beneden.”

Historische uitbraak van vogelgriep leidde tot torenhoge eierprijzen

In een jaar gekenmerkt door historisch hoge inflatie waren de eierprijzen in 2022 een uitblinker en stegen ze sneller dan bijna alle andere consumentenartikelen. Volgens de consumentenprijsindex zijn de gemiddelde winkelprijzen in 2022 met bijna 60% gestegen. In december kostte een dozijn grote klasse A-eieren consumenten gemiddeld $ 4,25, meer dan het dubbele van $ 1,79 een jaar eerder, volgens maandelijkse gegevens van het Bureau of Labor Statistics. Meer van persoonlijke financiën:

64% van de Amerikanen leeft van salaris tot salaris De dodelijkste uitbraak van vogelgriep in de geschiedenis trof de VS in 2022, waarbij miljoenen vogels om het leven kwamen en de aanvoer van eieren aanzienlijk werd verstoord, aldus voedseleconomen. De ziekte, die besmettelijk en dodelijk is, treft vele soorten vogels, waaronder leghennen. Gevallen verdwijnen meestal tegen de zomer, maar dat gebeurde niet in 2022; nieuwe uitbraken vielen samen met een piekvraag rond de wintervakantie.

“Hoogpathogene aviaire influenza” doodde uiteindelijk ongeveer 58 miljoen vogels in 47 staten, volgens de Centers for Disease Control and Prevention. Het vorige record werd gevestigd in 2015, toen 50,5 miljoen vogels stierven. Typisch, wanneer een geval van vogelgriep wordt ontdekt, moeten boeren hun kuddes ruimen als voorzorgsmaatregel om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, aldus economen. Het kan maanden duren voordat die boerderij weer eieren gaat produceren en verkopen. Ondertussen moeten kopers nieuwe leveranciers vinden zodat ze de schappen kunnen bevoorraden – een dynamiek die zich in het hele land afspeelde en de prijzen verhoogde. Een groep, Farm Action, vroeg de Federal Trade Commission om de mogelijkheid te onderzoeken dat een “heimelijke regeling” tussen eierleveranciers, in plaats van de vogelgriep, de prijzen hoog heeft gehouden, een bewering die grotendeels wordt gebagatelliseerd door voedseleconomen.

Boeren krijgen uitstel en consumenten tonen ‘verzet’

Julian Stratenschulte/fotoalliantie via Getty Images

Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw zijn er sinds 20 december geen nieuwe uitbraken van vogelgriep geweest onder commerciële legvogels. Een lange periode zonder tegenslagen in de eierproductie heeft leveranciers uitstel gegeven en de markt de tijd gegeven om te herstellen, aldus Brian Moscogiuri, wereldwijde handelsstrateeg bij Eggs Unlimited, een van de grootste eierleveranciers in de VS. De consumentenvraag neemt doorgaans ook af in januari en februari, waardoor de prijsdruk verder wordt verlicht, zei Moscogiuri. De USDA noemde onlangs de “weerstand van de consument tegen recordhoge prijzen in supermarkten in het hele land” als een andere reden voor de dalende en ondergemiddelde vraag naar eieren. “De groothandelsprijzen zijn gestaag gedaald vanaf hun hoogste punt eind 2022, wat heeft bijgedragen aan de inspanningen van retailers om de prijzen naar een meer voor de consument acceptabel niveau te brengen”, aldus de USDA op 3 februari.

Wekelijkse eiergegevens van de USDA zijn onregelmatig en het is moeilijk te zien hoe kratergroothandelsprijzen zich vertalen in de detailhandelsmarkt. Gemiddeld duurt het ongeveer vier weken voordat de detailhandelsprijzen de trends in de groothandelsprijzen weerspiegelen, zei Rubio. Dat betekent dat consumenten in februari wat opluchting kunnen zien, zei hij. Detailhandelsprijzen zijn over het algemeen minder volatiel dan die op groothandelsniveau. Voor elke 10% daling of stijging van de groothandelsprijs voor eieren, kunnen consumenten verwachten dat de detailhandelsprijzen gemiddeld met ongeveer 2% zullen verschuiven, zei Rubio. De vraag naar eieren neemt over het algemeen echter ook toe in de weken voorafgaand aan Pasen, die dit jaar op 9 april valt, waardoor het moeilijk te bepalen is hoe de prijzen zullen reageren, zei Rubio.

Er zijn echter nog andere factoren die de eierprijzen in de detailhandel mogelijk langer hoog kunnen houden. Supermarktketens en andere eierretailers koppelen hun schapprijzen niet allemaal aan bewegingen in groothandelsprijzen, aldus economen. Ze kunnen volgens verschillende formules eieren kopen bij leveranciers; sommige zijn op zijn minst gedeeltelijk gebonden aan de prijs van bijvoorbeeld maïs en sojabonen, die een grote kostenpost zijn bij het fokken en voeren van kippen, zei Moscogiuri. Hoewel de prijzen voor die grondstoffen lager zijn dan de hoogtepunten na de Russische invasie van Oekraïne begin 2022, blijven ze historisch hoog.

