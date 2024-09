Wilt u heerlijk tot rust komen in een ontspannen omgeving en blijven genieten van uw dagelijks leven? Dat is goed in Griekenland. In het kader van de milieuplannen zal tegen 2050 de netto nuluitstoot worden bereikt, zal het GR-eco-Islands-Initiatief worden geïmplementeerd in de toekomst van het leven, en zullen de milieumodellen voor groene economie, energie-autonomie en ecologische mobiliteit worden geïmplementeerd.

De reisverslaggever stelt voor dat deze drie eilanden deel uitmaken van het initiatief en dat ze daar voor een lang verblijf naartoe zullen reizen, zodat ze kunnen genieten van hun vakantie in Santorin en Mykonos bszeit verringst.

1. Poros

Die Insel Poros, nicht zu verwechseln mit Paros, schreeuwt niet als Geheimtipp. Het eiland ligt in de Saronische Golf, ongeveer 60 kilometer van Griechenlands Hauptstadt Athene en ligt er nog steeds durch einen beef 300 meter breiten Kanal von dem Peloponnes trerentnt. Dit betekent dat je bereid moet zijn het motto van de 4000 Einheimischen te lezen. Ihr “siga siga” betekent zo viel wie “immer mit der Ruhe”.

En de Ruhe ligt aan de Poros zuhauf. De huidige 23 vierkante kilometer grote eilanden van vulkanische oorsprong bestaan ​​het beste uit twee delen, die met een brug zijn verbonden. Met de Inselteil Sferia spelen ze hun leven in Poros-Stadt ab, waar de grotere Inselteil Kalavria en Naturparadies gastheer zijn.

Tauchgänge in kristalhelder water, wandelen door Kiefernwälder of ontspannen op Traumstränden wie Megalo Neorio onder Limanaki is Agapis, het was alsof „Small Beach of Love“ werd gehoord over de Annehmlichkeiten op Poros.

Het mannelijke schöne Poros während des Sonnenuntergangs. Quelle: IMAGO/Panthermedia

Aan de stadskant van het eiland staat een lange neoklassieke constructie en een vlonder op het dak van het huis, het uur waarop het eiland zich bevindt. Van daaruit heb je het beste zicht op het zonlicht. En neem een ​​kijkje in Villa Galini terwijl je daar bent. Als je weet dat je sinds 1892 privé geïnformeerd bent en daar intern niet aan blootgesteld bent, kun je hier wellicht een Hollywood-ervaring beleven. Greta Garbo van Bereit was te gast.

2. Chalki

Halki, oftewel: Halki, was het eerste eiland van het GR eco-Islands Initiative. Het eiland behoort tot de Inselgruppe des Dodekanes en ligt tussen Kos en Rhodos. In de Hauptstadt Nimporio empfangen dich prachtige Häuser in venezianischen Silent, met Fischerboote schaukeln auf dem Wasser und Tavernen säumen das Ufer. Dahinter troont Windmühlen en voltooit de klassieke Griechenland-Kulisse. Met handel en zaken, Chalki im 19. Jahrhundert zu Wohlstand kommen, en die sich noch onderdompelen in de Gebäuden der Insel kunnen.

In de haven van Chalki, de laarzen op het kristalheldere water. Quelle: afbeeldingsafbeeldingen/Depositphotos

Er wonen ongeveer 300 inwoners en bewoners in Nimborio, de enige bewoonde stad van het eiland. Hier kunt u de met mozaïek aangelegde binnenplaatsen en het neoklassieke stadhuis en de skyline van Nimborio bewonderen. Daneben wartet ganz viel Gemütlichkeit. Nu verhuizen er nog maar een paar auto’s naar het eiland en hun auto is niet beschikbaar. Er zijn immers kilometers lengte en drie kilometer breedte op het eiland, maar nog niet.

In Inselinneren, ongeveer drie kilometer van Nimborio entfernt, ligt dat ehemalige Hauptstadt Chorio, dat heute verloren en vervallen is. Darüber troont de overste van een mittelalterlichen Johanniterburg, sterft in 14. Jarenlang zal hij de Insel en zijn eigendommen voor Piratengriffen in schützen sterven. De Burgmauern zijn er nog en kijk eens naar de kust en de zuidkant van het eiland.

Vanaf de Johanniterburg is er ook een Traumblick aan de kust. Quelle: afbeelding afbeeldingen/Dreamstime

Dit zijn de prachtige stranden aan de Potamos, oftewel: Pandamos, die op 300 meter van Nimborio liggen en genieten van het zandstrand Abschnitt, waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de strandtaverne. Weitere Strände mit Infrastruktur sind die Meter breite Bucht Kania, dat op 30 minuten afstand van de hoofdstad ligt, en op 500 meter van Nimborio entfernte Bucht Ftenagia.

Klares Wasser woont vlakbij Ftenagia-Bucht. Quelle: afbeelding afbeeldingen/Dreamstime

Tauchfans kunnen auf Chalki kopen met de beste voorwaarden. Je kunt nu per boot naar de omliggende gebieden van het eiland reizen met helder water, waardoor er 40 meter uitzicht is over het gebied en de hoogten en hellingen. Aber auch Wanderfans sinds Chalki Richter. Het eiland biedt volop leuke en gevarieerde wandelingen langs de bergtoppen, ruïnes, landschappen en kleine kapellen en stranden. Chagrijnig geworden? Ga dan naar Rhodos en Dort met de Fähre übersetzen.

3. Astypalea

Bereits is al een paar jaar machtige Astypalea met de ziel, die de eerste vrije omgeving van de wereld zou worden, van zichzelf en dat eiland ligt nu op de naburige eilanden van Griekenland. Het kleine, heldere eiland, het deel van de Dodekanes Inselgruppe, dat naast de Kykladen ligt, werd weerspiegeld in Ihrer Erscheinung. Er wordt gezegd dat die huizen beschilderd zijn met blauwe ramen en dat de kerkmuren blauw zijn. En vooral de vorm van het eiland is belangrijk: de vorm van de schelp heeft de vorm van een stuk papier. Comfortabel en met een smalle landbrugverbinding.

Uitzicht op de belangrijkste stad Astypalea. Quelle: Imago Afbeeldingen/UIG

De belangrijkste stad van het eiland is een permanente verblijfplaats en de woonhuizen op de scharnieren van de huizen, en het majestueuze uitzicht op een Veneziaans kasteel, dat verlicht wordt op het platteland. Waren de havens aan de Seeweg vrij, met een spectaculair zicht op het ensemble. In de Burgmauern en Himmel zijn twee nieuwe kerken te vinden en in het uitzicht vanaf hier kunnen we ze ook bekijken.

De 1300 inwoners van het eiland wonen verdeeld over vier woongebieden op het 97 vierkante kilometer grote eiland. Wandel door het bergachtige landschap tegen uw kosten, terwijl u op Astypalea in Vielzahl een idyllisch badeplätzen tegenkomt.

Geniet van het strand op het kleine Insel Astypalea. Quelle: afbeeldingsafbeeldingen/Depositphotos

Zand- en steenvoorbeelden, met en zonder infrastructuur, allemaal met glashelder water. Wie zou er zijn met het zandstrand Livadi, hun uitzicht vanaf de hoofdstad en het kasteel, of het afgelegen Agios Konstantinos? De boeken zijn niet meer leverbaar en vallen niet meer samen met de boot. In Europa zijn spannende eilandparadijzen te vinden.

