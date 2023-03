Het verbod op abortuspillen in Wyoming zou in juli van kracht worden, in afwachting van eventuele juridische stappen die dat zouden kunnen vertragen. De implementatiedatum van de ingrijpende wetgeving die alle abortussen verbiedt die Gordon wettelijk heeft toegestaan, wordt niet gespecificeerd in het wetsvoorstel.

Met een eerder verbod dat in de rechtbank is vastgelegd, blijft abortus momenteel legaal in de staat tot levensvatbaarheid, of wanneer de foetus buiten de baarmoeder kan overleven.

In een verklaring uitte Gordon zijn bezorgdheid dat de laatste wet, genaamd de Life is a Human Right Act, zou resulteren in een rechtszaak die “elke oplossing voor de grondwettigheid van het abortusverbod in Wyoming zal vertragen”.

Hij merkte op dat eisers eerder op de dag in een lopende rechtszaak de nieuwe wet aanvechten voor het geval hij geen veto zou uitspreken.

“Ik geloof dat deze kwestie zo snel mogelijk moet worden beslist, zodat de kwestie van abortus in Wyoming eindelijk kan worden opgelost, en dat kan het beste worden gedaan met een stem van het volk”, zei Gordon, een Republikein, in een verklaring.

In een verklaring bekritiseerde de belangenbehartiger van de Wyoming ACLU, Antonio Serrano, het besluit van Gordon om het verbod op abortuspillen te ondertekenen, die al verboden zijn in een aantal staten die een totaalverbod hebben op alle vormen van abortus.

“De gezondheid van een persoon, niet de politiek, moet leidend zijn bij belangrijke medische beslissingen, inclusief de beslissing om een ​​abortus te ondergaan,” zei Serrano.

Van de 15 staten die beperkte toegang hebben tot de pillen, vereisen zes een persoonlijk bezoek aan een arts. Die wetten konden gerechtelijke uitdagingen doorstaan; staten hebben lang gezag gehad over hoe artsen, apothekers en andere zorgverleners geneeskunde beoefenen.

Staten stellen ook de regels vast voor telegeneeskundeconsulten die worden gebruikt om medicijnen voor te schrijven. Over het algemeen betekent dit dat zorgverleners in staten met beperkingen op abortuspillen gestraft kunnen worden, zoals boetes of schorsing van de licentie, voor het proberen pillen per post te sturen.

Vrouwen reizen al over staatsgrenzen heen naar plaatsen waar de toegang tot abortuspillen gemakkelijker is. Die trend zal naar verwachting toenemen.

Sinds de omkering van Roe afgelopen juni waren er abortusbeperkingen voor staten en het landschap is snel veranderd. Dertien staten handhaven nu een verbod op abortus op elk moment van de zwangerschap, en nog een, Georgia, verbiedt het zodra hartactiviteit kan worden gedetecteerd, of na ongeveer zes weken zwangerschap.

Rechtbanken hebben de handhaving van abortusverboden of verregaande restricties opgeschort in Arizona, Indiana, Montana, Ohio, South Carolina, Utah en Wyoming. Rechtbanken in Idaho hebben de staat gedwongen abortussen toe te staan ​​tijdens medische noodsituaties.