SALT LAKE CITY (AP) – De gouverneur van Utah, Spencer Cox, zei vrijdag dat hij van plan is een maatregel te ondertekenen die abortusklinieken in de staat effectief zal verbieden te opereren, wat betekent dat ziekenhuizen binnenkort de enige plaatsen in de staat zullen zijn waar ze kunnen worden verstrekt.

Na donderdag met kleine wijzigingen door de senaat te zijn gegaan, keerde het vrijdagochtend terug naar het Huis van Afgevaardigden van Utah, waar het werd goedgekeurd en vervolgens voor definitieve goedkeuring naar de gouverneur werd gestuurd. De stap komt minder dan een jaar nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de beslissing Roe v. Wade vernietigde, waardoor de macht om abortussen te reguleren terugging naar staten.

Cox vertelde verslaggevers dat hij de wetgeving zal ondertekenen, die ook de definitie van abortus zal verduidelijken om de zorgen over wettelijke aansprakelijkheid weg te nemen die aanbieders hebben geuit over de manier waarop uitzonderingen in de staatswet zijn geformuleerd – een bepaling die hij en Republikeinse wetgevers een compromis noemden.

“Een van de zorgen met de triggerwet die medische zorgverleners in de hele staat hadden, was dat er een gebrek aan duidelijkheid was dat het voor hen moeilijk zou hebben gemaakt om legale abortussen uit te voeren,” zei Cox.

De maatregel is een van de vele die leden van Utah’s staatshuis met een Republikeinse meerderheid dit jaar hebben aangenomen, terwijl abortusbeperkingen die in de afgelopen jaren zijn goedgekeurd, zijn opgeschort vanwege een bevel van de staatsrechtbank. Het heeft te maken gehad met felle tegenstand van groepen uit het bedrijfsleven, burgerlijke vrijheden en abortusrechten, waaronder de Planned Parenthood Association of Utah, die drie van de vier abortusklinieken in de staat exploiteert.

De American Civil Liberties Union of Utah stuurde Cox vrijdag een brief waarin hij eiste dat hij zijn veto zou uitspreken over de wetgeving, waarbij de uitvoerend directeur schreef dat het in strijd is met de rechten van mensen en “essentiële abortuszorg buiten bereik duwt”.

Het streven van Republikeinse wetgevers om abortusklinieken te sluiten, komt doordat rode staten in het hele land werken aan het invoeren van beperkingen na de vernietiging van Roe v. Wade, het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat bijna 50 jaar lang een grondwettelijk recht op abortus vastlegde.

In Utah leidde de uitspraak tot twee eerder aangenomen wetten: een verbod op abortus na 18 weken in 2019 en een verbod op abortussen in 2020 ongeacht het trimester, met verschillende uitzonderingen, waaronder gevallen van risico voor de gezondheid van de moeder en aangifte van verkrachting of incest bij de politie. . Het staatsbedrijf Planned Parenthood klaagde een rechtszaak aan wegens het verbod van 2020, en in juli stelde een staatsrechtbank de implementatie ervan uit totdat de juridische problemen konden worden opgelost. Het verbod van 18 weken is sindsdien de facto wet.

De op de kliniek gerichte push in Utah is uniek onder staten met triggerwetten, waar veel abortusklinieken sloten na de beslissing van het Hooggerechtshof van vorig jaar, ook in West Virginia en Mississippi. De maatregel weerspiegelt een reeks voorstellen die in het rood zijn aangenomen in het decennium voordat Roe werd vernietigd toen anti-abortuswetgevers maatregelen goedkeurden die klinieken regelden, inclusief de grootte van procedurekamers en afstanden tot ziekenhuizen.

In Utah zou het voorstel van afgevaardigde Karianne Lisonbee vereisen dat alle abortussen – via medicatie of chirurgie – in ziekenhuizen worden uitgevoerd door na 2 mei geen vergunning meer te verlenen voor nieuwe klinieken en niet toe te staan ​​dat er na 2 mei een vergunning wordt verleend. Het zou gevolgen hebben voor de werking van de vier klinieken die abortussen aanbieden in Utah – drie worden gerund door Planned Parenthood en de andere door Wasatch Women’s Center, een onafhankelijke kliniek in Salt Lake City.

In Utah zorgden vorig jaar de meeste abortussen in klinieken. Van de in totaal 2.818 toegediende patiënten gebruikte 61% medicijnen zoals mifepriston in plaats van via een operatie. Voorstanders van toegang tot abortus voerden aan dat abortussen niet anders zijn dan andere soorten gespecialiseerde zorg die steeds meer zijn verplaatst naar klinieken waar zorgverleners meer gewend zijn aan terugkerende zorgen van patiënten en de confrontatie met complicaties die zich kunnen voordoen.

Sam Metz, The Associated Press























Kulturelle En