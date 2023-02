“We willen het gevaar tegemoet lopen”, zei Nat Sciver-Brunt nadat Engeland’s nieuwe roekeloze cricketstijl doorging tegen West-Indië in hun T20 World Cup-opener.

Het echte gevaar in Paarl op zaterdag was voor de West-Indische bowlingfiguren met off-spinner Hayley Matthews die 31 runs verscheepte van haar twee overs en linkerarmspinner Zaida James 22 van de hare terwijl Engeland sprintte naar een doel van 136 binnen 15 overs.

“Onverschrokkenheid” en “agressie” zijn de modewoorden voor het team sinds Jon Lewis in november hoofdtrainer werd.

In zijn vorige rol als bowlingcoach voor de herenploeg heeft Lewis de voordelen van ‘Bazball’ van dichtbij gezien – de door Brendon McCullum en Ben Stokes geleide aanpak die het Engelse Test-team nieuw leven heeft ingeblazen, een aanvalsfilosofie die één overwinning op 17 heeft opgeleverd. tot negen overwinningen van 10 en verbrijzelde zowel conventie als records.

Engeland Vrouwen waren niet op zo’n laag pitje toen Lewis binnenkwam, maar ze hadden nog steeds een moeilijk jaar achter de rug, ze faalden in hun poging om de Ashes terug te winnen in januari, verloren van Australië in de 50-over WK-finale in april en misten vervolgens op een medaille op de Commonwealth Games in Birmingham tijdens de thuiszomer.

Lewis besloot dat er wat Bazball – of ‘Jonball’, zoals Sciver-Brunt het noemde na de beschieting van West-Indië op zaterdag – nodig was. “Het team is klaar om te vliegen. Het is mijn taak om de handrem eraf te halen, de spelers vrij te maken en ze naar hun volledige potentieel te laten spelen.”

Die verschuiving leverde direct resultaat op. Acht opeenvolgende overwinningen op West-Indië in december en vervolgens een score van 246 in 20 overs tegen Zuid-Afrika in een warming-up van 20 WK’s.

Sciver-Brunt: Het is oké om te falen

Maar zou Engeland net zo positief zijn in het eigenlijke toernooi? Het was een nadrukkelijk ‘ja’.

Hun run-rate in de achtervolging tegen West-Indië was meer dan 9,50 per over, een record voor een ploeg die meer dan 100 achtervolgde in een Women’s T20 World Cup-wedstrijd. Engeland had 120 ballen om er 136 te scoren, ze hadden er slechts 87 nodig. Geholpen door Sophia Dunkley die Matthews ‘derde voor 17 sloeg, was Engeland 50-1 na vijf overs en keek nooit meer achterom.

Dunkley vertrok voor een 18-ball 34 en liet Sciver-Brunt (40 no off 30) en kapitein Heather Knight (32 no off 22) achter om de klus te klaren. Ridder doet dat met een zes.

Nat Sciver-Brunt scoorde een ongeslagen 40 uit 30 ballen toen Engeland hun doel van 136 bereikte tegen West-Indië binnen 15 overs





Sciver-Brunt zei: “De energie en het gevoel rond de groep is waarschijnlijk het beste dat ik heb gevoeld. Het voelt alsof we een nieuwe manier van spelen hebben gevonden. Iedereen is in staat om op die manier te spelen, maar onszelf toestaan ​​(te realiseren) het is oké om te falen heeft ons in staat gesteld om over te stappen.

“Sinds Lewy (Lewis) is binnengekomen, heeft hij die vrijheid gebracht. Zoals hij wil dat we spelen, gelooft hij volledig dat dat succesvol kan zijn op een T20 World Cup. Alle spelers hebben ervoor gekozen.”

De innings van Sciver-Brunt, Knight en Dunkley zouden hun kansen om gekocht te worden in de Women’s Premier League-veiling van maandag vergroot kunnen hebben, waar de spelers van Engeland zeker naar zullen kijken, ondanks dat ze op dezelfde dag tegen Ierland speelden in de T20 World Cup.

Sciver-Brunt, haar vrouw Katherine Sciver-Brunt, Danni Wyatt en Sophie Ecclestone zitten allemaal in de hoogste prijsklasse voor de veiling, met een reservevergoeding van £ 50.000, en linkerarmspinner Ecclestone liet tegen West-Indië zien waarom ze dat zou moeten zijn zo gezocht.

Sophie Ecclestone, de best gerangschikte bowler in T20I cricket, heeft een minimumprijs van £ 50k in de IPL-veiling van maandag





‘Het geld dat mensen kunnen verdienen met cricket is geweldig’

Terwijl Engeland de overwinning bezegelde met hun zinderende slagbeurt, werd de overwinning neergezet door Ecclestone’s 3-23.

De nr. 1-gerangschikte bowler ter wereld claimde het cruciale wicket van Matthews voor 42 nadat West-Indië 69-1 had bereikt van 10 overs en sloeg vervolgens tweemaal toe in de 19e, waarbij elk van haar drie wickets door lbw-beslissingen kwam.

vertelde Ecclestone Sky Sports: “Ik ben behoorlijk onder de indruk van mezelf omdat ik de nummer 1 van de wereld ben en ik wil daar gewoon blijven.

“Ik denk dat bowlen heel natuurlijk voor me is. Ik was eerder een zeeman en ben toen overgestapt op spin en gelukkig heb ik dat gedaan! Ik denk dat mijn lengte helpt en ik heb een goede afwisseling van tempo en variaties, waardoor ik de beslag.”

Nadat ze haar aantal wickets op zaterdag had verhoogd – ze heeft nu 89 in 66 T20-internationals met een gemiddelde van minder dan 16 – zou Ecclestone haar banksaldo op maandag kunnen verhogen. Het zou geen verrassing zijn als ze een biedingsoorlog zou ontketenen tussen de vijf WPL-franchises, waarvan er één, de in Lucknow gevestigde UP Warriorz, zal worden gecoacht door Lewis.

Ecclestone zal al het geld dat ze verdient besteden aan het huis in Manchester dat ze net heeft gekocht, maar haar focus ligt op Ierland en “inspireren van de volgende generatie” in plaats van op een Indiase veiling.

De 23-jarige zei: “Het geld dat mensen nu kunnen verdienen met cricket is geweldig. Er is over gesproken, maar we moeten ons concentreren op cricket. Wat er ook gebeurt met de IPL, gebeurt.

“Het was heel spannend (spelen onder Lewis). Hij heeft deze onverschrokken cricket in onze selectie gebracht en ons veel vertrouwen gegeven, wat we volgens mij allemaal nodig hadden.”

“Hij zegt ons dat we onszelf moeten verdedigen, of je nu een slagman of een bowler bent. Om te weten wat je spelplan is en hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Hopelijk kunnen we de heldendaden van het winnen van de 50-over World Cup 2017 nabootsen.” en inspireer de volgende generatie.”

Engeland heeft zeker een goede start gemaakt en het zal nog beter worden als ze Ierland verslaan. Komende maandagavond zouden Ecclestone en haar teamgenoten een stap dichter bij de knock-outfase van de T20 World Cup kunnen zijn en ook een stuk rijker.

Bekijk maandag de T20 World Cup-wedstrijd van Engeland tegen Ierland live op Sky Sports Cricket. De dekking begint om 12.30 uur voorafgaand aan het eerste bal om 13.00 uur.