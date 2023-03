“We zeiden altijd dat het net een start-up was”, schreef de heer Anderson, “zonder risico als je faalde.”

De ontslagen, in totaal ongeveer 18.000 bij Amazon, gingen gepaard met een personeelsstop, waardoor de mogelijkheden om intern te verhuizen werden beperkt. Talrijke werknemers van het bedrijf schreven de heer Anderson dat zijn post een gevoelige snaar had geraakt. Ze vertelden hem dat ze hoopten intern van rol te wisselen, zei hij, en “nooit meer aan een van deze gekke projecten zouden werken”.

Toch blijven werknemers enthousiast om te werken aan de grote weddenschappen van Amazon, waaronder satellietinternet, gezondheidszorg en taxi’s zonder bestuurder, zei Brad Glasser, een woordvoerder van het bedrijf.

“De mogelijkheid om op schaal te werken aan projecten die transformerend zijn voor klanten en om geavanceerde technologie te bouwen en te gebruiken, is de reden waarom veel werknemers bij het bedrijf komen en hier hun carrière laten groeien”, zei hij.

Google is al lang het uithangbord voor grote, ongebruikelijke ideeën. In 2009 overtuigde dhr. Page Sebastian Thrun, een Stanford-professor, ervan dat nadat het bedrijf het internet had veroverd, de volgende prestatie zou zijn om de echte wereld te transformeren.

Autonome voertuigen waren een van de vele ideeën waaraan Google begon te werken bij de geheime divisie die de heer Thrun zou beginnen, Google X, bijgenaamd de ‘moonshot-fabriek’ van het bedrijf. Sommige inspanningen slaagden, zoals Google Brain, een laboratorium voor kunstmatige intelligentie dat nu deel uitmaakt van de onderzoeksafdeling van het bedrijf. Anderen faalden, waaronder Google Glass, een augmented reality-bril die belachelijk werd gemaakt, en Loon, een plan dat bedoeld was om internet uit gigantische ballonnen te stralen, maar nooit op een bedrijfsmodel belandde.