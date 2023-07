De geschatte Hollywoodster Kevin Spacey verdedigt zich voor Gericht in Londen

Vor Gericht in Londen verdedigt zich van de vooraanstaande Hollywoodster tegen die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs. Das Medieninteresse en dem Prozess ist im Vergleich zu anderen #MeToo-Skandalen klein. In de Augen der Öffentlichkeit vermutlich verurteilt verurteilt.

«Ik heb die Zeichen möglicherweise falsch deutet», zegt Kevin Spacey over een van de Fälle während seines Prozesses in Londen. Andy Regen/EPA

Der Angeklagte is een unscheinbarer Mann, seine Ankunft im Gerichtssaal kein grosser Auftritt. Discreter kan een man een groot deel van de tijd, een vrije tijd van de Tür, een zügiges Streben zum Platz am Rand des Ganges entlang, soweit es sein leichtes Hinken zalässt. Der Angeklagte werd door hen geforceerd, het was een enge anzüge, de eerste Blick nicht elegant en von weitem fast schäbig aussehen. Of het nu een of ander gebeugte haltung is, een lichtgewicht. Nicht en seinem Äusseren ist demonstratief, nachdrücklich of concreet.