Vijf minuten voelden als een eeuwigheid voor Brett House.

Zo lang zegt House dat hij in de wacht stond te wachten tot een 911-telefoniste zijn oproep beantwoordde toen hij afgelopen najaar op straat in Toronto een persoon tegenkwam met een mentale en fysieke gezondheidscrisis.

“Ik verwachtte een onmiddellijke pick-up,” zei hij.

De vijf minuten die House zegt dat hij in de wacht stond, waren eigenlijk onder de gemiddelde wachttijd voor een noodoproep die die dag door het 911-communicatiecentrum van de politie van Toronto werd beantwoord. 30 oktober had de langste gemiddelde wachttijd van 2022, waarbij noodoproepers gemiddeld zes minuten en 28 seconden in de wacht stonden.

“Ik had nooit verwacht dat er een gemiddelde wachttijd zou zijn”, zei House. “Ik dacht niet dat dat een concept was dat op 911 werd toegepast.”

Meer dan een jaar geleden onthulde een onderzoek van CBC in Toronto hoe lange wachttijden bij 911 meer dan eenmalig zijn in de grootste stad van Canada, te midden van door burn-outs veroorzaakte personeelstekorten. Uit interne politiedocumenten van een periode van zes maanden in 2021 bleek dat er soms minder dan 10 telefonisten 911-oproepen beantwoordden in de stad met ongeveer 2,8 miljoen mensen – met maandelijkse gemiddelde wachttijden tot 33 seconden en de langste wachttijden tot 10 minuten.

Brett House belde afgelopen najaar 911 in Toronto toen hij op straat een persoon tegenkwam met een mentale en fysieke gezondheidscrisis. Hij zegt dat hij verwachtte dat de oproep onmiddellijk zou worden beantwoord, maar in plaats daarvan wachtte hij vijf minuten in de wacht. (Angelina Koning/CBC)

Nu blijkt uit servicerapporten voor 2022, verkregen via een gemeentelijk verzoek om vrijheid van informatie, dat de wachttijden voor 911-oproepen vorig jaar alleen maar erger zijn geworden. Maandelijkse gemiddelde wachttijden stegen voor elk van de zes maanden in vergelijking met 2021, soms een verdubbeling van jaar tot jaar – of, in het geval van juli, vijf keer langer, van slechts 19 seconden in 2021 tot een gemiddelde wachttijd van één minuut in 2022.

“Er is hier een echt probleem”, zei House. “Dit is een kanarie in de kolenmijn van een toenemende erosie van onze openbare diensten.”

Vrijwillige 911-norm voldeed in slechts 11 dagen in 2022

Er is geen provinciaal toezicht of wetgeving die normen stelt voor de beantwoordingstijd van noodoproepen in Ontario. Maar de Toronto Police Service streeft ernaar om te voldoen aan een vrijwillige minimumnorm van de National Emergency Number Association om 90 procent van alle 911-oproepen binnen 15 seconden te beantwoorden.

In 2022 voldeed Toronto slechts 11 dagen aan die norm, en de algehele gemiddelde wachttijd voor een 911-oproep om te worden beantwoord was meer dan het dubbele van de norm – namelijk 38 seconden. Er waren ook 55 dagen dat de gemiddelde wachttijd voor 911-service één tot twee minuten bedroeg, vergeleken met slechts vijf dagen in 2021 toen het wachten op een telefoniste zo lang was.

Uit een audit van het 911-communicatiecentrum door de auditor-generaal van Toronto afgelopen juni bleek dat het belvolume en personeelsproblemen de kern vormden van vertragingen bij het beantwoorden van oproepen en dat de dienst meer operators moest inhuren.

Het rapport deed 26 aanbevelingen, waaronder het vaststellen van nieuwe minimale personeelsvereisten, het ontwikkelen van datasystemen om de prestaties beter te begrijpen en te verbeteren, het opzetten van bewustmakingscampagnes over wanneer 911 moet worden gebeld en het instellen van een 911-heffing om de hulpdiensten van de stad te helpen moderniseren.

De politie werkt ‘agressief’ aan het verbeteren van wachttijden

CBC Toronto verzocht om een ​​interview met de politiechef van Toronto, Myron Demkiw, of iemand van het 911-communicatiecentrum, maar kreeg te horen dat de dienst vorige week niemand beschikbaar had om te spreken over 911-wachttijden vanwege de pauze in maart.

In een e-mailverklaring zei een politiewoordvoerder van Toronto dat de dienst actie onderneemt om de aanbevelingen van de auditeur-generaal voor 911 op te volgen.

“Zoals veel politiediensten in Noord-Amerika ervaart de politie van Toronto een toename van onze 911-wachttijden als gevolg van een aantal resource-gedreven factoren,” zei Stephanie Sayer. “Het is iets waar we agressief aan werken om het te verbeteren.”

Als onderdeel van het budget voor 2023, zei Sayer, is de dienst bezig met het inhuren van 20 fulltime 911-operators. Het maximale aantal begrote operators is 301, hetzelfde als meer dan een jaar geleden tijdens het vorige onderzoek van CBC Toronto. Het verschil, zei Sayer, is dat het nu 301 fulltime 911-operators vertegenwoordigt, terwijl het voorheen parttimefuncties omvatte – hoewel het onduidelijk is hoeveel.

Andere inspanningen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de audit zijn onder meer initiatieven voor het doorschakelen van oproepen, betere trainingsprogramma’s, gerichte rekruteringsinitiatieven en geestelijke gezondheidsondersteuning voor operators om de retentie te vergroten, aldus de politieverklaring.

De auditaanbeveling om een ​​911-heffing vast te stellen, vereist nieuwe wetgeving van de provinciale overheid. Ontario en Manitoba zijn de enige provincies die momenteel geen maandelijkse heffing in rekening brengen voor 911-diensten. Volgens het rapport van vorig jaar zou een heffing van $ 1 per gsm-gebruiker in Toronto naar schatting $ 28,8 miljoen per jaar kunnen opleveren.

CBC Toronto vroeg of de provinciale overheid van plan is wetgeving in te voeren voor een dergelijke heffing en voor Ontario-brede normen voor het beantwoorden van 911-oproepen, maar het antwoord van het kantoor van advocaat-generaal Michael Kerzner ging niet in op die vragen.

In plaats daarvan zei junior perssecretaris Hunter Kell in een verklaring dat “de levering van hulpdiensten grotendeels een gemeentelijke jurisdictie is”. Hij voegde eraan toe dat de provincie $ 208 miljoen aan subsidies uitdeelt aan 911 callcenters in heel Ontario om hun technologie te helpen moderniseren.

‘Seconden tellen altijd’

“Er zouden enkele minimumnormen moeten zijn voor training, er zouden minimumnormen moeten zijn voor de beantwoording van oproepen”, zegt Robert Stewart, bestuursvoorzitter van de Association of Public-Safety Communications Officials, Canada.

“Seconden tellen altijd.”

Stewart, die ook de directeur is van noodcommunicatie in Brandon, Man., Zei dat dezelfde reeks problemen waarmee Toronto wordt geconfronteerd, te vinden is bij 911-communicatiecentra in heel Canada.

“De drie grote problemen zijn meestal personeel, geestelijke gezondheid en financiering, en alle drie deze problemen zijn met elkaar verbonden”, zei Stewart. “Naarmate je steeds minder personeel krijgt, werk je ze steeds harder.”

Uit het rapport van de auditor-generaal van Toronto bleek dat personeelsproblemen betekenden dat er bijna elke dag moest worden overgewerkt en dat er van 2018 tot en met 2021 slechts drie dagen waren zonder personeelsafwezigheid in het 911-communicatiecentrum van de stad.

Personeel was waarschijnlijk het probleem als het gaat om Toronto’s langste gemiddelde 911-wachttijd van vorig jaar, zei Stewart. Toen hem werd gevraagd naar de gemiddelde wachttijd van zes minuten en 28 seconden op 30 oktober, zei hij: “Dat zegt me dat er bijna niemand de telefoon opnam.”

In 2021 beoordeelde CBC Toronto zes maanden lang rapporten die de langste wachttijden in de wacht lieten zien van wel 10 minuten en twee seconden, waarbij slechts negen operators oproepen beantwoordden.

Maar het is onduidelijk hoe hoog de individuele langste wachttijden waren in 2022 – en hoeveel operators tijdens die wachttijden aan het werk waren – omdat de politie van Toronto die informatie heeft geredigeerd uit de rapporten die ze heeft verstrekt via een verzoek om vrijheid van informatie.

In de beslissingsbrief van de dienst stond dat die statistieken waren vrijgesteld van openbaarmaking omdat het verstrekken ervan een risico zou vormen voor de officier en de openbare veiligheid.