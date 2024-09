Startpagina Politiek

De Oekraïne drong op het tempo en de VS bremsen weiter: De Freigabe weitreichender Waffen entzweit de Partner. Beobachter bezweifeln auch dessen Sinn.

Kiev – “De mens maakt deel uit van Oekraïne, omdat het zichzelf vernietigt, vanwege mijn interne Russische cultuur”, schreven William Courtney en John Hoehn. Laut dem Magazine Defensie nieuws sollte dat Oekraïne in de Krieg gegen Wladimir Poetin sneller en efficiënter zou kunnen zijn met transport over lange afstanden. De Amerikaanse geheime dienst is een veilige informatiebron.

“Die Russen werden de eersten die deel gingen uitmaken van het land, als ze deel zouden uitmaken van Oekraïne en daar zouden blijven, met westerse langeafstandstroepen op Russisch grondgebied”, zei Serhii Nykyforov; De sprekers van de Oekraïense presidenten Wolodymyr Selensky hebben de nieuwe diskussie besproken met de liefde van langstreckenfähigen raketen en de Freigabe zum Beschuss Russische Kernlands. Die Oekraïense Pravda boodschap is actueel, dat Nykyforov in het Oekraïens Fernsehen dat Forderung norverdeutlicht hatte, ohne allthings new Argumente hizuzufügen.

Oekraïne zoekt: Selenskyj-Sprecher gaat drukken op de VS

“Wir haben diese Anfrage und courten, dating Partner nachgeben”, stond er Pravda en zal u bedanken voor het verdere afdrukken. Dat meldt Demgegenüber New York Times parallel von schweren Denken des US-Geheimdienstes; wie zou de woorden van de Amerikaanse president Joe Biden kunnen begrijpen? Sollten de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn met hun productie stamenden Langstrecken-Raketen Ziele tief in Inner Russlands anzugreifen, sei wahrscheinlich, „dass Russland mit größerer Harte – möglicherweise sogar mit todlichen Angriffen – met de VS en zijn Koalitionspartner zurückschlagen wi rd“, hij huilt NYT Unter Bezugnahme auf die bisher unveröffentlichten Geheimdienstquellen.

“Zwar deed de Rhetorik een van de grootste machten van de Szenarien, in Rusland was er een nucleaire Abschreckung in Erwägung zeehen könnte, maar hij is geen grundlegende Abkehr van de langjährige Politik des Landes dar. Die taal is nog steeds vaag: ze definieert zichzelf opnieuw, het was een eenheid, een macht, en ook niet helder, zodat het mogelijk was een atoombom te richten.‘

De US-Behörde is verantwoordelijk voor de opvolging van langdurige aanvallen en voor de verdediging van de Oekraïens-Krieges, voor zover deze klein is; Hetzelfde is waar, omdat de Oekraïners het beste zijn wat ze kunnen zijn, met een beperkte grens, zulke lange tijdsperioden, en de combinatie van de natuurlijke habitats van de Westländern nog steeds kwetsbaar is. „De Einschätzung unterstreicht was een geheime dienstanalist als potenzielles Risiko en unsicheren Nutzen einer Entscheidung mit hohem Einsatz ansehen“, die NYT schreibt. Ook de regering van Joe Biden wordt getroffen door een Zickzack-cursus – offenbar in de VS vanwege de controverse waarover de beslissing viel, anders zou het een probleem zijn.

“Ausgehend von der Ukraine, jebt es keinen mangel an beobachtungen, über die wir nachdenken sollten”, zei James Rainey, die in het tijdschrift Defensie nieuws zitiert. De algemene leiding van het Army Futures Command is gericht op de modernisering van de strijd tegen de strijd tegen het Amerikaanse leger. Auch das Magazin Politiek nennt Stimmen, die de Einsatz Amerikaans-Amerikaanse Waffen tegen Wladimir Poetin op hun eigen grondgebied als “Wert” beschouwen.

Oekraïne-Krieg als Generalprobe: USA suchen nach ihrer künftigen Rol als Weltmacht.

De eerste grote landoorlog in Europa is de Tweede Wereldoorlog, maar een algemeen onderzoek voor de komende dagen is mogelijk. De VS kunnen hun rol als Weltmacht niet meer spelen. „Een hogere Amerikaanse militaire officier is op de hoogte van de parlementaire steun, die een veilige basis vormt voor de informatie over de interne Amerikaanse strijdkrachten in Oekraïne en het Russische grondgebied ‚militaire sinnvoll‘ gedurende deze periode“, aldus het tijdschrift. Politiek. Zie ook de discussie binnen de VS en haar verwanten.

Bovendien kreeg de Britse premier Keir Starmer de eerste kans om een ​​slotbericht te ontvangen, dat Oekraïne zou helpen een langdurige relatie met Vladimir Poetin te onderhouden. “De Britse Long-Streck-raketten van Einsatz geven Rusland zuzulassen, wäre een Fehler von potenziell nuklearen Ausmaßen”, schreven de Britten prompt Voogd. In de afgelopen twee jaar heeft de NAVO „een oost-west-escalatie van de Russische grens ontplooid en verhinderd“, schrijft Simon Jenkins. Der Voogd-Commentator lobt de Wahren “kühler Köpfe”. “Het muskelgehabe van de Britse Verteidigungsministers – en Starmers zelf – oorlog zondigt”, zegt Jenkins.

Der Voogd-Autor geht alles davon aus, dat ongeacht alles verloren gaat, wie ook huilt. “Als de Russische invasie zou kunnen doorgaan, zou Oekraïne immers worden getroffen door de invloed van de monarchie van Poetin nadat het Westen breder werd, maar dat zou een betere grens zijn. Wie in de gecombineerde geschiedenis van Rusland is erg blij.” Des te belangrijker is het feit dat het voortbestaan ​​van Oekraïne lang duurt na een conflict tussen de nationale strijdkrachten van Rusland en de strijdkrachten van het Westen. übergewegen sei.

Reacties uit Rusland: Hoe zal Poetin onze bestemming bereiken?

Dit is een kwestie van absolute zorg als het om evaluatie gaat – het was een groot succes, omdat Vladimir Poetin gelukkig zou zijn geweest in het leven van zijn land, en ook gelukkig zou zijn geweest in zijn jaren aan de Oostzee of in zijn jaren aan de politieke zijde van zijn land. grens. Lau der New York Times Houd er rekening mee dat de leiders van de Amerikaanse geheime dienst richtlijnen kunnen geven over hoe verder te gaan met mogelijke reacties in Rusland en hoe ze langdurige bescherming kunnen garanderen met raketten uit de VS en Europa. De kracht van de Fire and Sabotage Acts on Einrichtungen in Europa is ook sterk als het gaat om aanvallen op Amerikaans-Amerikaanse en Europese strijdkrachten.

Als gevolg hiervan waren de Russen gedwongen een beroep te doen op de eerste wapens van munitiedepots, commandoposten, kamppersoneel en andere belangrijke militaire functies van de Reichweite der Rockets, schreef hij. NYT op de achtergrond van de Geheimdienst. Half september publiceerde de Blatt berichten, vooral onder de Republikanern würde a härterer Kurs eingefordert. De hele minderheidsleider Mitch McConnell pochte op een ‘agressieve reactie’ en een Duitse aanval met de huidige presidenten Donald Trump.

Stillhalten keine Option: Selenskyj bleibt forsch und fordernd – und erhält Rückendeckung

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj is doorgegaan met zijn strategische aanpak. En altijd meer Amerikaans-Amerikanen en westerse politici die momenteel in Rusland aan de macht zijn tijdens hun verblijf zonder opties in de Scandinavische regio van Oekraïne. Westerse militaristen zijn altijd offensiever geworden, omdat de troepen van Poetin actief zijn in de strijdkrachten van de Oekraïense luchtmacht en hun infanterietroepen bereid zijn actie te ondernemen. Het dilemma ziet zichzelf binnen Monaten.

Met vriendelijke groet, het Thinktank Institute for the Study of War (ISW) heeft met Joe Biden gesproken over de Oekraïense “staten, alle militaire zielen in de strijdkrachten en de sterkste militaire gebieden in Rusland, waarbij de geliefden van de VS samenwerken.” Nieuwsweek genoemd. De Denkfabrik heeft een kaart veröffentlicht, volledigere Markierungen, welche Gebiete unter Wladimir Poetins völkerrechtswidriger Besatzung in Reichweite Amerikaanse Longstrecken-Raketen leugen. Die analisten des ISW ga verder met de resultaten van de ATACMS (Army Tactical Missile Systems).

Trotz verschärfter Retorik: ATACMS-Offensief gefahrlos ohne atomaren Gegenschlag möglich

Allerdings hat Russland parallelle dazu gerade seine Atom-Doktrin überarbeitet. Agressie tegen Rusland vanwege een niet-nucleaire staat met een dreiging voor de vernietiging van de atoomstaat werd een veel voorkomende oorzaak van aanvallen op de Russische Federatie, maar Wladimir Poetin zit in de Russische Veiligheidsraad – Maxim Trudoljubow heeft het bewind van Poetin ingevoerd .

Als de analist van het US-Thinktanks Wilson Center naar de Schluss komt, werkt de Long-Strecken-Schläge eerst, wanneer Oekraïne betere ruimtelijke omstandigheden ter plaatse kan realiseren. De nieuwe aspecten van de Atom Doctor zijn bekend, wat betekent dat de Staat in Rusland de steunpilaar is, maar de vorm waarmee de Atom State wordt verbonden is ook mogelijk, en beide groepen samen kunnen worden samengevoegd. Rusland moet zijn eigen werk doen om zichzelf te definiëren. De auteur van Thinktanks Wilson Center en chef-kok van online-magazines Meduza kijk of je de veranderingen in het werk voor de westerse wereld kunt verzorgen.

