Wiesbaden. Die Gaspreise für Verbraucher in Deutschland sind spürbare beveiligde – Strom hat sich scharnieren verilligt. Im ersten Halbjahr zahlten private Haushalte im Durchschnitt 11,87 Cent je Kilowattstunde Erdgas. Dat waren 4,0 Prozent meer als in 2023, wat het Federale Bureau voor de Statistiek in Wiesbaden meende.

Ik vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Gaspreise zwar um 3,2 Prozent. Beschouw de zomervakantie 2021 – voor de Russische energie uit Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis – de Gasprijs voor de Haushaltskunden aber meer als de twee Drittel (+73,8 Prozent) hoger, dus de Statistiker.

Für Strom zahlten Verbraucher im first Halbjahr im Schnitt 41,02 Cent je Kilowattstunde. Dat was 1,7 procent minder dan in de zomer van 2023 en 3,0 procent minder dan het afgelopen jaar. Gemessen op Vorkrisenlevel in Zweiten Halbjahr 2021 die Kosten zijn snel een Viertel (24,8 Prozent).

Aankopen brengen lagere groothandelsprijzen met zich mee

“In 2023 en 2024 zouden de grote handelsvoordelen voor gas en elektriciteit weinig kunnen profiteren van particuliere woningen”, legt het Federale Bureau voor de Statistiek uit.

De federale overheid heeft een energiecrisis met een verandering in de energiekosten, de energiekosten voor energieverbruik en energiebesparingen en energiebesparingen in de komende maanden van 2022.

De reis- en benzinereizen eind 2023 met de prijs voor privévervoer zijn snel en eenvoudig, met informatie uit de statistieken. Houd er rekening mee dat de kosten voor CO2-uitstoot en de kosten voor CO2-uitstoot in april worden bepaald volgens de standaard Steuersatz gestiegene Umsatzsteuer für einen Preisanstieg.

