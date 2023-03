Ze is verschenen in bijna 150 film- en tv-producties en toont haar veelzijdigheid door middel van een breed scala aan personages. Hoewel ze ook in komedies heeft gespeeld, staat Isabelle Huppert misschien wel het meest bekend om het uitbeelden van koude vrouwen die zich op onverwachte manieren gedragen.

In haar lange carrière is ze voor veel van de grote meesters van de cinema voor de camera verschenen. Sommige critici zijn lovend over haar als ‘een van de beste actrices ter wereld’. Op het 72e Filmfestival van Berlijn in 2022 werd haar prestatie op gepaste wijze geëerd: ze ontving de Ere-Gouden Beer voor haar hele leven.

Nu op 70, maakt ze nog steeds films. Haar nieuwste film ‘Mon Crime’, een tragikomedie van filmmaker Francois Ozon, draait momenteel in de Franse bioscopen.

Aangemoedigd door haar moeder om te beginnen met acteren

Huppert werd op 16 maart 1953 in Parijs met succes geboren. Haar ouders – een moeder die Engels onderwees en een vader, een ondernemer – hadden het goed. Hoewel haar vader van joodse afkomst was, kregen Isabelle en haar vier oudere broers en zussen een katholieke opvoeding. De schone kunsten hadden een natuurlijke plaats in hun huis.

Huppert begon haar eerste acteerlessen te volgen op 14-jarige leeftijd en werd later toegelaten tot het Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique in Parijs.

Toen ze 18 was, speelde ze in haar eerste film. Op 23-jarige leeftijd werd ze een internationale filmster.

Ondanks dat ze al vroeg in haar carrière beroemd werd, zou ze nooit beweren dat ze geluk had gehad. “Geluk komt niet zomaar op wonderbaarlijke wijze uit de lucht vallen”, zei ze ooit in een interview met het vrouwenblad “Brigitte”. Ze gelooft eerder dat iedereen de voorwaarden voor zijn geluk kan creëren.

Huppert, de intellectueel?

Huppert is meedogenloos en lijkt door te gaan met het creëren van de voorwaarden die ze leuk vindt. Ze heeft een aanzienlijk oeuvre en speelt al tientallen jaren in twee tot drie films per jaar. Er staan ​​vijf titels op de lijst voor release in 2022.

Haar kenmerkende rollen zijn buitengewone vrouwen gekenmerkt door tragedie en omgeven door mysterie.

Huppert over acteren: ‘Niets kan me intimideren’ Afbeelding: picture-alliance/empics/Y. mok

Haar keuzes in rollen en samenwerkingen met enkele van de meest gerenommeerde regisseurs ter wereld, zoals Michael Haneke (“The Piano Teacher”) en Claude Chabrol (“Violette Noziere”), hebben haar een reputatie opgeleverd als een “intellectuele actrice”.

Dit is echter onnauwkeurig, zei ze in een interview met “Zeit Magazine”, omdat haar films – zelfs als ze als intellectueel kunnen worden gezien – niets over haar zeggen. Ze ziet zichzelf eerder als een “gereedschap” van de regisseurs, die hun instructies nauwkeurig opvolgt, met nauwelijks improvisatie.

Sterke karakters door minimale gebaren

Huppert drukt de stemmingen en mentale toestand van haar personages met precisie en grote gevoeligheid uit. Haar ogenschijnlijk uitdrukkingsloze gezicht en spaarzame gezichtsuitdrukkingen zijn een soort handelsmerk geworden.

Fictie heeft de neiging om dingen op te blazen, vertelde ze in juli 2017 aan The Financial Times. ” ze zei. Om te observeren, heeft ze geleerd, moet je iets wegnemen, niet toevoegen.

Maar haar acteerstijl, een van reductie, heeft ertoe geleid dat publiek en critici Huppert vaak als ongenaakbaar, koud beschouwen. Het is een beeld dat geen recht doet aan de Française, die slechts 1,5 meter lang is.

Ze heeft sinds 1982 een relatie met schrijver, producer en regisseur Ronald Chammah; het echtpaar heeft drie kinderen.

Kunst en fotografie behoren tot de passies van Huppert. In haar huis verzamelt ze foto’s en boeken. “Ik wil de positieve herinneringen uit mijn leven vasthouden”, zei ze.

Vrouwen aan de rand van de samenleving krijgen een stem

Huppert is sinds 1972 in ongeveer 140 films verschenen.

Ze heeft herhaaldelijk samengewerkt met enkele regisseurs: Haneke, Paul Verhoeven, wijlen Chabrol en Bob Wilson.

Huppert won verschillende prijzen met haar rol in ‘The Piano Teacher’ in 2001 Afbeelding: Imago/United Archives

Door met hen samen te werken, kan ze extreme karakters bewonen – “overlevenden die tegelijkertijd slachtoffer en rebellen kunnen zijn”, zei de acteur ooit. “Mijn films geven deze vrouwen een stem. Want ook al leven ze aan de rand van de samenleving, ze zijn er: vrouwen die een wreed leven leiden. Het is een wreedheid die ze zelf nooit hebben gezocht”, vertelde Huppert aan “Zeit Magazine.”

Haar vertolkingen in deze uitdagende rollen hebben haar al talloze prijzen opgeleverd, waaronder de belangrijkste in de filmindustrie: de Franse Cesar, de European Film Award, de Zilveren Beer van Berlijn, de prijs voor beste acteur in Cannes en de Golden Globe. De beelden sieren het huis van Huppert. Het enige dat nog ontbreekt is de Oscar, een prijs waarvoor ze voor het eerst werd genomineerd met “Elle” (2017), geregisseerd door Verhoeven.

Absoluut vertrouwen

Van haar acteercapaciteiten zei ze dat ze “onbeperkt zelfvertrouwen” heeft.

“Ik twijfel nooit. Ik ben absoluut niet bang”, vertelde ze aan The Financial Times. “Er zijn zoveel andere gebieden waar ik niet zo ben … De straat oversteken, mensen ontmoeten … Alles wat van vitaal belang is. Maar acteren, niets kan me intimideren. Acteren is nooit een obstakel. Ik doe het zonder na te denken. Het is alsof eten of drinken.”

Nu ze in Berlijn is gekroond voor een leven lang continu succes, zou je je kunnen afvragen: wat kan Huppert nog meer hopen te bereiken?

Zoals ze het tijdschrift “Brigitte” vertelde, voelt ze soms “deze lichte zinloze fase van luie uitputting”, maar als ze zou stoppen, zou ze niet weten bij wie ze haar ontslag moet indienen. Ze fantaseert soms over wat ze in plaats daarvan zou doen. ‘Maar het is duidelijk dat ik tegen deze dagdroom ben.’

Update: dit profiel van Isabelle Huppert is oorspronkelijk in het Duits geschreven en bijgewerkt op 16 maart 2023 ter herdenking van de 70ste verjaardag van de acteur.