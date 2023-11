De fout van een medewerker van een tankstation leidt ertoe dat de man levenslang $ 25.000 per jaar wint in de loterij van Michigan

Michael Sopejstal, die in Illinois woont, zei dat hij elke paar weken via Indiana naar Michigan rijdt om in zijn favoriete restaurant te eten. Volgens de Michigan Lottery koopt hij ook een Lucky for Life-ticket voor 10 of 20 trekkingen.

Op 17 september maakte de winkelier bij een GoLo-tankstation een fout door per ongeluk een kaartje met 10 regels voor een enkele trekking af te drukken, vertelde Sopejstal aan de Loterij. Sopejstal vertelde de detailhandelaar dat hij het nog steeds wilde hebben.





„Op een ochtend controleerde ik mijn lot en zag dat ik levenslang $ 25.000 per jaar had gewonnen“, vertelde hij aan de loterijfunctionarissen. „Ik begon meteen na te denken over wat ik allemaal met het geld kon doen en of ik voor de afkoopsom of de lijfrenteoptie wilde kiezen. Het was een geweldig gevoel!“

Volgens de Loterij bezocht de 60-jarige onlangs het hoofdkantoor van de Loterij om zijn prijs op te eisen. Hij koos voor een eenmalige afkoopsom van 390.000 dollar, in plaats van 25.000 dollar per jaar voor twintig jaar of levenslang, afhankelijk van wat het grootst is, aldus de loterij.

Sopejstal vertelde de Loterij dat hij van plan is zijn prijzengeld te gebruiken om te reizen en de rest te redden.

Lucky for Life wordt gespeeld in ongeveer twintig staten en ook in Washington, DC. De prijzen variëren van $ 3 tot een hoofdprijs van $ 1.000 per dag voor het leven.

De algemene winstkansen voor elk spel worden op de website van het spel vermeld. De kans dat Sopejstal op 17 september vijf witte ballen zou winnen, was 1 op ruim 1,8 miljoen.

