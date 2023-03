Geschreven door Jacqui Palumbo, CNN

Terwijl D’Angelo Lovell Williams poseerde voor een kus met een voormalige partner, Glenn, voor de camera, hun gezichten elk verduisterd door de zwarte zijden doek van een achterwaartse durag, had de fotograaf een beroemd schilderij in gedachten.

De in Mississippi geboren, in New York gevestigde kunstenaar, die niet-binair is, had altijd gehouden van de surrealistische kunst die voortkwam uit het tumult van de Eerste Wereldoorlog. René Magritte’s baanbrekende schilderij “The Lovers.” In de compositie uit 1928, een allegorie voor ontkoppeling en verlangen, schilderde de Belgische kunstenaar een close-up van een paar dat een intieme kus deelt, hun hoofden volledig in witte stof gewikkeld.

In Williams’ gelijknamige beeld behouden de elementen hun onverwachte romantiek: twee gezichten in profiel komen samen maar worden uit elkaar gehouden door een laag stof, tegen een bijna eentonige achtergrond. Maar in dit beeld wordt het drama versterkt; Williams en Glenn houden elkaars gezicht vast in een brandend gebaar van verlangen, een bedframe zichtbaar achter hen.

En dan zijn er de figuren zelf: een zwart homopaar vooraan en in het midden, met hoofddoeken die symbolisch zijn voor zwarte schoonheid en cultuur.

“Ik was onvermurwbaar over het maken van deze (ongeveer) flagrante liefde voor zwarte queer mannen, maar ik probeerde ook de basis (werk) te leggen voor hoe de dingen zijn voor veel zwarte mannen in het algemeen, of ze nu queer zijn of niet,” vertelde Williams. CNN Style in een telefonisch interview. “Mannen worden beschaamd omdat ze gevoelens en intimiteit met iedereen uiten”, voegden ze eraan toe, “maar vooral met andere mannen.”

Toen Williams de foto in 2017 maakte, studeerden ze voor hun master in kunstfotografie aan de universiteit van Syracuse en ontwikkelden ze een beeldtaal voor hun diep suggestieve zelfportretten. De afbeelding die werd tentoongesteld in hun eerste galerieshow in Higher Pictures in New York City voordat ze afstudeerden; het is nu ook opgenomen in hun eerste boek, “Contact High”, dat begin juli werd gepubliceerd. Daarin is Williams’ “The Lovers” met opzet klein — en intiem — op een pagina weergegeven, slechts een van de vele afbeeldingen uit het archief van Williams die sindsdien hun poëtische wereld hebben gevormd.

In het afgelopen half decennium is het werk van Williams uitgegroeid tot een uitgebreide verkenning van het zelf en de hechting van relaties. Hun foto’s, vaak met familieleden en vrienden, bewandelen de grens tussen realiteit en kunstmatigheid in zorgvuldig geënsceneerde portretten getint met een gevoel van het griezelige en spirituele.

“Ons geslacht is een optreden; onze seksualiteit is een optreden; onze levens zijn optredens, of mensen ze nu zien of niet”, legde Williams uit. “Dus performativiteit is zeker ook een onderdeel van (mijn) werk.”

Aanraking, zeiden ze, is ook een bindend element in al hun werk, zoals handen grijpen en trekken en strelen, soms schijnbaar onstoffelijk maar altijd met een diepe vertrouwdheid. Op één foto scheert Glenn de kaaklijn van Williams, terwijl hij met één hand het hoofd van de artiest vasthoudt terwijl de andere het scheermes dichterbij trekt. In een ander, Williams en collega-kunstenaar Charles Long, beide naakt, grijpen elkaars handen stevig vast, leunend van elkaar af om een ​​omgekeerde driehoek te vormen – ook doet denken aan de spanning van “The Lovers”, het toont de nabijheid en afstand van een intieme relatie ineens.

In ‘Contact High’ onderzoekt het werk van Williams de vele vormen waarin we liefde ervaren, en niet alleen de romantische soort. “Hoewel ja, ik pleit voor seksuele vrijheid, pleit ik ook voor het idee dat er geen intimiteit is die niet wordt gestigmatiseerd tussen geliefden, vrienden en familie”, zeiden ze. “Er zijn beelden van mijn zwarte ouders die van hun zwarte, vreemde kind houden in het werk.”

En hoewel je in Williams’ composities hints van kunsttradities zou kunnen zien – de gebaren van handen uit de Renaissance, de verwrongen lichamen van surrealistische fotografie, de alledaagse verhalen over verwantschap van zwarte figuratieve kunstenaars – schuwt de fotograaf de meeste directe referenties. Ze zijn gefocust op hun eigen verhalen, niet op het veranderen van de verhalen van anderen.

“Ik heb de beelden van kunstenaars door de geschiedenis heen niet willen ondermijnen om mijn eigen werk te maken”, zeiden ze, vooral gezien het feit dat zwarte en bruine kunstenaars “gedurende een groot deel van de kunstgeschiedenis” geen controle hebben gehad over hun verhalen.

“Ik ben de enige die mijn werk gaat maken,” voegden ze eraan toe, “en ik ben de enige die in staat zal zijn om de waarheid te spreken over mijn werk.”

“BERICHTJE STUREN Hoog,” gepubliceerd door MACK, is nu beschikbaar.

Bovenste afbeelding: “The Lovers, 2017.”