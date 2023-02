Red Bull-coureur Max Verstappen won onder verwarrende omstandigheden de Japanse GP om zijn tweede titel veilig te stellen

De F1 heeft een regel herschreven om ervoor te zorgen dat er minder punten worden gegeven voor verkorte races, nadat Red Bull’s Max Verstappen vorig seizoen zijn tweede titel behaalde in verwarrende omstandigheden.

De Formule 1-commissie, die de 10 teams groepeert en de FIA ​​bestuurt, evenals de commerciële rechtenhouder, kwam dinsdag bijeen in Londen voorafgaand aan de seizoensopeningsrace van volgende week in Bahrein.

Een verklaring van de belangrijkste beslissingen – die door de World Motor Sport Council van de FIA ​​moet worden bestempeld – omvatte een wijziging van de bewoording “om ervoor te zorgen dat kortere races minder punten krijgen, zelfs als ze niet eindigen met een geschorste race.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Ted Kravitz legt uit hoe de verwarrende finish van de Japanse Grand Prix ertoe leidde dat Max Verstappen tweevoudig wereldkampioen werd Ted Kravitz legt uit hoe de verwarrende finish van de Japanse Grand Prix ertoe leidde dat Max Verstappen tweevoudig wereldkampioen werd

De door regen geteisterde Japanse race van vorig jaar werd na twee ronden gestaakt en meer dan twee uur later hervat, waar 28 van de geplande 53 ronden werden afgelegd en zelfs Verstappen niet zeker wist hoeveel punten hij had gewonnen.

Het bleken volle punten te zijn, genoeg voor Verstappen om de titel binnen te halen met nog vier races te gaan. De FIA ​​legde destijds uit dat de regel met verminderde punten alleen van toepassing was als een race was opgeschort en niet kon worden hervat.

De commissie kwam ook overeen “om de regulering van radioberichten van en naar de coureurs te allen tijde tijdens een wedstrijd te versoepelen”.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Bekijk het uitgebreide interview tussen Stefano Domenicali en Martin Brundle van Sky Sports F1 terwijl de Formule 1-baas ingaat op verschillende belangrijke onderwerpen Bekijk het uitgebreide interview tussen Stefano Domenicali en Martin Brundle van Sky Sports F1 terwijl de Formule 1-baas ingaat op verschillende belangrijke onderwerpen

Het zei dat een wijziging van banden voor nat weer was goedgekeurd, waarbij Pirelli een nieuwe compound produceerde die beter presteerde en waarvoor geen bandendekens nodig waren om de banden op temperatuur te krijgen. Deze wordt in mei vanuit Imola geïntroduceerd.

Wat is er nog meer veranderd?

Bahrein, Jeddah, Melbourne, Baku en Miami krijgen wijzigingen in de Drag Reduction System (DRS)-zone om inhalen gemakkelijker of moeilijker te maken, terwijl Melbourne een vierde DRS-activeringszone krijgt.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Nu het Formule 1-seizoen 2023 snel nadert, kun je alle nieuwe auto’s bekijken na een maand vol spannende onthullingen Nu het Formule 1-seizoen 2023 snel nadert, kun je alle nieuwe auto’s bekijken na een maand vol spannende onthullingen

Teams en motorfabrikanten krijgen in 2023, naast de pauze in augustus, een fabrieksstop in de winter.

Er werd een aanpassing van het kostenplafond overeengekomen om teams in staat te stellen $ 1,2 miljoen extra uit te geven, bovenop een basis van $ 135 miljoen voor het seizoen, om de kalender weer te geven die zich uitstrekt tot een record van 23 ronden en die extra lange afstanden en duurder zijn.

De regels werden ook aangepast “om de toegang tot de fabrieken voor het FIA-auditteam gemakkelijker te maken, om te controleren of de teams en PU-fabrikanten (Power Unit) zich aan de financiële voorschriften houden”.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Formule 1-topman Stefano Domenicali en FIA single-seater-directeur Nikolas Tombazis. FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die ermee heeft ingestemd afstand te doen van de dagelijkse leiding van de sport na recente controverses, was niet aanwezig.

Wanneer en waar wordt er getest?

De tests vinden plaats in Bahrein gedurende drie opeenvolgende dagen, beginnend op donderdag 23 februari en eindigend op zaterdag 25 februari, waarbij elke dag wordt opgesplitst in twee verlengde sessies.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Nu het seizoen 2023 minder dan twee weken verwijderd is, kijken Craig Slater en Ted Kravitz van Sky F1 naar elk van de nieuwe auto’s van het 10 team Nu het seizoen 2023 minder dan twee weken verwijderd is, kijken Craig Slater en Ted Kravitz van Sky F1 naar elk van de nieuwe auto’s van het 10 team

Het Bahrain International Circuit is logisch als testlocatie gezien zijn status als gastheer van de openingsrace op de F1-kalender, die dit jaar plaatsvindt op 5 maart.

U kunt elke minuut van de pre-season tests live volgen op Sky Sports F1samen met een dagelijkse omslag en een speciale testeditie van Ted’s Notebook.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Voormalig F1-wereldkampioen Jenson Button zegt dat hij verwacht dat Red Bull, Ferrari en Mercedes in 2023 allemaal zullen strijden om de coureurs- en constructeurstitel Voormalig F1-wereldkampioen Jenson Button zegt dat hij verwacht dat Red Bull, Ferrari en Mercedes in 2023 allemaal zullen strijden om de coureurs- en constructeurstitel

Het volledige televisieprogramma is als volgt:

Donderdag 23 februari

Sessie één – 6.50 – 11.00 uur

Sessie twee – 11.50 – 16.30 uur

Wrap testen – 20.00 – 20.30 uur

Ted’s testnotitieblok – 20:30 – 21:00 uur

Vrijdag 24 februari

Sessie één – 6.50 – 11.00 uur

Sessie twee – 11.50 – 16.30 uur

Wrap testen – 20.00 – 20.30 uur

Ted’s testnotitieblok – 20:30 – 21:00 uur

Zaterdag 25 februari

Sessie één – 6.50 – 11.00 uur

Sessie twee – 11.50 – 16.30 uur

Wrap testen – 20:00 – 20:30 uur

Ted’s testnotitieblok – 20:30 – 21:00 uur

Tijdens het testen zullen er ook regelmatig updates zijn Sky Sports-nieuwswaarbij verslaggever Craig Slater in Bahrein in de gaten houdt wat er zowel op als naast de baan gebeurt.

Tot slot kunt u hier op de website elk testmoment volgen Sky Sports-app en websitemet een liveblog met updates en de beste video.