Een van de aandachtspunten van de nieuwe strategische samenwerking tussen de Formule 1 en Tottenham Hotspur is het creëren van stage- en carrièremogelijkheden voor lokale jongeren en tegelijkertijd aandacht besteden aan diversiteit in de autosportindustrie





Tottenham en F1 zijn een nieuwe langdurige samenwerking overeengekomen

De Formule 1 en Tottenham Hotspur zijn een strategisch partnerschap van 15 jaar overeengekomen, waaronder de productie van ’s werelds eerste elektrische kartbaan in het stadion onder het stadion van de Premier League-club.

De faciliteit zal later dit jaar worden geopend met de Formule 1 en Tottenham zal een nieuw coureursacademieprogramma lanceren om de volgende golf van F1-coureurs te identificeren.

Er zullen educatieve activiteiten worden georganiseerd voor scholen om lokale jongeren bij de autosport te betrekken en jongeren kennis te laten maken met potentiële carrières in engineering en softwareontwikkeling.

Het partnerschap zal zich ook richten op het bieden van stage- en carrièremogelijkheden voor lokale jongeren en het vergroten van de diversiteit in de autosportindustrie.

Bovendien zullen de F1 en Tottenham samenwerken aan duurzaamheidsinitiatieven, aangezien eerstgenoemde ernaar streeft zijn belofte na te komen om tegen 2030 netto nul koolstof te zijn, terwijl Spurs ernaar streeft zijn broeikasgasemissies tegen 2030 te halveren en tegen 2040 netto nul te worden.

Stefano Domenicali, President en CEO van de Formule 1, zei: “Terwijl we onze sport blijven laten groeien, stelt de samenwerking met wereldberoemde merken zoals Tottenham Hotspur ons in staat om de Formule 1 en de motorsport naar een nieuw en meer divers publiek te brengen.

“De kartervaring zal een bestemming en plek zijn die families, vrienden en aspirant-coureurs van over de hele wereld willen bezoeken en waarvan ze zullen genieten, een nieuw publiek aanspreken en een laagdrempelige toegang bieden tot de wereld van de autosport.

“Onze twee merken hebben een gedeelde visie om levensveranderende carrièremogelijkheden te creëren, diversiteit en inclusie te promoten, zoals via de onlangs aangekondigde F1 Academy, en ecologische duurzaamheid te stimuleren – onze innovatieve samenwerking zal dit allemaal tot leven brengen.”

Tottenham-voorzitter Daniel Levy voegde eraan toe: “Sinds de bouw van dit stadion is het onze ambitie geweest om te zien hoe ver we de grenzen kunnen verleggen in het leveren van ervaringen van wereldklasse die het hele jaar door mensen van over de hele wereld zullen aantrekken.

“We zijn erin geslaagd om de grootste namen in sport en entertainment naar Londen N17 te halen. We zijn enorm enthousiast over wat deze langdurige samenwerking met F1 zal brengen voor onze wereldwijde, nationale en lokale gemeenschappen.”