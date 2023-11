De financiële coach waarschuwt dit jaar voor kerstaankopen

Kerstinkopen zijn voor de meesten van ons altijd een reden om ineenkrimpen, maar met de huidige staat van de economie kan het winkelseizoen dit jaar ronduit intimiderend lijken.

Als je je afvraagt ​​hoe je de festiviteiten van dit jaar gaat bekostigen, heeft een online financiële goeroe een heel eenvoudige oplossing, maar niet iedereen zal deze leuk vinden.

De persoonlijke financiële coach geeft dit jaar een kerstschuldwaarschuwing over kerstinkopen.

De inflatie heeft het vooruitzicht om onze dierbaren dit jaar met cadeaus te overladen voor de meesten van ons ronduit angstaanjagend gemaakt, waarbij 40% van de respondenten van een recent onderzoek zei dat ze zullen bezuinigen. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die bezuinigingen daadwerkelijk zullen plaatsvinden als vorig jaar een voorspeller is.

Afgelopen Kerstmis bracht de vakantieschuld in acht jaar tijd het hoogste punt met zich mee, ondanks de bijna net zo straffe economie van vorig jaar, en veel consumenten zeggen dit jaar dat ze van plan zijn zo ver te gaan dat ze indien nodig risicovolle leningen zullen gebruiken voor kerstcadeaus.

TikToker Wes (@honestpersonalfinance in de app) heeft daar maar één ding over te zeggen: durf niet.

De financiële coach dringt er bij mensen op aan om eenvoudigweg te weigeren deel te nemen aan het geven van cadeaus tijdens de feestdagen als ze zich zorgen maken over het betalen ervan.

„Je hoeft niet te gaan winkelen. Je hoeft niets te kopen“, zei Wes nadrukkelijk in zijn video. „Deze tijd van het jaar ruïneert de financiën van meer mensen dan welke andere tijd van het jaar dan ook. Waag het niet om deel uit te maken van die statistiek!“

Vervolgens zei hij enkele moeilijke – maar niettemin onaantastbare – waarheden. ‘Geen van de kinderen weet nog wie ze vorig jaar welke cadeaus heeft gegeven,’ zei hij – en als je ooit een cadeau voor een kind hebt gekocht, weet je dat dat ongetwijfeld waar is.

Hij vervolgde met te zeggen: „Alles wat je ooit zult kopen, zal uiteindelijk in afval veranderen, net als je geld.“

Dat is een harde manier om over kerstcadeaus te denken, maar de gegevens bevestigen dit: uit een onderzoek uit 2022 bleek dat meer dan de helft van de mensen minstens één kerstcadeau krijgt dat ze niet willen, wat neerkomt op ruim 8,2 miljard dollar aan vakantie-uitgaven . Dat is absurd.

Wes zegt dat meedoen aan kerstinkopen een keuze is om je financiën te ruïneren – een gewaagde bewering die de gegevens feitelijk bevestigen.

De financiële goeroe ging verder met het shoppen op de bank als een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid. ‚Je klaagt over de kosten van levensonderhoud en de inflatie die je financiën verpesten, maar toch heb je het lef om te denken dat je moet gaan winkelen?‘ schold hij uit.

Nogmaals, hard. Maar heeft hij ongelijk? De prijzen voor vrijwel elke categorie vakantiegeschenken zijn sinds vorig jaar gestegen en mensen zijn zo krap dat uit een recente Morning Consult-enquête bleek dat meer dan een derde van de Amerikanen – waaronder 39% van degenen die $ 100.000 per jaar of meer verdienen – van plan is er gebruik van te maken. ‚Koop nu, betaal later‘-leningen om kerstcadeaus te kopen.

Dit zijn leningen van bedrijven en apps als Klarna en AfterPay, die gepaard gaan met woekerprijzen en exorbitante rentetarieven die zelfs nog erger zijn dan bij veel creditcards, vooral als blijkt dat je de rekening later niet kunt betalen.

Alles bij elkaar genomen is het moeilijk te geloven dat zoveel mensen, inclusief de hoogverdieners, overwegen zoveel risico te nemen voor cadeaus voor de feestdagen die de meeste mensen vergeten, niet willen hebben, terugnemen of weggooien.

Overweeg om Kerstmis in plaats daarvan over saamhorigheid te maken.

‚Je materialisme maakt je blut‘, zei Wes. ‚Het Amerikaanse bedrijfsleven probeert je te misleiden zodat je je geld verspilt en jij grijpt hun aashaak, lijn en zinklood.‘ Zijn advies voor zelfs hoogverdieners was om het geld dat ze aan geschenken zouden uitgeven, te beleggen in plaats daarvan.

Zelfs als dat buiten bereik is, zegt hij: „De feestdagen hoeven niet over geldverspilling te gaan.“ Afgezien van het aantal mensen dat een hekel heeft aan de geschenken die ze krijgen, heeft onderzoek onomstotelijk aangetoond dat mensen ervaringen toch belangrijker vinden dan dingen.

Die tendens begint ook invloed te hebben op de feestdagen:

Gerelateerde verhalen van YourTango:

Meer dan de helft van alle Amerikanen zegt dat het geven van kerstcadeaus hen stress bezorgt – en voor mensen met kinderen is dit nog erger.

Als iemand die uit een gezin komt dat meer dan tien jaar geleden een limiet van $ 50 en een ‚alleen voor kinderen‘-regel op kerstcadeaus stelde, kan ik je uit ervaring vertellen: de zucht van verlichting die je zult slaken als je niet hoeft te knarsen uw financiële gebit voor de komende drie maanden is beter dan welke somberheid dan ook die uw gezin volgende maand onder de boom gaat schuiven.

Zoals Wese het in zijn video verwoordde: „Niemand in uw familie heeft recht op uw geld.“ Wees in plaats daarvan samen. Koekjes eten, films kijken, liedjes zingen, sneeuwballen gooien. De voorwerpen onder de boom zullen vrijwel meteen vergeten worden zodra ze worden geopend. De andere dingen duren voor altijd.

John Sundholm is een nieuws- en entertainmentschrijver die onderwerpen over popcultuur, sociale rechtvaardigheid en human interest behandelt.