Het uitgebreide WK in Noord-Amerika kreeg dinsdag nog meer supersized.

Het bestuursorgaan van het voetbal verhoogde de grootte van het toernooi van 2026 voor de tweede keer – zes jaar na de eerste – door een grotere groepsfase goed te keuren voor het inaugurele evenement met 48 teams.

Door groepen van vier teams te behouden in plaats van naar drie te gaan, heeft de FIFA een schema van 104 wedstrijden opgesteld dat in juni-juli bijna zes weken zal duren in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De 16 gaststeden – 11 in de Verenigde Staten, drie in Mexico en twee in Canada (Vancouver en Toronto) – hebben nu 24 extra wedstrijden te spelen bovenop de 80 die ze al hadden voor het inaugurele toernooi met 48 teams.

Het toevoegen van ongeveer 1,5 miljoen extra tickets zal ook de verwachte recordomzet van FIFA van ten minste $ 11 miljard US tot 2026 verder aanwakkeren uit een toernooi dat zal vertrouwen op het gebruik van NFL-stadions met hoge inkomsten.

De FIFA zei dat de beslissing volgde op een “grondige beoordeling die rekening hield met sportieve integriteit, het welzijn van spelers, teamreizen, commerciële en sportieve aantrekkelijkheid, evenals team- en fanervaring.”

De laatste poging van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om meer wedstrijden en grotere evenementen in een overvolle kalender te eisen, zal waarschijnlijk zorgen voor meer bezorgdheid bij belanghebbenden, zoals nationale competities en spelersvakbond FIFPRO. Ze hebben zich lange tijd geïsoleerd gevoeld van gesprekken over de toekomst van het voetbal.

Het zes weken durende WK begint een jaar nadat de FIFA een WK voor clubs met 32 ​​teams heeft gelanceerd, dat ook in Noord-Amerika zou kunnen worden gehouden om de toernooilogistiek te testen. De Champions League in Europa heeft ook een nieuwe opzet met meer teams en wedstrijden in het seizoen 2024-2025.

Teams gegarandeerd 3 wedstrijden

Het nieuwe WK-formaat zal 12 groepen van vier teams hebben in plaats van 16 groepen van drie, het plan dat in 2017 werd gekozen. Beide opties waren om naar een knock-outronde van 32 teams te gaan. De finale vindt plaats op 19 juli.

Het formaat garandeert dat elk WK-team minimaal drie keer speelt in plaats van twee, wat neerkomt op een gestapelde groepsfase van 72 wedstrijden voordat het aankomt op de knock-outrondes. De vier halve finalisten spelen acht wedstrijden, één meer dan vorig jaar in Qatar.

Het hele WK 2022 in Qatar telde 64 wedstrijden in de zevende en laatste editie van het format met 32 ​​teams. Het WK 1998 in Frankrijk was het eerste met 32 ​​teams.

Het vergroten van de line-up van het WK werd voor het eerst voorgesteld in 2015. Het werd toen voorgesteld als een manier om de meer dan 200 aangesloten FIFA-federaties te verleiden tot het accepteren van de broodnodige bestuurshervormingen in de nasleep van Amerikaanse en Zwitserse onderzoeken naar corruptie.

Nadat Infantino tot FIFA-president was gekozen om Sepp Blatter op te volgen, was een van zijn eerste grote strategische overwinningen het toevoegen van 16 teams aan het WK. Infantino overtuigde FIFA-collega’s ervan dat een toernooi met 48 teams – waarbij Afrika en Azië meer van de extra plaatsen krijgen dan Europa – de belangstelling zou wekken en ontwikkeling zou stimuleren in landen die zich zelden of nooit kwalificeerden om op het grootste podium te spelen.

Dat was ondanks het eigen onderzoek van de FIFA in 2016 dat suggereerde dat voetbal van de hoogste kwaliteit werd bereikt door het format van 32 teams.

In Qatar hielp het split-screen-drama dat werd gecreëerd door beslissende groepswedstrijden die tegelijkertijd werden gespeeld, de FIFA ervan te overtuigen dat groepen van vier teams beter zijn.

Prijs van sponsordeals zal waarschijnlijk stijgen

Er was ook bezorgdheid dat het plannen van groepen van drie zou kunnen leiden tot matchfixing in een laatste wedstrijd tussen twee teams die allebei door konden gaan naar de ronde van 32.

De FIFA heeft nu een optie gevonden die naar eigen zeggen “het risico op collusie verkleint” en schenkt zichzelf ook meer games om te verkopen.

De extra 24 games zouden de prijs van nog niet ondertekende sponsorovereenkomsten en uitzendovereenkomsten moeten opdrijven. Sommige belangrijke omroepmarkten zijn echter al getekend, onder meer in de Verenigde Staten, Brazilië en het Midden-Oosten.

Het WK 2026 zou al tot $ 3 miljard aan ticket- en horecaverkoop voor de FIFA opleveren en het bezoekersrecord voor toernooien enorm verhogen. Dat record werd gevestigd in de Verenigde Staten in 1994 toen 3,6 miljoen toeschouwers 52 wedstrijden bijwoonden in een evenement met 24 teams.

Een nadeel van het formaat van 48 teams is de onevenwichtige aard van de 32 teams die doorgaan.

Acht van de 12 teams op de derde plaats gaan door, waardoor onzekerheid ontstaat voor sommige teams die derde worden in een groep, niet wetend of ze doorgaan totdat de wedstrijden dagen later zijn voltooid.

De FIFA legde ook uit hoe teams zullen deelnemen aan het WK voor clubs in 2025, inclusief continentale kampioenen in elk seizoen van 2021-24. Dat betekent dat Chelsea, Real Madrid, Palmeiras, Flamengo en Seattle Sounders hun plaatsen al veilig hebben gesteld.

De 12 inzendingen van Europa kunnen ook worden bepaald door een classificatiesysteem op basis van dezelfde periode van vier jaar, met een maximum van twee teams per land, met uitzonderingen voor continentale kampioenen.

De FIFA is ook van plan om vanaf 2024 jaarlijks een nieuwe competitie te creëren voor continentale kampioenen. De winnaar van de Champions League in Europa speelt tegen de winnaar van play-offs met de andere continentale kampioenen.