Andrea Kiewel is niet erg trots op de situatie: de Bandwidder bevindt zich in de „ZDF-Fernsehgarten“. Die Gastgeberin ist entzückt, das Publikum jedoch nicht.

Mainz – De “ZDF Fernsehgarten” is in het seizoen 2024 met een knaller compleet. In de nieuwste regelgeving met betrekking tot de Mainer Lerchenberg, die gebaseerd is op het motto „Oktoberfest“ stand, zorgt u voor de steun van de Oostenrijkse Band Mountain Crew voor de gelegenheid en de steun van moderator Andrea Kiewel (59). Was oorlog hartstochtelijk?

„Fernsehgarten“-Publikum en Andrea Kiewel in Ekstase: Bandmitglieder plötzlich oberkörperfrei

Geniet van de ritten in de “ZDF Fernsehgarten” terwijl je plezier maakt met de Mountain Crew in je medley in de open lucht en optreden in lederhosen. Die Zuschauer zijn niet slecht, en ook Andrea Kiewel was duidelijk zichtbaar. „Dat is het eerste: de ‚Fernsehgarten‘ is helder“, zegt u.

De 59-jarige “Fernsehgarten”-Moderatorin ergänzte: “Het is oké, de mens kan ermee overweg.” Een belangrijk voordeel van de Kiwi’s mogelijkheid, vanwege de voortdurende training van zijn muziek en de ervaring van zijn eigen persoon achter de camera: “Je moet handig zijn.” dabei. Kom, mach noch ein schnelles Bild. I’m my Mama.“ Philipp Rafetseder (28), frontman van de Mountain Crew en Mister Austria 2016, speelt met zijn eigen dochter: „I’m my Papa.“

“ZDF-Fernsehgarten”-Zuschauer fassungslos: “TV aus”

Op het Plattform Ein Nutzer scherzte: „Goed, dat is de laatste verzending van het reglement Saison ist. De volgende ‚Fernsehgarten‘ moet sinds FSK18 gelanceerd worden.‘ Een andere Zuschauer zelf is kritisch: ‚Je zult zien dat het duidelijk is in de ‚Fernsehgarten‘. TV en weer in de lucht.“ Nog een commentaar: „Fremdschämen ist angesagt. Het niveau daalt en daalt en daalt.”

De laatste reguliere opening van de “ZDF Fernsehgarten” in Mainz in de maand 6 oktober zal worden gevolgd door een nieuwe e-mail van Schwerin aan ons schema – en meer informatie zal volgen: Onze moderator Andrea Kiewel zal een Braut verwelkomen die aanwezig zal zijn in 2025. (sk) Verwende Quellen: ZDF („ZDF-Fernsehgarten“, verzonden vanaf 29 september 2024), Instagram/philipp_rafetseder