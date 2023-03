Op het podium kronkelden de panelleden bij het inroepen van zulke oppervlakkige politieke ideeën, en Alicea kwam met enkele filosofische bezwaren van hoog niveau tegen het idee dat Amerika zou moeten uiteenvallen in onafhankelijke ideologische entiteiten. Maar de vraag leek in de kamer te blijven hangen: als de meningsverschillen over democratische principes zo ernstig zijn als Alicea had gesuggereerd, was het idee van een grootschalige politieke breuk dan echt zo radicaal?

De mogelijkheid van dramatische veranderingen in de democratische orde van Amerika hing ook boven een panel over kiesrecht, waar Richard Pildes, een professor in constitutioneel recht aan de New York University, het publiek inlichtte overMoore tegen Harper, een zaak die momenteel wacht op een uitspraak van de Hoge Raad. De zaak, die voortkwam uit een uitdaging van het herverdelingsplan van North Carolina, wordt door juristen algemeen gezien als een referendum over de controversiële theorie van de onafhankelijke staatswetgever, die stelt dat de staatswetgevers brede controle moeten kunnen uitoefenen over de uitvoering van federale verkiezingen.

Vanaf het podium leek Pildes – die vorig jaar voor het Huis getuigde over de gevaren van de theorie – er zeker van te zijn dat de rechters niet klaar waren om de theorie in zijn meest radicale vorm te onderschrijven. Maar hoewel de verschillende panelleden de ontwrichtende aard van de theorie erkenden, leek geen van hen te willen erkennen dat de vier leden van het Hof die met het idee hebben geflirt – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh – allemaal dicht bij elkaar blijven. banden met de Federalist Society.

Die omissie wees op een dieper dilemma waarmee de Federalist Society te maken had. Ondanks beschuldigingen van liberalen dat de vereniging slechts de koppige marionet van de Republikeinse Partij is, zien veel van de leden van de vereniging zichzelf echt als onafhankelijke intellectuelen, toegewijd aan de principes van individuele vrijheid, gerechtelijke terughoudendheid en de rechtsstaat. De afgelopen twee decennia hebben de leden van de vereniging op die principes gewezen om de inspanningen van de conservatieve beweging om de democratische normen en instituties te verzwakken te rechtvaardigen, zonder zo ver te hoeven gaan om expliciet te betogen dat het een minderheid van Amerikanen zou moeten worden toegestaan ​​hun wil op te leggen aan het hele land.

Maar nu Amerikaans rechts afglijdt naar een explicieter antidemocratisch standpunt, staan ​​de leden van de samenleving oog in oog met een verontrustende mogelijkheid: dat de meeste conservatieven niets kunnen schelen over hun hoogstaande principes, en, erger nog, dat veel van hun bondgenoten beschouwen hun gehechtheid aan die principes als een vreemd – en enigszins gênant – overblijfsel uit het vervlogen tijdperk waarin conservatieven nog terughoudend moesten zijn over wat ze werkelijk geloofden. En of die kritiek nu wel of niet waar is, er was een duidelijk gevoel van cognitieve dissonantie op de conferentie, waar veel van de panelleden bereid leken de logica van antidemocratische argumenten te onderschrijven, maar terugdeinsden voor de meer radicale conclusies van die argumenten.

De volgende ochtend ontmoette ik bij het ontbijt een rechtenstudent van de Universiteit van Tulsa, James Carroll genaamd – die, net als ik, een van de weinige mannelijke aanwezigen was die geen pak en stropdas droeg. Hij vertelde me dat hij was opgegroeid in Arizona voordat hij naar Tulsa verhuisde om rechten te studeren, waar hij verliefd was geworden op Oklahoma, met zijn oude vriendin was getrouwd en zich had gevestigd. Hij had onlangs een baan aangenomen bij de officier van justitie van Tulsa County, waar hij als stagiair rechten had gestudeerd.

Terwijl we aan het praten waren, beschreef hij een visie op democratie waar ik de dag ervoor niet veel van had gehoord van de panelleden – democratie als iets onmiddellijks, iets pragmatisch, iets waarmee mensen in hun dagelijks leven omgaan en niet alleen in filosofieboeken.

“Op nationaal niveau is democratie slechts een constructie, maar op lokaal niveau is het helemaal geen constructie”, zei hij.

Ik vroeg hem wat een functionerende lokale democratie voor hem betekende.

“Uw gemeenschap veilig houden, moordenaars van de straat houden, ervoor zorgen dat mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, contact kunnen opnemen met die diensten”, antwoordde hij. Hij zei dat zijn favoriete onderdeel van zijn stage op het kantoor van de officier van justitie tijdens zijn rechtenstudie het helpen van mensen met psychische problemen was geweest, en dat zijn werk aan dat onderwerp een deel was van wat hem ertoe had gebracht om na zijn afstuderen bij het kantoor te komen.

“Democratie”, zei hij, “werkt het beste op kleine schaal, in uw gemeenschap.”

‘Misschien hebben we meer shitposters nodig’

De Federalist Society is opgericht door rechtenstudenten en het bevorderen van de carrières van ambitieuze, rechtse advocaten is een belangrijk onderdeel van haar werk gebleven. Dat werk begint op de campussen van de rechtenfaculteit, waar lokale afdelingen sprekers en evenementen organiseren, en het strekt zich uit tot in Washington, waar de Federalist Society het go-to-verrekenkantoor van de GOP is geworden voor belangrijke gerechtelijke benoemingen. Hoewel veel van de nationale media-aandacht is gericht op de rol van de organisatie bij het ondersteunen van nominaties voor het Republikeinse Hooggerechtshof, is haar aanwezigheid op de campussen van rechtenfaculteiten ook een bron van controverse geweest, vooral sinds deDobbsbeslissing. Vorige week haalde een evenement van de Federalist Society op Stanford Law School de nationale krantenkoppen nadat demonstranten de Amerikaanse Circuit Judge Stuart Kyle Duncan, een door Trump aangestelde lid van het Fifth Circuit, lastig vielen, waardoor hij zijn opmerkingen afbrak.

In de afgelopen jaren is de Federalist Society echter niet alleen onder vuur komen te liggen van haar traditionele tegenstanders aan de linkerkant, maar ook aan enkele vroegere bondgenoten aan de rechterkant. Volgens deze conservatieve critici blinkt de Federalist Society uit in het opleiden van jonge monnikenadvocaten om de rangen van de federale rechterlijke macht te vullen, maar is het minder succesvol geweest in het inspireren van diezelfde professionals om prestigieuze stages en partnerbanen te mijden ten gunste van het bemannen van de frontlinies van een totale oorlog tegen het Amerikaanse politieke establishment.

Of zoals Theo Wold, een voormalige Trump-regeringsfunctionaris die nu voor de procureur-generaal van Idaho werkt, het onlangs verwoordde tijdens een interview op deAmerikaans momentjepodcast, die populair is bij jonge conservatieven: “Misschien hebben (conservatieven) geen advocaten meer nodig. Misschien hebben we meer shitposters van Twitter nodig.”