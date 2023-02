Een rechtszaak zou ook het laatste salvo zijn van de antitrusthandhavers van president Joe Biden, FTC-voorzitter Lina Khan en assistent-procureur-generaal voor antitrust Jonathan Kanter, die beiden hebben beloofd de consolidatie van bedrijven in toom te houden. De FTC daagt momenteel deals uit, waaronder de overname door Microsoft van videogamegigant Activision Blizzard, en de DOJ zal waarschijnlijk JetBlue’s overname van Spirit Airlines aanvechten.

ICE-oprichter en CEO Jeffrey Sprecher is een belangrijke GOP-donor. Zijn vrouw is de voormalige Republikeinse senator Kelly Loeffler uit Georgië.

Woordvoerders van ICE en Black Knight weigerden commentaar te geven. Een FTC-woordvoerder weigerde commentaar te geven.

De fusie tussen ICE en Black Knight zou de twee grootste bedrijven samenbrengen die software voor het initiëren van leningen aanbieden, in wezen de verbinding tussen makelaars en geldschieters. De bedrijven hebben aangeboden om Empower, het platform voor het initiëren van leningen van Black Knight, te verkopen om de zogenaamde horizontale overlap tussen de bedrijven op te lossen, zei een van de mensen. Dat is echter niet genoeg om de zorgen van de FTC weg te nemen dat de fusie het gecombineerde bedrijf te veel controle zou geven over data en technologie op de markt voor woninghypotheken, zei die persoon.

De FTC is van mening dat alleen de verkoop van Empower niet alle onderlinge concurrentie tussen de bedrijven beperkt, zeiden twee van de mensen. Beide bedrijven bieden een verscheidenheid aan diensten die werken met het platform voor het verstrekken van leningen, waaronder het data-analysebedrijf Optimal Blue.

Reuters meldde eerder dat Black Knight bankiers had ingehuurd om Empower te helpen verkopen.

ICE, dat grote financiële beurzen en verrekenkantoren exploiteert, is de afgelopen jaren uitgebreid naar de hypotheekmarkt. Het heeft onlangs Encompass overgenomen, zijn aanbod voor het initiëren van leningen, via de aankoop van hypotheeksoftwarebedrijf Ellie Mae voor $ 11 miljard in 2020. En in 2018 voltooide het de overname van Merscorp, dat een nationaal elektronisch register van Amerikaanse hypotheken beheert.

In 2019 en 2020 kocht Black Knight een paar bedrijven – Compass Analytics en Optimal Blue – die een verscheidenheid aan gegevens- en analysediensten leveren aan kredietverstrekkers om hen te helpen bij het bepalen van de prijs van leningen. Door die deals heeft het een leidende positie in de software die banken gebruiken om leningen te prijzen.

Bedrijven, waaronder de door de overheid gesteunde Fannie Mae en Freddie Mac, evenals start-ups in financiële technologie zoals Roostify en Blend, vertrouwen op de platforms voor het initiëren van leningen van Black Knight en ICE.

In een ander voorbeeld van de snel consoliderende markt voor hypotheektechnologie, werd Roostify vorige week gekocht door CoreLogic, dat zelf een eerder overnamebod van Black Knight afweerde.

“We zijn afhankelijk van de interoperabiliteit van ons platform tussen applicaties en services van derden waarover we geen controle hebben”, zegt Blend in effectendeponeringen. Hoewel Black Knight of ICE niet bij naam wordt genoemd, zegt het dat het afhankelijk is van hulpmiddelen voor het aangaan van leningen en prijsstelling die het gecombineerde bedrijf zou domineren.

De diensten Surefire en Velocify van de bedrijven concurreren ook rechtstreeks in de marketing van hypotheekdiensten van kredietverstrekkers.

De deal stuitte op tegenstand van wetgevers, consumentengroepen, klanten en concurrenten, waarbij de FTC een aantal zorgen hoorde van bedrijven die afhankelijk zijn van Black Knight en ICE dat hun toegang na de fusie verloren of verslechterd zal zijn, zeiden twee van de mensen.

De deal “zou van ICE de grootste hypotheekdienstverlener in het woningecosysteem maken” zei Rep. Maxine Wateren (D-Calif.), de belangrijkste democraat in het House Financial Services Committee. Het nieuwe bedrijf “zou aanzienlijke marktmacht kunnen uitoefenen over de prijsstelling van leningen voor consumenten, de toegang tot en verkoop van consumentengegevens en de prijsstelling van hypotheeksoftware”, zei ze eind december in een brief aan Khan waarin ze er bij de FTC op aandrong de deal te blokkeren.

Federal Financial Analytics managing partner Karen Petrou drong er bij de FTC op aan om de overname te blokkeren in een rapport van begin februari, met het argument dat het combineren van ICE’s “kritieke hypotheekdiensten” met Black Knight haar “ongeëvenaarde macht zou geven om de prijzen voor elke hypotheek te controleren, de voorwaarden op welk krediet wordt verstrekt, welke kredietverstrekkers de meest voordelige voorwaarden boden, en de mate waarin eigenwoningbezit beschikbaar is tegen betaalbare, billijke voorwaarden in landelijke, stedelijke en meerderheidsminderheidsgemeenschappen.

Dat rapport waarin de zaak van Petrou wordt geschetst, werd gefinancierd door een anoniem bedrijf dat tegen de deal was, maar Federal Financial Analytics zei dat het volledige controle had over het eindproduct.

Zachary Warmbrodt heeft bijgedragen aan dit rapport.