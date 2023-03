CNN

De familie van een zwarte man die vorig jaar dood werd aangetroffen in Mississippi, roept op tot een grondiger onderzoek naar zijn verdwijning en dood, omdat hij beweert dat hij is vermoord nadat hij zijn moeder had verteld dat hij werd gevolgd door blanke mannen in vrachtwagens.

“Wat we hebben is een lynching in Mississippi”, zei Benjamin Crump, een spraakmakende burgerrechtenadvocaat en advocaat van de familie van Rasheem Carter, maandag op een persconferentie. Crump vertelde verslaggevers dat een autopsie door het kantoor van de staatsarts ontdekte dat het lichaam van Carter “in stukken gehakt” was. De autopsie specificeerde geen verbrokkeling, maar merkte op dat de overblijfselen ongeveer twee dozijn botten bevatten, evenals kleinere botfragmenten die over twee hectare werden gevonden.

Die autopsie merkte ook bewijs op dat Carters stoffelijk overschot was door dieren weggepoetst, volgens een kopie verkregen door CNN. De toestand van het stoffelijk overschot van Carter betekende dat de staatsarts niet redelijkerwijs een doodsoorzaak kon vaststellen, zei het Mississippi Bureau of Investigation in een verklaring.

Crump riep maandag het Amerikaanse ministerie van Justitie op om een ​​federaal onderzoek te openen naar de dood van Carter – iets wat Smith County Sheriff Joel Houston, wiens kantoor het leidende onderzoeksbureau is, tegen CNN zei dat hij dat zou verwelkomen.

Het onderzoek, zei hij, loopt nog, maar de autoriteiten hebben tot nu toe geen bewijs gevonden dat de bewering dat hij werd gevolgd, bevestigt.

“Tot op heden hebben we geen bewijs van vals spel, maar alles ligt op tafel”, vertelde Houston aan CNN. “Totdat we elke steen hebben omgedraaid, is het nog steeds een open onderzoek.”

Dit is wat we weten over Carter, zijn dood en het onderzoek tot nu toe.

Carter – de vader van een 7-jarig meisje en in zijn gemeenschap in Jefferson County bekend als een uitstekende kok – werd begin oktober als vermist opgegeven, volgens een persbericht destijds van de stad Laurel, Mississippi, politie Afdeling. Hij werd voor het laatst gezien op 2 oktober in een Super 8-motel, aldus de release.

Zijn stoffelijk overschot werd een maand later gevonden, volgens het Sheriff’s Office van Smith County, in een bosrijk gebied net ten zuiden van Taylorsville, een stad ongeveer 20 mijl ten westen van Laurel in het zuidoostelijke kwadrant van de staat.

“Op dit moment hebben we geen reden om aan te nemen dat er kwaad opzet in het spel was, maar de zaak is nog in onderzoek”, zei het kantoor van de sheriff in een Facebook-bericht, dat later werd bewerkt om te benadrukken dat het onderzoek nog gaande was.

Het kantoor van de staatsarts kon geen oorzaak of wijze van overlijden vaststellen, volgens een rapport met de bevindingen. Die archieven beschrijven de overblijfselen van Carter – waarvan werd gezegd dat ze op ongeveer 2 hectare waren gevonden – als “gedeeltelijk” en “onvolledig”, en zeiden dat ze “gekenmerkt werden door geavanceerde ontbinding.”

Er was geen “duidelijk zichtbaar bewijs van traumatisch letsel op of rond het tijdstip van overlijden”, aldus het rapport, maar er werden verschillende breuken opgemerkt. Het merkte ook bewijs op van “dierlijke activiteit”.

De familie van Carter is sceptisch en gelooft dat hij mogelijk het doelwit was voor zijn dood.

Op de persconferentie van maandag las zijn moeder een sms die ze op 1 oktober van haar zoon had ontvangen, waarin ze aangaf dat hij dacht dat er mensen waren die hem wilden vermoorden.

Op een gegeven moment zei Tiffany Carter: “Mijn zoon vertelde me dat er drie vrachtwagenladingen blanke jongens waren die hem probeerden te vermoorden.” Ze vertelde hem dat hij naar de politie moest gaan, zei ze, maar beweerde dat de autoriteiten hem niet hielpen toen hij om hun hulp vroeg.

Crump vertelde verslaggevers ook dat, enige tijd nadat Carter vermist was, maar voordat zijn stoffelijk overschot werd gevonden, iemand zijn creditcard gebruikte of probeerde te gebruiken.

“Het zou voor deze moeder met een gebroken hart niet zo moeilijk moeten zijn om antwoorden te krijgen”, zei Crump, die talloze families van zwarte mensen heeft bijgestaan ​​die door de politie en anderen zijn vermoord, waaronder die van George Floyd, Breonna Taylor en Ahmaud Arbery.

In een interview vertelde sheriff Houston aan CNN dat de beweringen dat Carter werd gevolgd niet door bewijs werden bevestigd.

“Er zijn enkele beschuldigingen geuit die erop wezen dat hij werd achtervolgd door andere mensen”, zei Houston. “Maar er zijn geen aanwijzingen dat hij door iemand werd achtervolgd.”

“Natuurlijk moeten we vaststellen wat er is gebeurd – wat, weet je, de dood heeft veroorzaakt”, voegde Houston eraan toe. “De autopsie was niet doorslaggevend als het gaat om de doodsoorzaak, dus dat hielp nergens bij.”

Houston weerlegde andere beweringen van maandag en zei dat beschuldigingen dat de lokale politie Carter niet hielp “geruchten” waren waar hij niet op in wilde gaan. Houston beweerde echter dat Carter te horen had gekregen dat hij op het kantoor van de politie kon blijven totdat iemand hem kwam ophalen.

Met betrekking tot meldingen van het gebruik van Carters creditcard na zijn verdwijning, zei Houston dat dit een fout leek te zijn.

De portemonnee van Carter werd gevonden in zijn spijkerbroek en bevatte zowel contant geld als zijn kaarten, inclusief de creditcard in kwestie. Zijn creditcardgegevens werden gedagvaard, zei de sheriff, en er werd vastgesteld dat de laatste aankoop met de kaart in augustus was gedaan, weken voordat hij verdween. Het rapport van de gebruikte creditcard was ofwel foutieve rapportage, zei Houston, of vanwege een vertraging in het papierwerk.

Wat de toekomst betreft, zei Houston dat onderzoekers wachten op informatie van technologiebedrijven voor aanvullend bewijs. “We hebben er veel, maar er zijn er nog een of twee die zeer cruciaal zullen zijn voor dit onderzoek”, zei Houston, eraan toevoegend dat onderzoekers Carters laatste stappen willen volgen.

Uiteindelijk zoekt de familie van Carter naar antwoorden over de omstandigheden die tot zijn dood hebben geleid.

“Hij was meer dan een zoon voor mij”, zei Tiffany Carter over haar zoon tijdens de persconferentie van maandag. “Hij gedroeg zich als mijn vader, hij gedroeg zich als mijn beste vriend, mijn broer, mijn oom. Hij was gewoon een man die wilde doen wat hij moest doen om een ​​verschil te maken in het leven van anderen.”

Elke dag wordt een beetje moeilijker, zei ze, wetende dat ze verder moet zonder haar zoon.

“En ik vraag gewoon, ik vraag gewoon dat we de gerechtigheid krijgen die we nodig hebben voor mijn zoon,” zei ze. “En ik vraag God om me de kracht te blijven geven om deze strijd te voeren, ook al is het een uitdaging. Ik kan niet opgeven.”