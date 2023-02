CNN

—



De familie van een vermiste vrouw uit Wyoming, een jaar geleden voor het laatst gezien, smeekt de gouverneur van de staat om hen te helpen antwoorden te vinden na maanden zonder duidelijke nieuwe aanwijzingen in de zaak.

Irene Gakwa werd voor het laatst gezien door haar familie tijdens een videogesprek op 24 februari 2022 en werd eind maart als vermist opgegeven. Ze was toen 32.

Gakwa, een immigrant uit Kenia, woonde in de stad Gillette in Wyoming met haar vriend, Nathan Hightman, die ze ontmoette op een Craigslist-forum. Hightman is beschuldigd van het overmaken van geld van haar bankrekening, het wijzigen van haar wachtwoord voor online bankieren, het maximaliseren van haar creditcard en het verwijderen van haar e-mailaccount nadat ze vermist was geraakt.

Hij is niet aangeklaagd voor haar verdwijning.

Gakwa’s familieleden bereiden zich voor op Hightman’s proces tegen financiële misdrijven, dat op 3 april begint. Ze worstelen ook met veel vragen over waarom ze verdween, vertelde haar broer, Kennedy Wainaina, deze week aan CNN.

Ter gelegenheid van de verjaardag van de laatste keer dat ze werd gezien, overhandigden Wainaina en zijn neef vrijdag persoonlijk een brief en een change.org-petitie aan het kantoor van gouverneur Mark Gordon in de hoofdstad van de staat Cheyenne.

Ze reisden van Boise, Idaho, een groot deel van het land wankelt van een winterstorm die verlammende hoeveelheden sneeuw en ijs in de noordelijke staten heeft gedumpt.

Hij zei dat de reis voortkwam uit wanhoop.

“Het is een lang jaar geweest voor mijn familie. Niet wetend wat er met onze zus is gebeurd… gaat er geen dag voorbij dat we niet denken aan wat er met haar is gebeurd? Heeft ze onze hulp nodig?” zei Wainaina.

“Als haar iets ergs is overkomen, moeten we het weten, zodat we het kunnen accepteren en hopelijk een einde kunnen maken.”

Maandenlang zoekt de familie van Gakwa naar antwoorden over wat er is gebeurd met de student verpleegkunde die in mei 2019 uit Kenia verhuisde met de droom om in een Amerikaans ziekenhuis te werken.

Brent Wasson, plaatsvervangend politiechef van de politie van Gillette, zei dat het onderzoek nog gaande is. “We hebben op dit moment geen updates om te delen”, vertelde Wasson donderdag in een e-mail aan CNN.

Wainaina zei dat hij en zijn neef, Tarisai Githu, vrijdagmiddag een paar uur in de hoofdstad van de staat Wyoming hebben doorgebracht en senatoren hebben ontmoet, samen met vertegenwoordigers van Gillette. De gouverneur was niet beschikbaar, zei Wainaina, maar ze lieten de brief en petitie achter bij iemand van zijn staf.

“Staatsenatoren Eric Barlow en Lynn Hutchings gingen bij ons zitten en luisterden naar ons verhaal”, vertelde Githu aan CNN. “We hebben hen gevraagd om de politie van Gillette en de FBI een duwtje in de rug te geven om te zien of ze informatie hebben die ze met de familie kunnen delen. We willen weten – is de zaak koud? Is er iets dat ze weten? Ze hebben ons niets verteld.”

In hun brief aan de gouverneur uitte de familie hun frustratie over het gebrek aan informatie een jaar nadat Gakwa was verdwenen.

“Deze brief is bedoeld om uw regering te verzoeken stappen te ondernemen om licht te werpen op de inspanningen die tot dusver zijn geleverd bij het zoeken naar Irene Gakwa”, aldus de brief.

Een woordvoerder van de gouverneur zei dat de brief van de familie op dezelfde manier zal worden ontvangen als alle persoonlijke correspondentie.

“De gouverneur is op de hoogte van de zaak en de hoogste niveaus van wetshandhaving nemen deel aan het onderzoek, waaronder het Wyoming Department of Criminal Investigation en de FBI”, aldus Michael Pearlman, de woordvoerder.

Gakwa is de jongste van drie broers en zussen en verhuisde met een groene kaart naar de VS om dichter bij haar twee broers te zijn. Hun ouders wonen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, terwijl haar broers zich in een buitenwijk van Boise hebben gevestigd.

Haar familie gaf haar op 20 maart 2022 als vermist op bij de politie van Gillette, nadat ze haar wekenlang niet konden bereiken via videogesprekken, haar favoriete vorm van communicatie. Nadat ze in februari voor het laatst op camera was gezien, ontving haar familie tot begin maart berichten van haar telefoon. In een bericht stond dat ze geen videogesprekken kon beantwoorden omdat de microfoon van haar telefoon niet werkte.

De meeste berichten waren in formeel Engels, in tegenstelling tot het Keniaanse jargon dat ze in eerdere berichten gebruikte, zei Wainaina. Dat veroorzaakte rode vlaggen, waardoor de familie zich afvroeg of iemand anders berichten vanaf haar telefoon stuurde. Het laatste bericht zei dat ze naar Texas zou verhuizen voordat haar telefoon stilviel, voegde hij eraan toe.

Nadat haar broers haar als vermist hadden opgegeven, vertelde Hightman de politie dat Gakwa op een avond eind februari thuiskwam, haar kleding in twee plastic zakken had gepakt en in een donkergekleurde SUV was achtergelaten, volgens een verklaring van waarschijnlijke oorzaak. Hij zei dat hij haar sindsdien niet meer had gezien of gehoord.

CNN heeft de 39-jarige Hightman verschillende keren gebeld, ge-sms’t en gemaild, maar hij heeft niet gereageerd.

In april gaf de politie van Gillette een verklaring af waarin ze hem “een persoon van belang” noemde in de verdwijning van zijn vriendin, en zei “hij heeft zich niet beschikbaar gesteld aan rechercheurs” die op zoek zijn naar antwoorden.

Hij is niet aangeklaagd voor haar verdwijning en heeft gepleit niet schuldig te zijn aan de vermeende financiële misdaden tegen haar.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Hightman tussen februari en maart bijna $ 3.700 van Gakwa’s bankrekening naar de zijne heeft overgemaakt en nog eens $ 3.230 aan haar creditcard heeft uitgegeven. Hightman vertelde de onderzoekers dat hij het geld had ingetrokken om haar te dwingen contact met hem op te nemen toen ze geen geld meer had.

De politie van Gillette arresteerde hem in mei en beschuldigde hem van twee misdrijven van diefstal, één misdrijf van onwettig gebruik van een creditcard en twee misdrijven van misdaden tegen intellectueel eigendom wegens het naar verluidt wijzigen van het wachtwoord van haar bankrekening en het verwijderen van haar e-mailaccount na haar verdwijning .

Tijdens een eerste huiszoeking in het huis van Hightman vonden rechercheurs een schop en laarzen die hij in februari vorig jaar bij een Walmart had gekocht met Gakwa’s Visa-kaart, zeggen gerechtelijke documenten.

Sinds haar verdwijning hebben politie-onderzoekers van Gillette een paar cryptische aanwijzingen gedeeld.

In april brachten ze een verklaring uit waarin stond dat Gakwa mogelijk naar een landelijk gebied, een mijnsite of een olie- en gaslocatie was gebracht in een personenauto of crossover-SUV.

De volgende maand zei de politie van Gillette dat ze om informatie vroegen over “een metalen vat van 55 gallon, dat mogelijk is verbrand en / of achtergelaten in de provincie.” De afgelopen maanden heeft een groep vrouwen in Gillette in het weekend zoektochten gehouden naar de trommel of mogelijke aanwijzingen.

Stacy Koester, een van de vrijwillige zoekers, heeft vrijdag een soortgelijke petitie ingediend bij de gemeente Gillette en de politie van Gillette.

Onderzoekers hebben ook gezegd dat ze op zoek zijn naar informatie over een grijze of zilverkleurige Subaru Crosstrek met kentekenplaten uit Idaho die tussen 24 februari en 20 maart mogelijk op privéterrein is binnengedrongen. De auto staat op naam van Hightman.

Onderzoekers hebben geweigerd om aanvullende details te geven, daarbij verwijzend naar lopende onderzoeken.

In oktober hebben verschillende instanties, waaronder de FBI, het huis van Hightman doorzocht. Gakwa’s familie zei dat ze geen informatie hebben ontvangen over de zoektocht of wat er – als er al iets – is gevonden in het huis dat het paar deelde.