De familie van de verdachte van de fatale steekpartij in Queens zegt dat hij geestelijke gezondheidsproblemen had

NEW YORK — CBS New York heeft meer geleerd over de verdachte bij de meervoudige dodelijke steekpartij van zondagochtend in Far Rockaway, Queens. Zijn familieleden in de Bronx zeiden dat hij geestelijke gezondheidsproblemen had.

De moeder en zus van Courtney Gordon zeiden dat hij mentaal onstabiel en depressief was en dat ze jarenlang probeerden hulp te krijgen voor de 38-jarige, maar dat lukte niet.

Ze deelden een foto van Gordon in betere dagen. Ze zeiden dat ze verbijsterd waren over de reden waarom hij zijn familie in Queens aanviel.

Gordons moeder zei dat hij in een daklozenopvangcentrum woonde en onlangs bij zijn tante in Queens ging wonen. Ze voegde eraan toe dat hij een goede zoon was, maar dat zijn mentale instabiliteit moeilijk was om mee om te gaan en ze zei dat hij haar ook kwaad had kunnen doen.

„Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is iets mis, want als er niets aan de hand was, zou hij zoiets als dit niet hebben gedaan“, zei de moeder. „Dus ik weet dat er iets mis is.“

‘Ik heb geprobeerd hulp voor hem te zoeken’, voegde de zuster eraan toe. „Niemand wilde naar mij luisteren. Ik heb het geprobeerd. Ik heb mijn uiterste best gedaan om hem te helpen. Het is gewoon triest, triest dat het is gebeurd.“

Gordons moeder zei dat ze zaterdag met haar zoon had gesproken.

„Hij zei alleen maar: ‚Mama, ik hou van je‘, ik zei: ‚Ik hou ook van jou, zoon.‘ Hij sms’te me en vertelde me hoeveel hij van me hield“, zei de moeder.

De politie zei dat Gordon een crimineel verleden had.

„Hij heeft één eerdere arrestatie ondergaan, en dat was voor een incident met huiselijk geweld dat plaatsvond in de Bronx“, zei hoofdrechercheur Joe Kinney van de NYPD.

De politie zei dat Gordon geen eerdere criminele geschiedenis had die verband hield met het huis van de koningin. Wat de oorzaak was dat hij zich daar zo gewelddadig gedroeg, wordt onderzocht.