De faillissementsovereenkomst van de OxyContin-maker wordt maandag voorgelegd aan het Hooggerechtshof, waarbij miljarden op het spel staan

WASHINGTON (AP) — De hoge Raad is het horen van argumenten voorbij een landelijke schikking met OxyContin-maker Purdue Pharma dat zou leden van de familie Sackler, die eigenaar zijn van het bedrijf, beschermen tegen civiele rechtszaken over de tol van opioïden.

De overeenkomst die werd gesloten met de staats- en lokale overheden en de slachtoffers zou miljarden dollars opleveren om de epidemie te bestrijden opioïde-epidemie. De Sacklers zouden tot 6 miljard dollar bijdragen en het eigendom opgeven, en het bedrijf zou als een andere entiteit uit het faillissement tevoorschijn komen, waarbij de winst zou worden gebruikt voor behandeling en preventie.

Maar de rechters hebben de schikking tijdens de zomer opgeschort, als reactie op bezwaren van de regering-Biden. De argumenten vinden maandag plaats.

De vraag voor de rechters is of het juridische schild dat het faillissement biedt, kan worden uitgebreid tot mensen zoals de Sacklers, die zelf niet failliet zijn gegaan. Lagere rechtbanken hebben tegenstrijdige uitspraken gedaan over deze kwestie, wat ook gevolgen heeft voor andere grote rechtszaken over productaansprakelijkheid die via het faillissementssysteem worden afgehandeld.

De Amerikaanse faillissementstrustee, een afdeling van het ministerie van Justitie, beweert dat de faillissementswet niet toestaat dat de familie Sackler wordt beschermd tegen rechtszaken door mensen die geen deel uitmaken van de schikking. Tijdens de regering-Trump steunde de regering de schikking.

Voorstanders van het plan zeiden dat vrijgaven van derden soms nodig zijn om tot een overeenkomst te komen, en dat de federale wet daar geen verbod op oplegt.

Advocaten van meer dan 60.000 slachtoffers die de schikking steunen, noemden het “een keerpunt in de opioïdencrisis”, terwijl ze erkenden dat “geen enkel geldbedrag de slachtoffers volledig zou kunnen compenseren” voor de schade veroorzaakt door de misleidende marketing van OxyContin.

Een advocaat van een slachtoffer dat zich tegen de schikking verzet, noemt de bepaling over de Sacklers ‘speciale bescherming voor miljardairs’.

OxyContin kwam voor het eerst op de markt in 1996, en Purdue Pharma’s agressieve marketing van de krachtige pijnstiller op recept wordt vaak aangehaald als een katalysator van de landelijke opioïde-epidemie, waardoor artsen ervan worden overtuigd pijnstillers voor te schrijven zonder rekening te houden met de gevaren van verslaving.

Het medicijn en het in Stamford, Connecticut gevestigde bedrijf werden synoniem met de crisis, ook al waren de meeste pillen die werden voorgeschreven en gebruikt generieke medicijnen. Het aantal opioïdengerelateerde sterfgevallen door overdoses is blijven stijgen en bereikte de afgelopen jaren 80.000. De meeste daarvan zijn afkomstig van fentanyl en andere synthetische drugs.

De Purdue Pharma-schikking zou een van de grootste zijn die farmaceutische bedrijven, groothandelaren en apotheken hebben bereikt om epidemiegerelateerde rechtszaken op te lossen die zijn aangespannen door staats-, lokale en Indiaanse stamregeringen en anderen. Deze schikkingen hebben in totaal meer dan 50 miljard dollar gekost.

Maar het zou een van de slechts twee tot nu toe zijn die directe betalingen aan slachtoffers uit een pool van $750 miljoen omvatten. De uitbetalingen zullen naar verwachting variëren van ongeveer $3.500 tot $48.000.

Familieleden van Sackler zitten niet langer in het bestuur van het bedrijf en hebben geen uitbetalingen van het bedrijf ontvangen sinds voordat Purdue Pharma failliet ging. In de tien jaar daarvoor ontvingen ze echter meer dan tien miljard dollar, waarvan volgens familieleden ongeveer de helft naar belasting ging.

Een beslissing in Harrington v. Purdue Pharma, 22-859, wordt tegen het begin van de zomer verwacht.