De man die beschuldigd werd van brandstichting bij de explosie die vorige maand een woningbouwproject in Orléans op zijn grondvesten deed schudden, werd ervan beschuldigd vier jaar eerder op een andere bouwplaats aan de andere kant van Ottawa te hebben ingebroken en deze te hebben beschadigd, blijkt uit gerechtelijke documenten.

Maar die aanklachten tegen Kody Crosby werden later ingetrokken.

Donderdag maakte de Ottawa Police Service (OPS) twaalf aanklachten bekend tegen de 35-jarige Crosby in verband met de grote explosie van 13 februari bij Minto’s Avalon Vista-project in het oosten van Ottawa.

Vier huizen werden verwoest en andere raakten zwaar beschadigd door de explosie in de vroege ochtend. De brandweer zei toen dat een gaslek de ontploffing veroorzaakte.

Twee mannen werden uit het wrak getrokken en met spoed naar het ziekenhuis gebracht in ernstige maar stabiele toestand, terwijl twee kinderen en nog twee volwassenen in stabiele toestand naar lokale ziekenhuizen werden gebracht.

Crosby wordt nu geconfronteerd met vier aanklachten wegens criminele nalatigheid die lichamelijk letsel veroorzaakte, zes aanklachten wegens brandstichting tegen mensen en eigendommen en twee aanklachten wegens inbraak.

Geen van de huidige aanklachten is bewezen in de rechtbank.

Maar Crosby was al jaren voor de explosie bekend bij de politie. Volgens documenten die door CBC zijn verkregen, heeft hij een lange staat van dienst met veel eerdere aanklachten van inbraak, diefstal, materiële schade en schending van proeftijd.

Pleitte schuldig aan inbraken in 2016

Crosby pleitte schuldig aan enkele van die aanklachten, waaronder een reeks bedrijfsinbraken en de diefstal van een voertuig in april 2016. Het is niet duidelijk welke straf in die zaak werd opgelegd.

Veel andere aanklachten tegen Crosby zijn ingetrokken, waaronder tientallen vermeende misdrijven in 2019.

Onder de ingetrokken aanklachten dat jaar waren er vier die betrekking hadden op beschuldigingen dat hij in oktober 2019 had ingebroken in het Blackstone-project van Mattamy Homes in Kanata.

Crosby had eerder schuldig gepleit aan een reeks bedrijfsinbraken in 2016. (Kody Crosby/Facebook)

De politie beweerde destijds dat Crosby had ingebroken in twee huizen in aanbouw aan Rouncey Road, de voordeuren van de huizen had beschadigd en diefstal had gepleegd.

Uit de rechtbankverslagen blijkt niet waarom de aanklacht is ingetrokken.

Crosby’s advocaat, Natasha Calvinho, weigerde vrijdag commentaar te geven op de beschuldigingen tegen haar cliënt in 2019.

Crosby werd ook beschuldigd van inbraak in een loodgieters- en verwarmingsbedrijf aan Algoma Road op eerste kerstdag in 2018. Die aanklacht werd ook ingetrokken.

Verbinding met Minto-site onduidelijk

Veel over Crosby, inclusief mogelijke verbindingen met de bouwplaats van Minto vóór de explosie, blijft onduidelijk.

Staf sergeant Cameron Graham van de OPS-brandstichtingseenheid weigerde te zeggen of Crosby op de locatie van Minto was toen de explosie plaatsvond of dat hij gewond was geraakt, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de integriteit van het lopende onderzoek.

Crosby was geen werknemer van Minto “voor zover we weten”, zei Graham, eraan toevoegend dat onderzoekers “daar verder naar zouden moeten kijken omdat er een hele reeks onderaannemers bij betrokken zijn.”

Minto weigerde zelf te antwoorden of Crosby een werknemer was, en stelde vragen uit aan de politie.

Een studie van het gereconstrueerde puin van de explosie van 13 februari wees op ‘een criminele actie (die) een reeks gebeurtenissen in gang zette’, zei Staff Sgt. Cameron Graham. (Guy Quenneville/CBC)

CBC heeft contact opgenomen met meer dan een dozijn onderaannemers die volgens het ministerie van Arbeid de afgelopen vijf jaar betrokken zijn geweest bij het Avalon Vista-project. Zes bedrijven hebben tot nu toe aangegeven dat ze Crosby niet kennen.

De politie van Ottawa nam het vijf dagen na de ontploffing over als de leidende wetshandhavingsinstantie, zei Graham, toen een studie van het gereconstrueerde puin wees op “een criminele actie (die) een reeks gebeurtenissen in gang zette” die waarschijnlijk tot de explosie leidden.

De oorzaak van de ontploffing wordt ook onderzocht door de brandweer.