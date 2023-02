Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

LONDEN – Na vier maanden van intense gesprekken (en veel gekibbel daarvoor), hebben de EU en het VK een deal gesloten om hun langlopende post-Brexit-handelsruzie over Noord-Ierland op te lossen.

Maar terwijl de Britse premier Rishi Sunak probeert het zogenaamde “Windsor-raamwerk” van het Noord-Ierse protocol te verkopen aan Brexiteers en vakbondsleden, krijgen wetgevers aan beide zijden van het Engelse Kanaal en van de Ierse Zee grip op de details.

Van papierwerk tot planten, laat POLITICO u door de nieuwe overeenkomst leiden, met de vraag: wie heeft terrein gegeven en hoe zal de deal die door de onderhandelaars van de EU en het VK is verworpen, precies de gewaardeerde interne markt van het blok veilig houden?

Douanepapieren en controles

Voor bedrijven die deelnemen aan een uitgebreide “trusted trader-regeling”, heeft het Windsor-kader tot doel de douanepapieren en controles op goederen die vanuit Groot-Brittannië worden vervoerd maar bestemd zijn om in Noord-Ierland te blijven, aanzienlijk te verminderen.

Deze goederen gaan door een “green lane”, waarvoor minimaal papierwerk nodig is, en krijgen het label “Not for EU”, terwijl goederen die op weg zijn naar de interne markt van de EU in de Republiek Ierland volledige EU-douanecontroles ondergaan in de havens van Noord-Ierland onder een “red lane”. .”

Handelaren op de groene baan hoeven slechts één gedigitaliseerd certificaat per vrachtwagenbeweging in te vullen in plaats van meerdere formulieren per lading.

Sunak heeft al beweerd dat dit betekent dat “elk gevoel van een grens in de Ierse Zee” – zeer controversieel onder Noord-Ierse unionistische politici – nu is “verwijderd”.

Het is echter geenszins een totaal einde aan de administratieve rompslomp in de Ierse Zee. Een EU-functionaris zei dat hoewel de deal bijvoorbeeld een “dramatische vermindering” van het aantal fysieke voedselveiligheidscontroles oplevert, er nog steeds enkele zullen zijn – die die als “essentieel” worden beschouwd om het risico te vermijden dat goederen de interne markt binnenkomen.

Deze controles zullen gebaseerd zijn op risicobeoordelingen en inlichtingen, en gericht zijn op het voorkomen van smokkel en criminaliteit.

De Britse volksgezondheids- en veiligheidsnormen zullen intussen van toepassing zijn op alle levensmiddelen en dranken in de detailhandel binnen de interne markt van het VK. In Noord-Ierland zijn de Britse regels op het gebied van volksgezondheid, marketing, biologische producten, etikettering, genetische modificatie en dranken zoals wijnen, gedistilleerde dranken en mineraalwater van toepassing. Hierdoor zullen meer dan 60 EU-regels voor eten en drinken uit het oorspronkelijke protocol, die in meer dan 1.000 pagina’s met wetgeving waren uitgewerkt, worden verwijderd.

Supermarkten, groothandels, horeca en voedselproducenten zullen de nieuwe arrangementen waarschijnlijk verwelkomen. Velen waren gestopt met leveren aan Noord-Ierland omdat de kosten van het invullen van honderden certificaten voor elke zending te hoog werden geacht voor een markt zo klein als Noord-Ierland.

Voor het overgrote deel van de goederen die vanuit Noord-Ierland naar Groot-Brittannië worden vervoerd, zijn de uitvoeraangiftes verwijderd.

De waarborgen van de EU: Hoewel de EU aanbiedt om het aantal uitgevoerde controles drastisch te verminderen, heeft de EU haar criteria aangescherpt om een ​​betrouwbare handelaar te worden in het kader van de uitgebreide regeling. De EU krijgt nu toegang tot databases die goederenzendingen tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland in realtime volgen. Het systeem is de hele winter getest om het vertrouwen in Brussel op te bouwen en wordt gevoed met gegevens van handelaren en Britse autoriteiten. De Europese Commissie kan deze handelsversoepelingen geheel of gedeeltelijk opschorten als het VK zich niet aan de nieuwe regels houdt.

De tijdlijn: De Britse regering zei dat ze in de “komende maanden” met bedrijven zal overleggen voordat de nieuwe regels worden geïmplementeerd. De groene baan wordt dit najaar van kracht. Etiketten voor vlees, vleeswaren en minimaal bewerkte zuivelproducten zoals verse melk worden vanaf 1 oktober 2024 van kracht. Alle relevante producten zullen per 1 juli 2025 worden gemarkeerd. Houdbare producten zoals brood en pasta zullen niet geëtiketteerd zijn.

Bestuur

Een belangrijk onderdeel van de deal is de poging om tegemoet te komen aan klachten van de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) – die momenteel de machtsdelingsvergadering in de regio boycot in tegenstelling tot het protocol – dat wetgevers daar geen inspraak hadden in het opleggen van nieuwe EU-regels in de regio.

Volgens de voorwaarden van de nieuwe overeenkomst zal de Commissie de Britse regering op de hoogte moeten stellen van toekomstige EU-regelgeving die van toepassing zal zijn in Noord-Ierland. Volgens Sunak krijgt Stormont een nieuwe bevoegdheid om “een noodrem te trekken op wijzigingen in de EU-goederenregels” op basis van “grensoverschrijdende toestemming”.

Dankzij dit mechanisme kan de regering van het VK de toepassing in Noord-Ierland van een binnenkomend stuk EU-wet opschorten op verzoek van ten minste 30 leden van de assemblee – een derde van hen. Maar als vakbondspartijen in Noord-Ierland de nieuwe ‘Stormont-rem’ willen activeren, moeten ze eerst terugkeren naar de instellingen voor machtsdeling die ze afgelopen mei hebben opgegeven. De EU en het VK zouden vervolgens kunnen overeenkomen een dergelijke regel toe te passen tijdens een vergadering van het Gemengd Comité, dat toezicht houdt op het protocol.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat dit nieuwe instrument een noodmechanisme blijft dat hopelijk niet hoeft te worden gebruikt. Een tweede EU-functionaris zei dat het zou worden geactiveerd “onder de meest uitzonderlijke omstandigheden en als laatste redmiddel in een welomschreven proces”, zoals uiteengezet in een eenzijdige verklaring van het VK. Deze omvatten dat de regels een “aanzienlijke en blijvende impact hebben”. over het dagelijks leven” van mensen in de regio.

Als de EU het niet eens is met de trigger van de Stormont-rem door het VK, zouden de twee de kwestie oplossen door middel van onafhankelijke arbitrage, in plaats van het Hof van Justitie van de EU erbij te betrekken.

Ondertussen zullen de Noord-Ierse rechtbanken zich buigen over geschillen over de toepassing van EU-regels in de regio, en rechters kunnen beslissen of ze het HvJ-EU raadplegen over de interpretatie ervan. In een belangrijke concessie heeft de Commissie ermee ingestemd om een ​​zaak niet eenzijdig naar het HvJ-EU te verwijzen, hoewel zij de bevoegdheid behoudt om dat te doen.

De waarborgen van de EU: Het HvJ-EU blijft de “enige en ultieme scheidsrechter van het EU-recht” en zal het “laatste woord” hebben over geschillen over de interne markt van de EU, benadrukte Von der Leyen. Of Brexiteers en de DUP bereid zijn om dat te accepteren, blijft de vraag van een miljoen dollar.

Belastingen, staatssteun en EU-regels

De Britse regering kan nu regels opstellen op gebieden als btw en staatssteun die ook van toepassing zullen zijn in Noord-Ierland – twee grote overwinningen voor Sunak die door de Commissie werden afgewezen in eerdere onderhandelingsrondes met andere Britse premiers.

Het zal, Sunak deed er alles aan om er maandag op te wijzen, Westminster in staat te stellen een verlaging van de accijns op alcohol door te geven die eerder aan Noord-Ierland voorbijging.

Maar Londen heeft zijn idee moeten opgeven om een ​​duaal reguleringsmechanisme op te zetten dat Noord-Ierse bedrijven in staat zou hebben gesteld om te kiezen of ze de EU- of Britse regels zouden volgen bij het vervaardigen van goederen, afhankelijk van of ze van plan waren ze in de EU te verkopen. op de markt of in het VK Het hele idee werd door Brussel als onmogelijk beschouwd voor politie.

De waarborgen van de EU: Noord-Ierse bedrijven die goederen produceren voor de interne markt van het VK, hoeven slechts “minder dan 3 procent” van de regels voor de interne markt van de EU te volgen, zei een Britse functionaris. Maar de aard van deze regelgeving blijft onduidelijk, en er zal meer markttoezicht en handhaving door de Britse autoriteiten komen om de EU gerust te stellen.

De tijdlijn: De Britse regering zal deze bevoegdheden kunnen uitoefenen zodra het Windsor-raamwerk van kracht wordt.

Pakketten

De EU en het VK zijn overeengekomen om de douaneprocedures voor pakketten tussen consumenten in Groot-Brittannië en Noord-Ierland af te schaffen.

De waarborgen van de EU: Pakketten die tussen bedrijven worden verzonden, gaan nu via de nieuwe groene baan, net als andere goederen die bestemd zijn om in Noord-Ierland te blijven. Dat zou controle op hen mogelijk moeten maken, maar de noodzaak om internationale douaneprocedures te ondergaan wegnemen. Pakketvervoerders zullen commerciële gegevens delen met de Britse belastingdienst, HMRC, om de risico’s voor de interne markt van de EU te verminderen.

Tijdlijn: Deze nieuwe regeling gaat in september 2024 in.

Huisdieren

Inwoners van Groot-Brittannië kunnen hun honden, katten en fretten meenemen naar Noord-Ierland zonder dat ze aan een rabiësvaccinatie, lintwormbehandeling en andere controles hoeven te voldoen.

Huisdieren die van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië en terug reizen, hebben geen documentatie, verklaringen, controles of gezondheidsbehandelingen nodig.

De waarborgen van de EU: Huisdieren met een microchip kunnen reizen met een levenslang reisdocument voor huisdieren dat gratis wordt uitgegeven door het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken. Eigenaren van gezelschapsdieren zullen een vakje in hun reisboeking aanvinken om te bevestigen dat ze de regelingsregels accepteren en hun huisdier niet naar de EU zullen verhuizen.

De tijdlijn: De nieuwe regels gaan in het najaar van 2023 in.

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen die zijn goedgekeurd voor gebruik door de Britse geneesmiddelenregulator, de MHRA, zullen automatisch beschikbaar zijn in elke apotheek en elk ziekenhuis in Noord-Ierland, “op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden” als in het VK, zei Von der Leyen.

Bedrijven zullen goedkeuring moeten krijgen voor een vergunning voor het hele VK van de MHRA om medicijnen te leveren aan Noord-Ierland, in plaats van via het Europees Geneesmiddelenbureau te moeten gaan. Door de overeenkomst worden alle vereisten voor verpakkingen, etikettering en streepjescodes van geneesmiddelen uit de EU-richtlijn vervalste geneesmiddelen geschrapt. Dit betekent dat fabrikanten één enkel ontwerp van een medicijnverpakking kunnen produceren voor het hele VK, inclusief Noord-Ierland.

Drugs die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verscheept, worden vrijgesteld van douanepapieren, controles en heffingen, waarbij handelaren alleen gewone commerciële informatie hoeven te verstrekken.

De waarborgen van de EU: Geneesmiddelen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland reizen, doen dat via de nieuwe groene baan, die zal worden gecontroleerd om de ingebouwde interne markt te beschermen.

De tijdlijn: De Britse regering zei dat ze binnenkort met de geneesmiddelenindustrie in gesprek zal gaan over deze veranderingen.

Planten

De overeenkomst heft het protocolverbod op voor pootaardappelen die vanuit Groot-Brittannië Noord-Ierland binnenkomen, en het verbod op bomen en struiken die als “hoog risico” worden beschouwd voor de interne markt van de EU. Hierdoor kunnen tuincentra en andere bedrijven in Noord-Ierland 11 inheemse soorten verkopen aan Groot-Brittannië en enkele uit andere regio’s.

Het Windsor-kader verwijdert ook sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles op al deze planten en maakt een einde aan de bureaucratische rompslomp bij hun verzending naar Noord-Ierland.

De waarborgen van de EU: Leverende bedrijven zullen een Noord-Iers plantengezondheidslabel moeten krijgen, dat hetzelfde zal zijn als het plantenpaspoort dat al vereist is in Groot-Brittannië, maar met de toevoeging “for use in the UK only” en een QR-code die linkt naar de reglement.

De tijdlijn: De nieuwe regeling en het opheffen van de verboden gaan in het najaar in.