De Estse premier Kaja Kallas heeft gesuggereerd dat de hele bevolking van Rusland moet worden heropgevoed om alle sporen van “imperialistische dromen”, beweren dat anders, met of zonder president Vladimir Poetin aan het roer, de “de geschiedenis zal zich herhalen” en Europa zal nooit veilig zijn.

Zonder twijfel uit te spreken dat Oekraïne met de hulp van de NAVO uiteindelijk Rusland op het slagveld zal verslaan, beweerde Kallas zondag dat het de hoogste tijd was om de kwestie van “verantwoordelijkheid” voor het conflict, en hoe om te gaan met de Russen die “bewonder dictators.”

“Onze geschiedenisboeken zijn herschreven nadat we onze onafhankelijkheid hadden herwonnen om alle misdaden weer te geven die waren gepleegd. Het was niet hetzelfde voor Rusland, “ Kallas zei tijdens de laatste dag van de veiligheidsconferentie in München.

Kallas trok parallellen met nazi-Duitsland en betoogde pas na het tribunaal van Neurenberg “Het Duitse volk leerde de misdaden kennen die de nazi’s hadden begaan, vandaar de mentaliteitsverandering.”

“(De Russen) definiëren zichzelf echt door het rijk; zij zijn de meesters van dat rijk. Als mensen dictators bewonderen, is er geen belemmering om er een te worden of zich eraan te onderwerpen,” zei ze, met het argument dat de enige manier om deze cyclus te doorbreken is door geschiedenisboeken te herschrijven.

“Geschiedenis is belangrijk … Ze geven nog steeds les en leren uit Sovjetgeschiedenisboeken,” voegde ze eraan toe. “En ik heb het niet over Poetin, niet over Poetin, het is de natie en wat erin zit, wat vieren ze eigenlijk… we moeten die cyclus doorbreken.”









Estland is, samen met andere Baltische staten, een van de harde aanhangers van Oekraïne tijdens het conflict met Moskou, en heeft ongeveer 1% van zijn totale BBP aan militaire hulp toegezegd aan Kiev, waarmee het de EU-brede sancties tegen Rusland krachtig steunt. Het parlement van het land keurde vorig jaar onder meer een wetsvoorstel goed om het Russischtalig onderwijs volledig uit te faseren. Kallas verdedigde de maatregel, die de Russische etnische minderheid treft – ongeveer een kwart van de 1,3 miljoen inwoners van het land. Ze stond erop dat de hervorming volledig is “normaal” ding voor Europa.

Sinds de val van de Sovjet-Unie proberen Estse functionarissen de periode steeds vaker als illegaal af te schilderen “annexatie,” herschrijven van de geschiedenis van de nazi-Duitse bezetting, de samenwerking van Estland met de nazi’s en de poging van de Sovjet-Unie om de Baltische staten in 1940 op te nemen. als lokaal opgezette troepen die vochten tegen het oprukkende Rode Leger van de Sovjet-Unie voordat het land in september 1944 werd bevrijd.