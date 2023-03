Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

TALLINN — De Estse premier Kaja Kallas, een van de sterkste Europese vrienden van het door oorlog verscheurde Oekraïne, moet zondag een lastige algemene verkiezing doorstaan ​​om de ultraharde houding van haar land tegen Rusland te behouden.

In het jaar sinds de Russische president Vladimir Poetin zijn grootscheepse invasie van Oekraïne lanceerde, heeft Kallas, de 45-jarige leider van de centrumrechtse Hervormingspartij, zich ontpopt als een krachtig pleitbezorger van strengere economische sancties tegen Moskou en van het opvoeren van de economische sancties tegen Moskou. De militaire aanwezigheid van de NAVO langs de oostelijke rand van Europa.

Tijdens de Veiligheidsconferentie van München deze maand riep ze de Europese landen opnieuw op om de Russische agressie het hoofd te bieden, inclusief het gerammel van nucleaire wapens, met het argument dat terugtrekken Moskou alleen maar zou aanmoedigen om verder te escaleren.

“Als we vallen voor de nucleaire dreigingen van Rusland, worden we wakker in een veel gevaarlijkere wereld”, zei ze. “Het is dezelfde valkuil, elke keer komen ze brutaler terug.”

POLITICO’s Poll of Polls suggereert dat de Hervormingspartij van Kallas aan de leiding staat met ongeveer 30 procent steun, met extreemrechtse oppositierivaal de Conservatieve Volkspartij van Estland (algemeen aangeduid met het acroniem EKRE) met 19 procent en de oppositiepartij Centrumpartij met 16 procent.

Maar ondanks deze ogenschijnlijk comfortabele voorsprong, blijft de druk op hervormingen: het zou kunnen winnen bij de stembus en toch geen meerderheidsregering kunnen vormen, zoals gebeurde na de verkiezingen in 2019, en een coalitie rond EKRE en de Centrumpartij zou Kallas uit de macht kunnen zetten .

ESTLAND NATIONAAL PARLEMENT VERKIEZING ONDERSTEMMINGEN Ga voor meer opiniepeilingen uit heel Europa naar POLITIEK Enquête der peilingen.

Het verlies van zo’n belangrijke bondgenoot zou een klap zijn voor Oekraïne, nu de dreiging van oorlogsmoeheid groter wordt in de westerse hoofdsteden.

Samen met de afgezette Britse leider Boris Johnson bepaalde Kallas het tempo in Europa’s diplomatieke en militaire reactie op het conflict met Estland, waardoor Kiev de meeste wapens kreeg in verhouding tot de omvang van zijn economie.

Als voormalig advocaat heeft ze meedogenloos haar pleidooi gehouden dat Oekraïne vecht namens het Westen.

De moeder van Kallas werd samen met tienduizenden landgenoten gedeporteerd naar Siberië tijdens de Sovjetbezetting van het Baltische land, een familiegeschiedenis die volgens Kallas haar gevoel ondersteunt dat de brutaliteit van Rusland in Oekraïne moet worden weerstaan.

“Mijn moeder was pas zes maanden oud toen ze samen met haar moeder en haar grootmoeder in een veewagen werd gedeporteerd naar wat de Esten het Koude Land noemen”, vertelde ze in maart vorig jaar in een toespraak voor het Europees Parlement. “Je zou kunnen zeggen dat wij Esten ervaring hebben met Rusland, die we sinds onze toetreding proberen te delen met de Europese Unie.” Estland trad in 2004 toe tot de EU en de NAVO.

Deskundigen suggereren dat als EKRE de macht overneemt, zijn leider Martin Helme Oekraïne waarschijnlijk zal blijven steunen, gezien het brede publiek dat de strategie steunt onder een bevolking die Moskou al lang wantrouwt, maar het zou een deel van de kracht van Kallas ‘aanpak kunnen missen.

Als teken dat een door de EKRE geleide regering misschien voorzichtiger zou zijn, suggereerde Helme in een recent debat met Kallas dat Estland door de schenking van houwitsers met lege handen stond en niet in staat was zichzelf te verdedigen.

‘We hebben onze wapens ingeleverd, we hebben geen houwitsers meer, die we over twee of drie jaar kunnen vervangen. Wat moeten we in de tussentijd doen?”, zei hij, meldde de nationale omroep ERR.

Kallas zei dat alle wapens die aan Oekraïne zijn geschonken, zullen worden vervangen en een deel ervan zal worden opgewaardeerd.

“De magazijnen zijn niet leeg”, zei ze. “De commandant van de Estse strijdkrachten kan u verzekeren dat we geen hiaten creëren in onze defensieve capaciteiten.”

EKRE’s staat van dienst van euroscepticisme en haar bereidheid om de leiders van enkele van de naaste bondgenoten van Estland te beledigen, worden ook gezien als potentiële uitdagingen voor de westerse politieke eenheid, die tot nu toe werden gezien als een belangrijke kracht in haar reactie op de oorlog.

In 2019 kreeg Martin Helme’s vader Mart Helme, destijds de minister van Binnenlandse Zaken van Estland, kritiek vanwege wat algemeen werd geïnterpreteerd als vernederende opmerkingen over de Finse premier Sanna Marin, die hij een ‘verkoopster’ noemde. Hij verwees ook naar de Amerikaanse president Joe Biden als een “corrupt personage” en nam later ontslag vanwege de opmerkingen.

“Zeker, als Martin Helme premier was, zouden hij en zijn vader wat beter op hun mond moeten letten”, zegt Vello Andres Pettai, politicoloog aan de universiteit van Tartu.

Martin Helme en Kallas wezen interviewverzoeken af.

Ondertussen werd de Centrumpartij, die een junior partner zou kunnen zijn in een door EKRE geleide regering, lange tijd gezien als voorstander van vriendschappelijke betrekkingen met Rusland en tekende in 2004 een samenwerkingsovereenkomst met de aan Poetin geallieerde partij Verenigd Rusland.

Centre schrapte die overeenkomst echter in maart 2022 en zijn leider Jüri Ratas zei vorige week dat Estland het verzet van Oekraïne tegen de Russische agressie zou blijven steunen.

Populaire figuur

In de straten van Tallinn op een recente doordeweekse dag was het duidelijk dat Kallas nog steeds een populaire figuur is bij kiezers, en opmerkingen van winkelend publiek en lokale werknemers weerspiegelden een recente peiling waaruit bleek dat 37 procent van de ondervraagden gelooft dat zij de beste premierskandidaat is, verre van Ratas die tweede werd met 21 procent.

In het centrale Viru-winkelcentrum waren persfoto’s te zien van gebeurtenissen uit 2022, van sport tot oorlog.

Op één foto is te zien hoe Kallas een grap deelt met de Britse premier Rishi Sunak op de militaire basis van Tapa in Estland, waar zowel Britse als Estse soldaten dienen.

“Ik zie haar als een positief personage”, zei Raul Lindemann, een 40-jarige restaurateur, die naar de foto’s keek. “Ze is erg actief geweest over deze oorlog in Oekraïne, die ook erg belangrijk is voor ons hier … het is het enige juiste om te doen, want als Oekraïne niet voor ons vecht, zijn wij de volgende in de rij.”

Kallas werd in 1977 in Tallinn geboren in een familie met een rijk politiek erfgoed: haar overgrootvader was een sleutelfiguur in de onafhankelijkheidsstrijd van Estland en haar vader Siim Kallas is een voormalig premier van Estland.

Vader en dochter prijken allebei op campagnebanners voor de Hervormingspartij op invalswegen naar Tallinn.

Kaja Kallas studeerde rechten aan de Universiteit van Tartu in Estland en werkte als advocaat voordat ze de politiek inging. Ze was van 2014 tot 2018 lid van het Europees Parlement en werd in 2021 premier.

Naast een aanhoudende harde lijn op het gebied van defensie – de hervorming belooft om de defensie-uitgaven boven de 3 procent van de economische output te houden – heeft Kallas ook geprobeerd het idee naar voren te brengen dat haar partij ook het lot kan verbeteren van gepensioneerden en mensen met lagere inkomens, demografische groepen waarmee EKRE is van oudsher populair.

“De Hervormingspartij staat voor een inclusieve en zorgzame samenleving”, luidt de campagneliteratuur.

Op de fototentoonstelling in het winkelcentrum van Tallinn zei de restaurateur Lindemann dat de pitch van EKRE voor ouderen en minder bedeelden – gebaseerd op het idee dat het terugdringen van immigratie meer geld voor welzijn zou kunnen vrijmaken – de achilleshiel van Kallas zou kunnen zijn.

“Ik vind het niet leuk wat EKRE zegt en ik ben het er niet mee eens, maar ik kan zien door met mensen om me heen te praten dat het effectief is,” zei hij.