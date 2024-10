Startpagina Verbraucher

van: Carmen Morwald

Drucken Teilen

Eigen merken omdat ze kunnen worden gebruikt als opties met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Tatsächlich stecken dahinter vaak grote Namen – wie in de herfst van Schokolade van Aldi.

Kassel – Kenmerken van supermarkten en discounters zijn steeds populairder geworden. Dit is het resultaat van een hervorming van het Commercieel Onderzoeksinstituut IFH Keulen. Demnach gaben 74 Prozent der Befragten an, vermehrt zu den No-Name-Produkten zu grifen. 72 Na beschouwing van de algehele prestaties zijn de eigen merken het resultaat van prijsbegeleidingsrelaties als markenproducten. Was jedoch kaum jemand weiß: Dahinter stecken oft namhafte Hersteller.

Zodat de resultaten kunnen worden verkregen, welke cijfers achter de eigen merken van het Kaufland te vinden zijn. Bij Discounter Lidl wordt een grote hersteller voor de eigen producten aangeboden. Nu branden de lichten van „Mark Detective“ achter het Eigen Merk „Choceur“ van Aldi.

Hinter Eigenmarke von Aldi steckt bekannter Hersteller von Toffifee en Merci

De MarkenDetektive heeft zijn best gedaan om de Afgabemacht te helpen, kwalitatief hoogstaande Lebensmittel om eerlijke prijzen te vinden, die op zijn eigen website bekend worden gemaakt. Als u dit doet, kunt u een No-Name-Produkten gebruiken om Marken-productstecken te maken. Zowel de producten van de chocolademakers zijn afhankelijk van de verpakking en reparatie, als de producten van de chocoladegroothandelsproducenten. Die Wiha GmbH richt “Nussknacker” und Co. op. Zie hier MarkenDetektive op Facebook.

Der Name sagt Ihnen nichts? Dan zul je het goed moeten bekijken: wie de MarkenDetektive ook correct heeft vastgesteld, de hersteller kan de plek vinden die de Firma Storck heeft. Ook de Chocolate from Choceur komt uit hetzelfde werk dat de beste kwaliteit chocolade van Storck biedt.

Dat is de Schokoladen-Marken von Storck:

Die van Dickmann

Knoppers

Bedankt

Riesen

Toffifee

Origineel van Werther

Slechtere kwaliteit? Darum kann die Eigenmarke von Aldi met anderen Schokoladen mihalten

Omdat het eigen merk van Aldi gunstiger is, betekent dit ook minder kwaliteit. In Gegenteil: Wie dieser Fall zei, durchläuft de Choceur-Schokolade de gleichen Produktionsprozess wie de andere Schokoladen von Storck. Dit waren totaal verschillende, volledig identieke producten die bedorven waren. Omdat de Stiftung Warentest altijd beter is, kan de kwaliteit van de eigen merken verbeterd worden met de bestaande merkproducten.

Zijn Eigen Merken gunstiger dan Markenproducten? Kenmerkend omdat ze betaalbaarder zijn, hebben we supermarkten en kortingen direct bij reparaties in grote hoeveelheden. Mengen van productie, lassen en algemene uitrusting. Bekijk het overzicht van het kosteneffectief verpakken en opzetten van kleinere verpakkingsmaterialen. Deze Einsparungen werden een die Kunden weitergeben. Het product zou tegen lagere prijzen geproduceerd kunnen worden, maar de kwaliteit moet gewaarborgd blijven. Quelle: MarkenDetective

Let op: Neben der “Nussknacker”-Schokolade von Choceur stamt logischerwijs af van andere Produkte und Varianten der Eigenmarke van de Storck-Produktionsstätte, naast de “Alpen Sahne”, “Herbe Sahne”, de “Edelvollmilchschokolade” en ook “Trauben-Nuss – Chocolade“. Obwohl Eigenmarken wie Choceur derzeit een good Image nißen, hat Aldi ich 2023 zu entschieden, die „Einfach good“-Producten uit het assortiment. (cln)